Multi EMA Indicator

MultiEMA – MT5 için temiz ve özelleştirilebilir hareketli ortalamalar
  • Genel bakış: Tek grafikte 5’e kadar HO; çizgi bazlı kontrol. Varsayılan 5/20/50/100/200. İsteğe bağlı kesişim okları, tam kesişim noktasını (enterpolasyon) ayarlanabilir boşlukla işaretler.
  • Özellikler:
  • Bağımsız ayarlar: dönem, yöntem (EMA/SMA/SMMA/LWMA), renk, kalınlık, görünürlük.
  • Kesişim okları: Base/Cross seçimi; Arrow_Price_Offset ve Arrow_GapPoints ile boşluk ayarı.
  • Tüm sembol ve zaman dilimlerinde hafif ve akıcı.
  • Girdiler:
  • MA1..MA5: Show_MAx, MAx_Period, MAx_Type, MAx_Width.
  • Cross arrows: Show_CrossArrows; Base_MA_Index / Cross_MA_Index (1..5); Arrow_Price_Offset; Arrow_GapPoints; Görsel: yukarı mavi, aşağı kahverengi, kalın.
  • Kullanım:
  • Ekleyin, 5/20/50/100/200’ü koruyun/ayarlayın; görünürlük/kalınlığı düzenleyin; kesişim oklarını açıp offsetleri ayarlayın.
  • Uygulamalar:
  • 100/200 ile trend takibi; hızlı HO’larla zamanlama; dinamik S/R; HTF onayı.
  • Notlar:
  • Gerçek zamanlı; oklar en uzun HO için yeterli geçmişten sonra başlar.
  • Çakışma varsa Arrow_Price_Offset/Arrow_GapPoints’i artırın.
  • Yalnız kapanış barında ok gösterimi talep üzerine.

Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
Göstergeler
SuperTrend Indicator – Description & Important Notice The SuperTrend is a composite technical indicator designed to help you identify the primary trend, measure its strength, and assess signal quality. However, an indicator is only a tool —it’s never 100% accurate and cannot replace sound risk management. 1. Core Formula & Components ATR (Average True Range): measures price volatility; customize sensitivity via Periods and Multiplier . Upper/Lower Bands: derived from ATR and your chosen source p
FREE
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Uzman Danışmanlar
EN — Product Description SMC Workflow Auto EA — FVG-first with BOS Confirmation Expert Advisor that trades only when a Smart-Money-Concepts setup appears: Fair Value Gap (FVG) entry after Break of Structure (BOS) confirmation , with optional filters (trend EMA, OB proximity, FVG mid-zone, min gap). The EA includes robust risk controls (fixed lot default, lot cap, margin-aware sizing, BE & ATR trailing) and market-validation safeguards for brokers that restrict “close to market” modifications. W
FREE
IQuantum
Evgeniy Scherbina
Göstergeler
The indicator IQuantum shows trading signals for 10 symbols in the daily chart: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, and USDJPY. Signals of the indicator are produced by 2 neural models which were trained independently from one another. The inputs for the neural models are normalised prices of the symbols, as well as prices of Gold, Silver and markers of the current day. Each neural model was trained in 2 ways. The Ultimate mode is an overfitted neural model
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Göstergeler
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Strifor Smart Lot Calculator eng version
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (1)
Göstergeler
Strifor Lot Calculator is a tool for MetaTrader 5 that helps traders calculate the correct lot size based on risk and stop-loss. It allows you to trade more consciously, manage risks better, and save time on manual calculations. Advantages Accurate risk control – automatically calculates the lot size according to your chosen risk %. Two working modes – manual input or quick calculation using chart lines. Supports all popular instruments – forex pairs, gold (XAUUSD), oil (USOIL/WTI), indices (US
FREE
TradeInfos
Dustin Ricardo Pierenz
Göstergeler
Track your spread and all position PnLs (Buy & Sell) in real-time – stay in control of your trades at a glance! Features: Real-time spread display (in pips) Total Buy position PnL Total Sell position PnL Clean, non-intrusive display layout Works with all symbols and timeframes Perfect for: Scalpers needing quick spread awareness Day traders monitoring long/short performance Risk managers optimizing exposure No need to switch tabs or rely on external tools — everything you need is visible at
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Pip Meter for MT5
Lai Soon Ching
Göstergeler
Free forever simple pip meter for MT5 with customizable font color. Display profit or loss in both points count and currency value. Supports 4 currency symbols ($,€,£ ,¥). For unsupported currencies, it shows a 3-character currency short form. Enhance your trading interface with clarity and precision. Easy to use and tailored for diverse Forex traders. Perfect for MT5!
