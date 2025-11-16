Multi EMA Indicator
- Göstergeler
- Ahmad Aghili Zadeh
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 16 Kasım 2025
- Etkinleştirmeler: 5
MultiEMA – MT5 için temiz ve özelleştirilebilir hareketli ortalamalar
- Genel bakış: Tek grafikte 5’e kadar HO; çizgi bazlı kontrol. Varsayılan 5/20/50/100/200. İsteğe bağlı kesişim okları, tam kesişim noktasını (enterpolasyon) ayarlanabilir boşlukla işaretler.
- Özellikler:
- Bağımsız ayarlar: dönem, yöntem (EMA/SMA/SMMA/LWMA), renk, kalınlık, görünürlük.
- Kesişim okları: Base/Cross seçimi; Arrow_Price_Offset ve Arrow_GapPoints ile boşluk ayarı.
- Tüm sembol ve zaman dilimlerinde hafif ve akıcı.
- Girdiler:
- MA1..MA5: Show_MAx, MAx_Period, MAx_Type, MAx_Width.
- Cross arrows: Show_CrossArrows; Base_MA_Index / Cross_MA_Index (1..5); Arrow_Price_Offset; Arrow_GapPoints; Görsel: yukarı mavi, aşağı kahverengi, kalın.
- Kullanım:
- Ekleyin, 5/20/50/100/200’ü koruyun/ayarlayın; görünürlük/kalınlığı düzenleyin; kesişim oklarını açıp offsetleri ayarlayın.
- Uygulamalar:
- 100/200 ile trend takibi; hızlı HO’larla zamanlama; dinamik S/R; HTF onayı.
- Notlar:
- Gerçek zamanlı; oklar en uzun HO için yeterli geçmişten sonra başlar.
- Çakışma varsa Arrow_Price_Offset/Arrow_GapPoints’i artırın.
- Yalnız kapanış barında ok gösterimi talep üzerine.