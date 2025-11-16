Bollinger bands Cross Detector

Bollinger Band Cross — Oklar ve Bantlar

“Yeniden giriş” ve “dokunup içeri kapanma” sinyallerini net oklarla gösteren, sinyal odaklı Bollinger Bantları göstergesi.

Ne yapar

  • Bollinger Bantlarını çizer (Üst: Yeşil, Orta: Turuncu, Alt: Kırmızı), DashDotDot stiliyle.
  • Alt bant dışından kanala dönüşte koyu yeşil yukarı ok.
  • Üst bant dışından kanala dönüşte koyu kırmızı aşağı ok.
  • Stratejinize uygun iki hesaplama modu.

Sinyal modları

  • Reentry (cross_reentry): Önceki mum bant dışında kapanır; mevcut mum kanalda kapanır.
  • Touch (cross_touch): Fitil bant dışına taşar ama kapanış kanalda olur.

Girdiler

  • Bant Periyodu (varsayılan 50), Kaydırma, Standart Sapma (2.0)
  • Fiyat Türü: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
  • Çapraz Modu: Reentry veya Touch
  • Ok Piksel Kaydırma (dikey), Ok Ofseti (puan; yüksek/düşük baz)

Görsel

  • Varsayılan çizgi stili: DashDotDot (girdiden değiştirilebilir)
  • Renkler ve kalınlıklar Colors sekmesinden düzenlenebilir

Uygun kullanım

  • Volatilite genişlemeleri sonrası mean‑reversion girişleri
  • Yeniden giriş ve fitil dokunuşlarının görsel teyidi
  • Bant larında momentum zayıflamasını hızlı fark etme

Notlar

  • Tüm enstrümanlar/zaman dilimleri için uygundur.
  • Oklar kapanmış mumlarda repaint yapmaz; sinyal kapanışta oluşur.
  • Puan ofsetleri sembole göre otomatik ölçeklenir.

Nasıl kullanılır

  • Reentry veya Touch seçin.
  • Ok ofsetlerini okunaklı olacak şekilde ayarlayın.
  • Periyot/sapmayı pazar ve zaman dilimine göre uyarlayın.

