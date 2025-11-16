Bollinger bands Cross Detector

Williams Fractals Indicator Ahmad Aghili Zadeh Göstergeler

Williams Fr actals (v 2 ) — daha temiz sin yal , daha az gür ültü Optimize edilmiş sür üm : onay lı tepe /dip leri iş aretler , sadece yeni mumlarda hesaplar ve ATR ile küme mantığı yla gereks iz siny alleri eler . Ö ne çıkanlar Optimize : yeni mum larda hesap ; gerektiğinde tam yeniden hesap lama Tem iz ok lar : renk , boy ut ve mesafe ayarlan abilir Filtre ler (isteğe bağlı) : ATR ar alığı ve kü med eki en güçlü fractal Ç oklu zaman dilimi : mevcut