MultiTimeframeMaster

🚀 بوت MultiTimeframe Master – الإصدار الاحترافي 5.0

🤖 نظام تداول آلي متطور متعدد الأطر الزمنية لمنصة MetaTrader 4

📖 نظرة عامة على البوت

MultiTimeframe Master هو نظام تداول آلي قوي مبني على تحليل السوق متعدد الأطر الزمنية (MTF) ، بالإضافة إلى إدارة الأموال الذكية ومجموعة كاملة من أنظمة الحماية الاحترافية .

تم تطويره خصيصًا لمنصة MetaTrader 4 ، ويدعم جميع أزواج العملات ويعمل عبر أطر زمنية متعددة ، وهو مصمم لتقديم عمليات دخول عالية الدقة والاستقرار والاتساق على المدى الطويل .

💎 عرض حصري للنخبة

🔥 لفترة محدودة فقط

✨ احصل على برنامج MultiTimeframe Master Bot 5.0
بسعر إطلاق مميز يبلغ 299 دولارًا فقط بدلاً من 500 دولار

🎟️ يتضمن 5 تفعيلات رسمية
🚀 نظام تداول آلي احترافي متعدد الأطر الزمنية
🧠 منطق SMC ذكي متكامل وأنظمة حماية متقدمة

⏳ هذه فرصة نادرة لامتلاك نظام تداول احترافي بسعر إطلاق مميز.

👈 احصل على نسختك الآن وارتقِ بتداولك إلى مستوى النخبة.

الميزات الرئيسية

🕒 1. نظام تحليل الأطر الزمنية المتعددة (MTF)

  • يزامن اتجاه الترند عبر أطر زمنية متعددة

  • يؤكد الاتجاه الرئيسي قبل فتح أي صفقة

  • إعدادات مرنة للأطر الزمنية السريعة والمتوسطة

  • يقوم بتصفية الإشارات الضعيفة والمخالفة للاتجاه

📊 2. نظام إشارات التداول الذكي

  • 📈 المتوسطات المتحركة الأسية: تحليل ذكي للتقاطعات السريعة والبطيئة

  • مؤشر زخم القوة النسبية: يحدد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع

  • 🕯️ تحليل الشموع اليابانية

  • 💥 تأكيد حركة السعر

  • 🧠 فلتر مفهوم المال الذكي الاحترافي (SMC) باستخدام ZigZag

🧠 نظام إدارة الأموال الذكي الاحترافي (مفهوم المال الذكي)

  • يحدد اتجاه السوق العام باستخدام هيكل السوق الحقيقي

  • يكشف عن تحولات الاتجاه (BOS / CHoCH)

  • تصفية الصفقات بناءً على اتجاه السيولة المؤسسية

  • نظام ZigZag متطور للكشف عن النقاط الرئيسية المرتفعة والمنخفضة

  • يمنع دخول منافسين إلى هيكل السوق الرئيسي

  • يدمج تحليل SMC مع تحليل MTF للحصول على مدخلات أقوى وأكثر احتمالية

  • يقلل من عمليات التداول الخاطئة خلال فترات التجميع والتداول المتذبذب

♻️ 3. نظام مارتينجال الذكي

  • تغيير حجم الموضع الذكي

  • مستويات مارتينجال القصوى القابلة للتعديل

  • منطق التعافي الذكي في المناطق المعرضة للخطر

  • التحكم التلقائي في نظام مارتينجال وحدود الأمان

🛡️ 4. نظام حماية متطور

  • 🛑 وقف خسارة ديناميكي يتكيف مع ظروف السوق

  • 🚨 حماية من التقلبات والارتفاعات المفاجئة

  • ⚖️ نظام نقطة التعادل

  • 🔒 حماية من تغيير الإطار الزمني

  • ⏸️ نظام التبريد بعد إغلاق التداولات

📏 5. إدارة المخاطر وحدود التداول

  • 🎯 حدود الربح والخسارة اليومية

  • 📉 إيقاف تلقائي بعد تحقيق الأهداف اليومية

  • ⏰ الحد الأقصى للتداولات في الساعة واليوم

  • 🕰️ فلاتر جلسات التداول

  • 📰 فلتر مدمج للأخبار الاقتصادية

🖥️ 6. لوحة تحكم احترافية

  • إحصائيات يومية / أسبوعية / شهرية

  • الوضع الحالي للسوق

  • نظرة عامة على الصفقات المفتوحة

  • حالة أنظمة الحماية

  • تحديثات الحساب في الوقت الفعلي

⚙️ الإعدادات الرئيسية

  • 🔁 التحكم في اتجاه التداول (شراء فقط – بيع فقط – كلاهما)

