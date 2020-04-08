Bollinger bands Cross Detector
- 指标
- Ahmad Aghili Zadeh
- 版本: 1.4
- 更新: 3 十二月 2025
- 激活: 5
Bollinger Band Cross — 箭头与带专注信号的布林带工具，用清晰箭头标出高概率的“回到通道”和“触碰回归”。
功能
- 绘制布林带（上轨绿、中轨橙、下轨红），默认 DashDotDot 线型。
- 自下轨外回到通道：深绿色上箭头。
- 自上轨外回到通道：深红色下箭头。
- 提供两种计算模式以适配策略。
信号模式
- Reentry (cross_reentry)：前一根K线收盘在带外；当前K线收盘回到带内。
- Touch (cross_touch)：影线穿出带外，但收盘在带内。
输入参数
- 周期（默认50）、位移、标准差（默认2.0）
- 价格类型：PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- 交叉模式：Reentry 或 Touch
- 箭头像素位移（垂直）、箭头点值偏移（相对高/低点）
可视化
- 上轨绿、下轨红、中轨橙；默认线型 DashDotDot（可在输入中修改）
- 上箭头深绿、下箭头深红；颜色与线宽可在 Colors 标签页调整
适用场景
- 波动扩张后的均值回归入场
- 回到通道与影线触碰的直观确认
- 快速发现带端动能衰减
说明
- 适用于所有品种与周期。
- 箭头对已收盘K线不重绘；信号在收盘时确认。
- 点值偏移随品种自动缩放。
使用方法
- 选择 Reentry 或 Touch。
- 视图需要可读性时调整箭头偏移。
- 根据市场与周期调整周期/标准差。