Bollinger bands Cross Detector

Bollinger Band Cross — Flèches et Bandes

Indicateur des Bandes de Bollinger mettant en évidence les « ré‑entrées » et « touches » avec des flèches claires.

Fonction

  • Bandes (Supérieure: Vert, Milieu: Orange, Inférieure: Rouge) en style DashDotDot.
  • Flèche verte foncée vers le haut (retour depuis le bas).
  • Flèche rouge foncée vers le bas (retour depuis le haut).
  • Deux modes de calcul.

Modes de signal

  • Reentry (cross_reentry): close précédent hors bande; close actuel dans le canal.
  • Touch (cross_touch): mèche hors bande; close dans le canal.

Entrées

  • Période (50), Décalage, Écart‑type (2.0)
  • Type de prix: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
  • Mode: Reentry ou Touch
  • Décalage des flèches (pixels verticaux) et en points (par rapport au plus haut/bas)

Visuels

  • Style par défaut: DashDotDot (modifiable), couleurs/épaisseurs dans l’onglet Colors

Idéal pour

  • Retours à la moyenne après expansion de volatilité
  • Confirmation visuelle des ‑entrées et touches de mèche
  • Détection rapide du ralentissement du momentum aux extrémités

Notes

  • Tous symboles/UT; pas de repaint sur bougies clôturées.
  • Offsets en points adaptés au symbole.

Utilisation

  • Choisir Reentry ou Touch; régler les offsets; adapter période/écart‑type.

