Bollinger bands Cross Detector

Bollinger Band Cross — 箭头与带

专注信号的布林带工具，用清晰箭头标出高概率的“回到通道”和“触碰回归”。

功能

  • 绘制布林带（上轨绿、中轨橙、下轨红），默认 DashDotDot 线型。
  • 自下轨外回到通道：深绿色上箭头。
  • 自上轨外回到通道：深红色下箭头。
  • 提供两种计算模式以适配策略。

号模式

  • Reentry (cross_reentry)：前一根K线收盘在带外；当前K线收盘回到带内。
  • Touch (cross_touch)：影线穿出带外，但收盘在带内。

输入参数

  • 周期（默认50）、位移、标准差（默认2.0）
  • 价格类型：PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
  • 叉模式：Reentry 或 Touch
  • 箭头像素位移（垂直）、箭头点值偏移（相对高/低点）

可视化

  • 上轨绿、下轨红、中轨橙；默认线型 DashDotDot（可在输入中修改）
  • 箭头深绿、下箭头深红；颜色与线宽可在 Colors 标签页调整

适用场景

  • 波动扩张后的均值回归入场
  • 回到通道与影线触碰的直观确认
  • 速发现带端动能衰减

说明

  • 适用于所有品种与周期。
  • 头对已收盘K线不重绘；信号在收盘时确认。
  • 点值偏移随品种自动缩放。

使用方法

  • 选择 Reentry 或 Touch。
  • 视图需要可读性时调整箭头偏移。
  • 根据市场与周期调整周期/标准差。

