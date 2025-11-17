Auto Levels Pro

AutoLevelsPro — un indicateur qui analyse les données de prix et marque automatiquement les zones de support et de résistance.
Il a été spécialement conçu pour fonctionner sur des unités de temps courtes, idéalement sur le graphique en 15 minutes, où le marché réagit de manière plus dynamique.

📊 Données utilisées :

  • 🔼 High — prix le plus haut de la bougie
  • 🔽 Low — prix le plus bas de la bougie
  • 🔚 Close — utilisé pour le calcul de l’ATR
  • 🕒 Horodatage de chaque bougie pour placer les zones avec précision

⚙️ Processus d’analyse :

  • 🔍 Identifie les sommets locaux (swing high) et les creux (swing low)
  • 📈 Calcule l’ATR pour estimer la volatilité et définir la largeur des zones
  • 🧩 Regroupe les niveaux proches en zones communes
  • 🚫 Filtre les niveaux faibles selon le nombre minimum de touches

📍 Sources des données :

  • 📊 Données du graphique actif (respecte l’unité de temps choisie)
  • 📐 Indicateur ATR intégré à MetaTrader (ajusté dynamiquement selon le timeframe)

🧠 Interprétation des résultats :

  • 🟩 Zones vertes = Support
  • 🟥 Zones rouges = Résistance
  • 🔢 Chiffres dans les zones = nombre de touches (plus il y en a, plus le niveau est fort)
  • 📏 Largeur de la zone = reflète la volatilité du marché (plus large = plus volatile)

✅ S’adapte automatiquement à différents timeframes et conditions de marché.
Convient aussi bien au trading Forex qu’aux options binaires.


Plus de l'auteur
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
️ Power Moving Average Signals Présentation : Power Moving Average Signals est une stratégie de trading basée sur la tendance, utilisant le croisement de deux moyennes mobiles — une rapide et une lente — pour générer des signaux clairs de vente et d’achat : Signal d’achat : lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente vers le haut Signal de vente : lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente vers le bas Optimisée pour les paires de devises : Cette stratégie fonctionne particu
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
️ Ichimoku Kinko Hyo System Un outil intelligent pour une analyse de marché précise et efficace Cet indicateur repose sur le système éprouvé Ichimoku Kinko Hyo , offrant une vision complète de la structure du marché, de sa dynamique et des mouvements potentiels du prix. Il est conçu pour permettre aux traders de prendre des décisions rapides grâce à des signaux visuels clairs. Caractéristiques principales : Haute précision grâce à une analyse avancée du marché sur plusieurs unités de
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
Clever Parabolic RSI Un oscillateur intelligent combinant Parabolic SAR et RSI pour des signaux de marché précis Cet oscillateur fusionne la puissance de deux indicateurs techniques populaires — Parabolic SAR et RSI — pour créer un système intelligent qui affiche clairement l’ état du marché , la force de la tendance et fournit des signaux d’achat ou de vente fiables . Fonctionnement : Un point carré vert indique le début d’une tendance haussière Un point carré rouge signale le débu
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
Power Market Strength Panel Pro – Un seul panneau, tous les indicateurs clés réunis Power Market Strength Panel Pro n’est pas un simple indicateur. C’est un outil de trading puissant qui combine plusieurs indicateurs techniques essentiels et analyse automatiquement le marché pour vous. Il intègre les indicateurs suivants : EMA (Moyenne mobile exponentielle) – détermine la direction de la tendance ADX + DI+/- – mesure la force de la tendance et la pression acheteuse/vendeuse RSI (Indice de
Trend Reversal Signals
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
TREND REVERSAL SIGNALS – signaux précis de retournement de tendance TREND REVERSAL SIGNALS est un indicateur avancé conçu pour identifier les points de retournement du marché avec une précision maximale. Il analyse les données de prix (OHLC) et détecte les principales formations de chandeliers qui signalent un changement potentiel de tendance. En combinant l’action des prix, la volatilité (ATR) et la structure du marché, il fournit des signaux clairs d’ACHAT ou de VENTE directement sur le gra
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
AutoLevels – Détection intelligente des supports et résistances AutoLevels est un indicateur puissant qui identifie automatiquement les zones clés du marché à partir des données du graphique en temps réel. Il analyse les points de swing (hauts et bas locaux) , la volatilité du marché (ATR) et les réactions répétées du prix afin de déterminer des niveaux de support et de résistance fiables. Basé sur : Points de swing avec sensibilité ajustable (LeftBars & RightBars) Largeur dynamique des zo
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis