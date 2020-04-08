Bollinger bands Cross Detector

Bollinger Band Cross — Flechas y Bandas

Indicador que resalta “reingresos” y “toques” con flechas claras.

Qué hace

  • Bandas de Bollinger (Superior: Verde, Media: Naranja, Inferior: Rojo) en estilo DashDotDot.
  • Flecha verde oscuro al alza cuando el precio reingresa desde abajo.
  • Flecha roja oscuro a la baja cuando reingresa desde arriba.
  • Dos modos de cálculo según tu estrategia.

Modos de señal

  • Reentry (cross_reentry): cierre previo fuera de la banda; cierre actual dentro del canal.
  • Touch (cross_touch): mecha cruza fuera de la banda pero cierra dentro del canal.

Entradas

  • Período (50 por defecto), Desplazamiento, Desviación (2.0)
  • Tipo de precio: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
  • Modo: Reentry o Touch
  • Desplazamiento de flecha en píxeles (vertical) y en puntos (relativo a máximo/mínimo)

Visuales

  • Superior Verde, Inferior Roja, Media Naranja; estilo DashDotDot editable
  • Flecha arriba: Verde oscuro; flecha abajo: Rojo oscuro
  • Colores y grosores editables en la pestaña Colors

Ideal para

  • