Bollinger bands Cross Detector
- Indicatori
- Ahmad Aghili Zadeh
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 5
Bollinger Band Cross — Frecce e BandeIndicatore che evidenzia “rientri” e “touch” con frecce chiare.
Cosa fa
- Bande di Bollinger (Superiore: Verde, Media: Arancione, Inferiore: Rossa) in stile DashDotDot.
- Freccia verde scuro verso l’alto al rientro dalla banda inferiore.
- Freccia rosso scuro verso il basso al rientro dalla banda superiore.
- Due modalità di calcolo.
Modalità di segnale
- Reentry (cross_reentry): chiusura precedente fuori banda; chiusura attuale dentro il canale.
- Touch (cross_touch): ombra oltre la banda ma chiusura nel canale.
Input
- Periodo (50), Shift, Deviazione (2.0)
- Tipo prezzo: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- Modalità: Reentry o Touch
- Shift pixel frecce (verticale), Offset in punti (rispetto a massimo/minimo)
Visual
- Stile predefinito: DashDotDot (modificabile), colori/spessori nella scheda Colors
Ideale per
- Mean‑reversion dopo espansioni di volatilità
- Conferma visiva di rientri e tocchi
- Individuare rapidamente la perdita di momentum agli estremi
Note
- Funziona su tutti i simboli/timeframe; nessun repaint su barre chiuse.
- Offset in punti scalano per simbolo.
Come usare
- Scegli Reentry o Touch; imposta gli offset; adatta periodo/deviazione.