  • 📌 أوامر السوق أو الأوامر المعلقة

  • 📐 التحكم في المسافة والتباعد

  • 💰 حساب تلقائي ديناميكي للكمية

  • ♻️ تحكم كامل في المارتينجال

  • 🛑 حماية من الخسائر المتتالية

  • 📊 فلاتر الانتشار والتقلب

  • 🔍 تصفية السوق منخفضة الجودة

🧾 السجلات والتقارير

  • سجل المعاملات الكامل

  • تقارير أداء مفصلة

  • تنبيهات تغيير إعدادات النظام

  • مراقبة استقرار السوق

  • أخبار وأحداث اقتصادية

🎯 لمن هذا البوت؟

👶 للمبتدئين

  • التداول الآلي بالكامل

  • إدارة المخاطر المدمجة

  • واجهة سهلة الاستخدام

🧑‍💻 متداولون محترفون

  • التحكم الكامل في المعلمات

  • أنظمة الحماية المتقدمة

  • قدرة تحسين الاستراتيجية

💻 المتطلبات الفنية

  • منصة MetaTrader 4

  • حساب تداول تجريبي أو حساب تداول حقيقي

  • اتصال إنترنت مستقر

  • الإطار الزمني الموصى به: الشهر الخامس عشر أو أعلى

🆕 ما الجديد في الإصدار 5.0

  • 🔥 تحسين دقة إشارات التداول

  • 🛡️ أنظمة حماية مطورة

  • ⚡ تنفيذ أسرع للصفقات

  • 🧠 استقرار عام مُحسّن

  • 🎛️ لوحة تحكم احترافية محسّنة

🏆 الخاتمة

MultiTimeframe Master 5.0 هو حل تداول آلي متكامل يجمع بين:

✔ ذكاء متعدد الأطر الزمنية
✔ نظام احترافي لمفهوم المال الذكي
✔ إدارة متقدمة للمخاطر
✔ أدوات حماية قوية

مما يجعله خيارًا ممتازًا للمتداولين الذين يبحثون عن روبوت تداول مستقر وقابل للتكيف واحترافي على المدى الطويل .

⚠️ إخلاء مسؤولية عن المخاطر

ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر.
لذا، اختبر برنامج التداول الآلي دائمًا على حساب تجريبي قبل استخدامه على حساب حقيقي.

