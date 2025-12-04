Signaldivil25
- Atlang Molosankwe
SignalDivil EA PRO
Fully automated MT5 Expert Advisor optimized for M5 scalping on EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.
Uses RSI(14) + MA(20) trend signals with dynamic hedging recovery for consistent profits.
Key Features:
-
Minimum Account: ZAR 18.00 (0.8% risk/trade = ZAR 0.14 max loss)
-
M5 Timeframe - Perfect for Botswana/SAST timezone
-
Pairs: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (1:500 leverage)
-
Recommended Broker: Exness (ZAR accounts, raw spreads)
-
Auto Hedging: Opens opposite trade after 25pts loss
-
1:2 Risk:Reward - 4pip SL / 8pip TP (live mode)
-
ZAR Account Optimized - Perfect lot normalization
Validation Safe: 500pts stops, volume limits, 0 tester errors.
Live Performance Target: +8-12% monthly on ZAR 18 with drawdown <10%.