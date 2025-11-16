Bollinger bands Cross Detector

Bollinger Band Cross — Frecce e Bande

Indicatore che evidenzia “rientri” e “touch” con frecce chiare.

Cosa fa

  • Bande di Bollinger (Superiore: Verde, Media: Arancione, Inferiore: Rossa) in stile DashDotDot.
  • Freccia verde scuro verso l’alto al rientro dalla banda inferiore.
  • Freccia rosso scuro verso il basso al rientro dalla banda superiore.
  • Due modalità di calcolo.

Modalità di segnale

  • Reentry (cross_reentry): chiusura precedente fuori banda; chiusura attuale dentro il canale.
  • Touch (cross_touch): ombra oltre la banda ma chiusura nel canale.

Input

  • Periodo (50), Shift, Deviazione (2.0)
  • Tipo prezzo: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
  • Modalità: Reentry o Touch
  • Shift pixel frecce (verticale), Offset in punti (rispetto a massimo/minimo)

Visual

  • Stile predefinito: DashDotDot (modificabile), colori/spessori nella scheda Colors

Ideale per

  • Mean‑reversion dopo espansioni di volatilità
  • Conferma visiva di rientri e tocchi
  • Individuare rapidamente la perdita di momentum agli estremi

Note

  • Funziona su tutti i simboli/timeframe; nessun repaint su barre chiuse.
  • Offset in punti scalano per simbolo.

Come usare

  • Scegli Reentry o Touch; imposta gli offset; adatta periodo/deviazione.

