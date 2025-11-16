Bollinger bands Cross Detector
- Indicateurs
- Ahmad Aghili Zadeh
- Version: 1.3
- Activations: 5
Bollinger Band Cross — Flèches et BandesIndicateur des Bandes de Bollinger mettant en évidence les « ré‑entrées » et « touches » avec des flèches claires.
Fonction
- Bandes (Supérieure: Vert, Milieu: Orange, Inférieure: Rouge) en style DashDotDot.
- Flèche verte foncée vers le haut (retour depuis le bas).
- Flèche rouge foncée vers le bas (retour depuis le haut).
- Deux modes de calcul.
Modes de signal
- Reentry (cross_reentry): close précédent hors bande; close actuel dans le canal.
- Touch (cross_touch): mèche hors bande; close dans le canal.
Entrées
- Période (50), Décalage, Écart‑type (2.0)
- Type de prix: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- Mode: Reentry ou Touch
- Décalage des flèches (pixels verticaux) et en points (par rapport au plus haut/bas)
Visuels
- Style par défaut: DashDotDot (modifiable), couleurs/épaisseurs dans l’onglet Colors
Idéal pour
- Retours à la moyenne après expansion de volatilité
- Confirmation visuelle des ré‑entrées et touches de mèche
- Détection rapide du ralentissement du momentum aux extrémités
Notes
- Tous symboles/UT; pas de repaint sur bougies clôturées.
- Offsets en points adaptés au symbole.
Utilisation
- Choisir Reentry ou Touch; régler les offsets; adapter période/écart‑type.