Bollinger bands Cross Detector
- Индикаторы
- Ahmad Aghili Zadeh
- Версия: 1.4
- Обновлено: 3 декабря 2025
- Активации: 5
Bollinger Band Cross — Стрелки и ПолосыЧистый индикатор полос Боллинджера, подчёркивающий «возврат внутрь» и «касание» понятными стрелками.
Что делает
- Рисует полосы Боллинджера (Верхняя: зелёная, Средняя: оранжевая, Нижняя: красная) в стиле DashDotDot.
- Тёмно‑зелёная стрелка вверх при возврате из‑под нижней полосы внутрь канала.
- Тёмно‑красная стрелка вниз при возврате сверху внутрь канала.
- Два режима расчёта под вашу стратегию.
Режимы сигналов
- Reentry (cross_reentry): предыдущая свеча закрылась вне полосы; текущая закрывается внутри канала.
- Touch (cross_touch): тень выходит за полосу, но закрытие — внутри канала.
Параметры
- Период полос (по умолчанию 50), Сдвиг, Отклонение (2.0)
- Тип цены: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- Режим: Reentry или Touch
- Вертикальный сдвиг стрелок (пиксели), Отступ стрелок в пунктах относительно High/Low
Визуализация
- Верхняя: зелёная; Нижняя: красная; Средняя: оранжевая
- Стиль линий по умолчанию: DashDotDot (можно изменить во входах)
- Цвета и толщины редактируются на вкладке Colors
Идеально для
- Входов по возврату к среднему после расширения волатильности
- Визуального подтверждения возвратов и «касаний» тенью
- Быстрого обнаружения ослабления импульса у границ
Примечания
- Работает на всех инструментах и таймфреймах.
- Стрелки не перерисовываются на закрытых барах; сигнал по закрытию.
- Отступы в пунктах масштабируются под символ.
Как использовать
- Выберите Reentry или Touch.
- Настройте отступы стрелок для читаемости.
- Подберите период/отклонение под ваш инструмент и ТФ.