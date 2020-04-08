Bollinger bands Cross Detector

Bollinger Band Cross — Стрелки и Полосы

Чистый индикатор полос Боллинджера, подчёркивающий «возврат внутрь» и «касание» понятными стрелками.

Что делает

  • Рисует полосы Боллинджера (Верхняя: зелёная, Средняя: оранжевая, Нижняя: красная) в стиле DashDotDot.
  • Тёмно‑зелёная стрелка вверх при возврате из‑под нижней полосы внутрь канала.
  • Тёмно‑красная стрелка вниз при возврате сверху внутрь канала.
  • Два режима расчёта под вашу стратегию.

Режимы сигналов

  • Reentry (cross_reentry): предыдущая свеча закрылась вне полосы; текущая закрывается внутри канала.
  • Touch (cross_touch): тень выходит за полосу, но закрытие — внутри канала.

Параметры

  • Период полос (по умолчанию 50), Сдвиг, Отклонение (2.0)
  • Тип цены: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
  • Режим: Reentry или Touch
  • Вертикальный сдвиг стрелок (пиксели), Отступ стрелок в пунктах относительно High/Low

Визуализация

  • Верхняя: зелёная; Нижняя: красная; Средняя: оранжевая
  • Стиль линий по умолчанию: DashDotDot (можно изменить во входах)
  • Цвета и толщины редактируются на вкладке Colors

Идеально для

  • Входов по возврату к среднему после расширения волатильности
  • Визуального подтверждения возвратов и «касаний» тенью
  • Быстрого обнаружения ослабления импульса у границ

Примечания

  • Работает на всех инструментах и таймфреймах.
  • Стрелки не перерисовываются на закрытых барах; сигнал по закрытию.
  • Отступы в пунктах масштабируются под символ.

Как использовать

  • Выберите Reentry или Touch.
  • Настройте отступы стрелок для читаемости.
  • Подберите период/отклонение под ваш инструмент и ТФ.

