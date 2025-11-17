Auto Levels Pro
- Indicateurs
- Oleksandr Sheyko
- Version: 1.6
- Activations: 5
AutoLevelsPro — un indicateur qui analyse les données de prix et marque automatiquement les zones de support et de résistance.
Il a été spécialement conçu pour fonctionner sur des unités de temps courtes, idéalement sur le graphique en 15 minutes, où le marché réagit de manière plus dynamique.
📊 Données utilisées :
- 🔼 High — prix le plus haut de la bougie
- 🔽 Low — prix le plus bas de la bougie
- 🔚 Close — utilisé pour le calcul de l’ATR
- 🕒 Horodatage de chaque bougie pour placer les zones avec précision
⚙️ Processus d’analyse :
- 🔍 Identifie les sommets locaux (swing high) et les creux (swing low)
- 📈 Calcule l’ATR pour estimer la volatilité et définir la largeur des zones
- 🧩 Regroupe les niveaux proches en zones communes
- 🚫 Filtre les niveaux faibles selon le nombre minimum de touches
📍 Sources des données :
- 📊 Données du graphique actif (respecte l’unité de temps choisie)
- 📐 Indicateur ATR intégré à MetaTrader (ajusté dynamiquement selon le timeframe)
🧠 Interprétation des résultats :
- 🟩 Zones vertes = Support
- 🟥 Zones rouges = Résistance
- 🔢 Chiffres dans les zones = nombre de touches (plus il y en a, plus le niveau est fort)
- 📏 Largeur de la zone = reflète la volatilité du marché (plus large = plus volatile)
✅ S’adapte automatiquement à différents timeframes et conditions de marché.
Convient aussi bien au trading Forex qu’aux options binaires.