Prodotti consigliati
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Trade Speed Master
Volodymyr Zubov
Experts
Un consulente facile da usare, ma con un complesso algoritmo interno per prendere decisioni di trading e successivo supporto delle posizioni aperte. L'advisor non richiede apparecchiature e velocità di connessione di rete. Può funzionare perfettamente anche con una connessione Internet wireless. L'algoritmo di trading cerca le migliori voci per aprire posizioni di mercato, ma in questo mondo non esiste una fortuna costante al 100%. Pertanto, il volume degli scambi non viene utilizzato tutto in
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Wolfe
Ertac Hassan
3.67 (3)
Experts
Wolfe EA uses indicators to enter and exit orders. Wolfe EA gives you the choice of times to open orders. The EA works on both 4 and 5-digit quotes. When a opposite signal appears: if there is an open order in profit, then the EA closes it; if the open order is in loss, the EA opens opposite orders. The EA has a Overlap Order option, this gives it the ability to use percentage of profit from the last order to reduces losses. News filter option allows Wolfe EA to receive a continuous feed from ne
Expert OptiPro Buy Sell
Andrei Gerasimenko
Experts
This Expert Advisor is based on the OptiPro Buy Sell Arrow indicator https://www.mql5.com/ru/market/product/98041 The expert advisor looks for possible price reversals - opens a buy & sell position. Automatically transfers the position to breakeven level. It is possible to set Take Profit both fixed and according to the advisor's algorithm. Exiting a position according to the Expert Advisor's formula Exit When The End Signal and use standart  Bollinger Bands   and   ATR   indicators . If this
JagzFX Expert ONE
JAGZFX LTD
Experts
Discover the ultimate trading solution - Expert ONE! Say goodbye to needing a coder and hello to configurable trading strategies that can be customized in thousands of different ways. Expert ONE is the game-changer you've been waiting for, built on the reliable foundation of Jagzfx's proven software products like pinTrader, OnePIN, and MUX. With advanced features like risk management, position sizing, profit averaging, trailing stop, and weekly and intraday sessions, Expert ONE allows you to tai
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
MA Head and Grid
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experts
For more tools  https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Gridingale   is a new complex  Expert Advisor   that combines   grid   and   martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take   profits   on little and big   movements .  A   loss covering system   is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an ind
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Experts
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
BuySellTrader
Adam William Segarra Martirez
5 (2)
Experts
This Expert Advisor is based on Martingale strategy. Tested in EURUSD H4 using default settings. InpSellEnable - to enable opening of sell order InpBuyEnable - to enable opening of buy order InpLotExp - lots multiplier for averaging down an open orders InpLots - initial lots, this will be based on InpDollarPerLots InpMaxLots - if specified, it will limit the maximum lots under InpLotExp, which is also based on InpDollarPerLots InpTakeProfit - take profits in points InpPipStep - minimum distance
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Gold Overlord
Cong Wei Jia
Experts
Gold Overlord is a professional trading system designed exclusively for XAUUSD , built on a refined combination of trend recognition and a smart averaging model . Its core philosophy is simple: stable growth, controlled risk, and long-term consistency in the highly volatile gold market. Unlike aggressive systems that rely on luck or uncontrolled exposure, Gold Overlord focuses on reading market structure, filtering noise, and entering positions only when the environment is favorable. Through mul
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other pro
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Experts
An adaptive and under fitted trading system like no other The best settings of one symbol also work on a majority of other symbols The majority of settings within the optimization parameters test well Deep Takeover MT4 now comes with a 2nd EA for free : "Agility" EA!  See comment section for details Three versions for different types of accounts This MT4 version respects FIFO rules The MT5 netting version :    https://www.mql5.com/en/market/product/52725 The MT5 hedge version :  https://www.mql
Trend Sniping
Ke Xiu
Experts
The Trend Sniping is  a home made medium-term trading strategy  and good for  strategy diversification  and  earning huge profits per trade . Before purchasing the strategy, you are recommended to browse the characters of this strategy below: 1. This strategy is built for trend hunting seekers. The default parameters is for  1 hour chart AUDUSD only .   2. It comes with both  appropriate  range of taking profits  and  appropriate  range of stopping loss  default settings. 3. Smooth back-testin
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The term "EA Slope of Moving Average" likely refers to a concept related to trading and technical analysis, particularly in the context of using Expert Advisors (EAs) in trading platforms like MetaTrader. Here's an explanation of each part of the term: EA (Expert Advisor) : An EA is a software program used in MetaTrader and other trading platforms to automate trading strategies. Traders can create or purchase EAs to execute trades based on predefined rules, algorithms, or indicators. Slope : In
Pikachuu
Corentin Petitgirard
Experts
Hello everyone, Today I want to  share  with you a  strategy  who is designed especially on  EURUSD  timeframe  M5 . Pikachu   is a   sclaper  who is   not spread sensitive . Pikachu   is   very easy to use . Pikachu  is using a  dangerous strategy . Why it's free? Pikachu is using a dangerous strategy : the expert will multiply by 2 the lot for each loss trade until a trade close with profit. To see another product with another strategy click on the link :  https://www.mql5.com/en/users/coco
FREE
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
Experts
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Trading Robot for Forex, Gold EA (XAUUSD) and Crypto ℹ️ℹ️ Main info and results in MT5 version : Check it out here ℹ️ℹ️ Stop watching charts. Start living your life. You didn’t get into trading to be chained to a screen. You got into it for freedom: time freedom, flexibility, and peace of mind. DoIt Alpha Pulse AI is built for traders who want automated execution powered by real AI models, with serious risk controls and transparent live tracking. PRI
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
Experts