FREE
Moving Spread
Jose Maria Molina Sanchez
Göstergeler
Moving Spread – Gerçek Zamanlı Piyasa Maliyeti İzleyicisi Ortalama spread’i gerçek zamanlı olarak izleyin ve yüksek maliyetli dönemlerde işlem yapmaktan kaçının. Bu göstergenin işlevi nedir? Moving Spread , piyasanın ortalama spread'ini (nokta cinsinden) gerçek zamanlı olarak ölçer ve bunun zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir. Bir işlemin başlamasından önce bile kârlılığınızı azaltabilecek giriş maliyetinin ne zaman çok yüksek olduğunu anlamak isteyen trader'lar için vazgeçilmez bir araçt
FREE
SpreadMeter OGT Free
Dmitriy Gurenko
5 (1)
Göstergeler
The indicator shows the current spread of the symbol, the minimum, average and maximum values for the current bar in the form of digital, analog and graphic indicators. Has two modes of operation: fixing the system spread, or calculating the spread as the difference between the "Bid" and "Ask" prices on each incoming tick. Parameters  The indicator has a single input parameter: Type of calculation  - type of spread calculation. It can take the following values:  System spread  - the spread value
FREE
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Göstergeler
The Supertrend indicator is a trend-following technical analysis tool designed to help traders identify the direction of market trends and potential entry/exit points. It operates based on price data and Average True Range (ATR) to create a dynamic signal line that changes color depending on the current trend. Green color: Indicates an uptrend. Red color: Indicates a downtrend. Supertrend is a useful indicator for both short-term and long-term trading, helping to filter out market noise and focu
FREE
Einstein de Wall Street
Andres Daniel Pabon Perez
Göstergeler
Who is he?: Peter Tuchman, a stock trader on the NYSE. Why is he famous?: He's known as the "Einstein of Wall Street" because of his physical resemblance to the famous trader and his hairstyle. He's frequently photographed by the media, earning him the nickname "the most photographed trader on Wall Street." His image is often used to illustrate market volatility. Career history: He started in 1985 as a telegraph operator and has held various positions before becoming a stockbroker. AND THIS I
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.62 (137)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.53 (30)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Göstergeler
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Göstergeler
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Göstergeler
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol. This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strateg
FREE
SuperTrend TV
Tran Nhat Minh
5 (2)
Göstergeler
Original supertrend indicator in Tradingview platform.  Indicator type: Price Action indicator Introduction:   The Supertrend Indicator - Enhancing Your Trend Analysis.  If you haven't yet found a Supertrend indicator with good graphics on the MQL5 platform, this is the indicator for you. Overview:   The Supertrend Indicator is a powerful tool designed to provide traders with valuable insights into the current and historical trends of financial markets. It serves as a valuable addition to any t
FREE
AliSessions
Alexandra Voicu
5 (2)
Göstergeler
AliSession Highlight is an indicator that highlights a specific period of time according to your preferences. It can help you gain a clear vision of price movements into a specific session, the range of a session, and also to easily identify the high and low of the session. You can use it on any currency pairs, indices, and any timeframes. Settings: Start Hour: Set the hour to initiate the session highlight. Start Min: Set the minute for the start of the session highlight. End Hour: Specify the
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Göstergeler
Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu: Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu, ticarette teknik analizi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Dinamik destek ve direnç seviyeleriyle donatılmış olup, yeni anahtar noktalar grafikte ortaya çıktıkça gerçek zamanlı olarak adapte olur ve böylece dinamik ve tepkisel bir analiz sunar. Benzersiz çoklu zaman dilimi yeteneği, kullanıcıların istedikleri zaman diliminde farklı zaman dilimlerinden destek ve direnç seviyelerini göstermelerine olanak tan
FREE
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
Göstergeler
Basic Theme Builder: Grafik Özelleştirmeyi Kolaylaştırın Ticaret deneyiminizi Basic Theme Builder göstergesi ile dönüştürün; MetaTrader 5'te grafik görünümünüzü basit bir panel aracılığıyla kişiselleştirmenizi sağlayan çok yönlü bir araçtır. Bu sezgisel gösterge, çeşitli temalar ve renk şemaları arasında zahmetsizce geçiş yapmanıza olanak tanır ve ticaret ortamınızın görsel çekiciliğini ve işlevselliğini artırır.  Free MT4 version Basic Theme Builder göstergesi, MetaTrader 5 grafiklerinizi zahm
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Göstergeler
RSI ABCD Desen Bulucu: Teknik Strateji 1. Gösterge Nasıl Çalışır? Klasik RSI ile otomatik ABCD harmonik desen tespitini birleştirir. Temel Bileşenler Standart RSI (ayarlanabilir periyot) Tepe ve dip işaretleri (oklar) ABCD desenleri (yeşil/kırmızı çizgiler) Aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) filtreleri 2. MT5 Kurulumu period = 14 ; // RSI periyodu size = 4 ; // Maksimum desen boyutu OverBought = 70 ; // Aşırı alım seviyesi OverSold = 30 ; // Aşırı satım seviyesi Filter = USE_FILTER_ YES ; // On
FREE
Tunnel Warrens MT5
Dariel Iserne Carrera
Göstergeler
This is MT5 version Get Tunnel Warrens MT4 here Here are several indicators that work together. It basically works with moving averages and various levels of ATR creating a dynamic channel through which the price is drained. As I always recommend, you should try it before using it in live so that you understand how it works. The market entry signal is similar to other MA indicators, but with this one you also have a graphical analysis of the moment when the trend is found and dynamic levels to
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Göstergeler
Description. The basis for the formation of the Renko chart is the price range. If the price goes beyond its limits, the chart shows a box above or below the previous one. As a result, we see price movement without additional "noise" and important support and resistance levels. Features. For use in conjunction with the Expert Advisor, an additional buffer is implemented-a box counter. For convenience and to increase the speed of testing, the user can use the "new box" event, which the indicator
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
Day Trader WorkTime
Aurthur Musendame
4.8 (15)
Göstergeler
The worktime indicator helps you identify the most important times to day to trade the currency pairs. It was created based on the ICT day trading free tutorials that are freely vailable on his youtube channel.  You can use this indicator together with my other indicators that i have shared freely with you like the true day, custom periods, daily month, weekly open lines - they together complement each other very well. Nuggets from this indicator: 1. Draws the asian session box showinng you the
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
Göstergeler
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Williams Fractals Indicator
Ahmad Aghili Zadeh
Göstergeler
Williams Fr actals   (v 2 ) — daha   temiz sin yal , daha az   gür ültü Optimize   edilmiş sür üm : onay lı   tepe /dip leri iş aretler , sadece   yeni mumlarda   hesaplar   ve   ATR ile   küme   mantığı yla gereks iz   siny alleri eler . Ö ne   çıkanlar Optimize : yeni mum larda   hesap ; gerektiğinde   tam   yeniden hesap lama Tem iz ok lar : renk , boy ut ve   mesafe ayarlan abilir Filtre ler   (isteğe   bağlı) : ATR ar alığı   ve kü med eki   en güçlü   fractal Ç oklu   zaman dilimi : mevcut
