Bollinger bands Cross Detector
- Göstergeler
- Ahmad Aghili Zadeh
- Sürüm: 1.3
- Etkinleştirmeler: 5
Bollinger Band Cross — Oklar ve Bantlar“Yeniden giriş” ve “dokunup içeri kapanma” sinyallerini net oklarla gösteren, sinyal odaklı Bollinger Bantları göstergesi.
Ne yapar
- Bollinger Bantlarını çizer (Üst: Yeşil, Orta: Turuncu, Alt: Kırmızı), DashDotDot stiliyle.
- Alt bant dışından kanala dönüşte koyu yeşil yukarı ok.
- Üst bant dışından kanala dönüşte koyu kırmızı aşağı ok.
- Stratejinize uygun iki hesaplama modu.
Sinyal modları
- Reentry (cross_reentry): Önceki mum bant dışında kapanır; mevcut mum kanalda kapanır.
- Touch (cross_touch): Fitil bant dışına taşar ama kapanış kanalda olur.
Girdiler
- Bant Periyodu (varsayılan 50), Kaydırma, Standart Sapma (2.0)
- Fiyat Türü: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- Çapraz Modu: Reentry veya Touch
- Ok Piksel Kaydırma (dikey), Ok Ofseti (puan; yüksek/düşük bazlı)
Görsel
- Varsayılan çizgi stili: DashDotDot (girdiden değiştirilebilir)
- Renkler ve kalınlıklar Colors sekmesinden düzenlenebilir
Uygun kullanım
- Volatilite genişlemeleri sonrası mean‑reversion girişleri
- Yeniden giriş ve fitil dokunuşlarının görsel teyidi
- Bant uçlarında momentum zayıflamasını hızlı fark etme
Notlar
- Tüm enstrümanlar/zaman dilimleri için uygundur.
- Oklar kapanmış mumlarda repaint yapmaz; sinyal kapanışta oluşur.
- Puan ofsetleri sembole göre otomatik ölçeklenir.
Nasıl kullanılır
- Reentry veya Touch seçin.
- Ok ofsetlerini okunaklı olacak şekilde ayarlayın.
- Periyot/sapmayı pazar ve zaman dilimine göre uyarlayın.