Live Signal (Real Trading Data)  https://www.mql5.com/zh/signals/2341050 Live Signal (Real Trading Data) ： https://www.mql5.com/zh/signals/2346893 Smart Trend and Range EA Smart Trend and Range EA is an automated trading program designed to operate based on market structure analysis under different market conditions. The EA analyzes price behavior and market structure to apply different trading logic in trending markets and ranging markets. It does not use martingale, grid, averaging, or recover
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT5:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola       il tuo trading con precisione e discipli
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Segnale live ICMarkets: Clicca qui Cosa devi fare per avere successo con KT Gold Nexus EA? Pazienza. Disciplina. Tempo. KT Gold Nexus EA si basa su un approccio di trading reale utilizzato da trader professionisti e gestori di fondi privati. La sua forza non risiede nell’emozione di breve termine, ma nella costanza nel lungo periodo. Questo EA è progettato per essere utilizzato nel tempo. Si consiglia di mantenerlo attivo per almeno un anno per poter sperimentare il suo reale potenziale. Come n
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale , costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni. È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio . Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico. Signal live     Quattro mesi di conto reale Installazione semplice  Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)  Deposito minimo: 100 USD  Supporto 24/7  Acquista Jesko una volta – ottieni grat
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Experts
BB Return — un Expert Advisor (EA) per il trading dell’oro (XAUUSD). Questa idea di trading è stata utilizzata in precedenza da me nel trading manuale . Il cuore della strategia è il ritorno del prezzo all’interno del range delle Bollinger Bands , ma non in modo meccanico né a ogni contatto. Nel mercato dell’oro le bande da sole non sono sufficienti, per questo l’EA utilizza filtri aggiuntivi che eliminano condizioni di mercato deboli o non operative. Le operazioni vengono aperte solo quando la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Experts
ORIX System —  è un sistema di trading algoritmico sviluppato e ottimizzato specificamente per la coppia di valute GBPUSD sul timeframe M5, basato su un’analisi approfondita della struttura di mercato e del comportamento del prezzo. L’Expert Advisor non utilizza segnali di indicatori standard e non opera tramite modelli semplificati. Il cuore del sistema è una logica proprietaria di determinazione del contesto di mercato, costruita sui principi di impulso, pausa, liquidità e reazione del prezzo.
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Una delle strategie di trading automatizzato più potenti del 2025 Abbiamo trasformato una delle strategie di trading manuale più efficaci del 2025 in un Expert Advisor completamente automatizzato , basato su TMA (Triangular Moving Average) e logica CG . È disponibile solo un’ultima copia al prezzo di 550 $. Successivamente il prezzo salirà a 650 $ e 750 $, con un prezzo finale di 1200 $. Segnale live >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clicca Questo EA è progettato per fornire entrat
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Estrattori per XAUUSD Extractors per XAUUSD è un Expert Advisor di livello professionale progettato per i trader che apprezzano la precisione, il rischio controllato e una logica di trading flessibile quando operano con l'oro (XAUUSD). Integra due strategie avanzate integrate e cinque modalità di approccio al mercato flessibili, offrendo ai trader il pieno controllo su come il sistema interpreta, inserisce e gestisce le operazioni in diverse strutture di mercato. Basato su un'ampia ricerca e s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way è un software di trading automatico per la piattaforma MT4. Adotta una strategia ibrida completa, che opera attraverso la sinergia di più sottostrategie. Questo permette di catturare con precisione le opportunità di acquisto (long) e vendita (short) nel mercato dell’oro (XAUUSD), aiutandoti a sfruttare i momenti di trading in diverse situazioni di mercato. Basandosi su una logica di trading matura, ti consente di eseguire operazioni professionali ed efficienti nel mercato dell’or
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental trader è un assistente commerciale che aiuta i trader dei mercati finanziari a prendere decisioni intelligenti informate dai dati informativi di EA. Questo EA utilizza fonti online per catturare tutte le informazioni necessarie come la distorsione fondamentale delle valute, il sentimento del rapporto dei trader al dettaglio in tempo reale su una coppia, le previsioni di banche e istituti, i dati del rapporto COT e altri dati in un pannello EA complesso
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
AGGIORNAMENTO — DICEMBRE 2025 Alla fine di novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum è stato ufficialmente messo in vendita. Da allora ha operato in condizioni reali di mercato — senza filtro news, senza protezioni aggiuntive e senza limitazioni complesse — mantenendo una stabilità costante. Live Signal Un anno completo di trading reale ha dimostrato chiaramente l’affidabilità del sistema di trading. E solo dopo questa esperienza, basandoci su dati reali e statistiche concrete, abbiamo rilasciato
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Presentazione di One Gold EA, un sofisticato robot di trading per l'oro sulla piattaforma Meta Trader, sviluppato per assistere i trader con analisi di mercato avanzate. La nostra tecnologia proprietaria sfrutta reti neurali e algoritmi basati sui dati per analizzare i dati storici e in tempo reale del mercato dell'oro, fornendo informazioni che possono aiutare nel processo decisionale. A differenza delle tradizionali strategie manuali, One Gold EA opera con un intervento minimo, semplificando i
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
Exp-TickSniper   è uno scalper di tick veloce che seleziona automaticamente i parametri per ciascuna coppia di valute separatamente. L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA. L'EA esegue operazioni a breve termine utilizzando il trailing stop intelligente e in base ai dati correnti della coppia di valute, alle sue quotazioni, alle specifiche e allo spread. La strategia di media viene utilizzata per prevenire le perdite causate dall'algor
Altri dall’autore
MultiTimeframe Master with Advanced Features
Hasan Tareq Hasan Al-rubaye
Experts
وصف المنتج (انجليزي)   MultiTimeframe Master EA الإصدار 5.0 — نظام تداول ذكي متقدم لـ MT5   Multi-Timeframe   Master هو مستشار خبير آلي بالكامل لمنصة MetaTrader 5 ، مصمم للمتداولين في الدقة والرؤية عبر أطر متنقلة متعددة. جمعت بين تحليل الأطر الزمنية ، والإدارة الذكية للأموال ، والمنطق العملي لتجربة متعددة.                 الميزات الرئيسية   نظام القرن المتعدد الأطر   : يُحل أطرًا جغرافيًا متفرقة تحكم حقيقي في التنفيذ. تم تحديد الطلب بشكل عاجل للوامر السوقية والوامر المعلقة. يتكيف مع ج
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione