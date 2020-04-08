Bollinger bands Cross Detector
- Indicadores
- Ahmad Aghili Zadeh
- Versão: 1.4
- Atualizado: 3 dezembro 2025
- Ativações: 5
Bollinger Band Cross — Setas e BandasIndicador focado em sinais que destaca “reentrada” e “toque” com setas claras.
O que faz
- Desenha Bandas de Bollinger (Superior: Verde, Média: Laranja, Inferior: Vermelha) no estilo DashDotDot.
- Seta verde escura na reentrada pela banda inferior.
- Seta vermelha escura na reentrada pela banda superior.
- Dois modos de cálculo.
Modos de sinal
- Reentry (cross_reentry): fechamento anterior fora da banda; fechamento atual dentro do canal.
- Touch (cross_touch): sombra cruza fora da banda, mas o fechamento fica dentro do canal.
Entradas
- Período (padrão 50), Deslocamento, Desvio (2.0)
- Tipo de preço: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- Modo: Reentry ou Touch
- Deslocamento da seta em pixels (vertical), e em pontos (relativo a máxima/mínima)
Visuais
- Superior Verde, Inferior Vermelha, Média Laranja
- Estilo padrão: DashDotDot (editável por input)
- Cores e larguras configuráveis na aba Colors
Ideal para
- Retorno à média após expansão de volatilidade
- Confirmação visual de reentradas e toques
- Identificar perda de momentum nas extremidades
Notas
- Funciona em todos os ativos/timeframes.
- Não repinta em velas fechadas; sinal no fechamento conforme o modo.
- Offsets em pontos escalam por símbolo.
Como usar
- Escolha Reentry ou Touch.
- Ajuste offsets das setas para melhor leitura.
- Ajuste período/desvio ao seu mercado e timeframe.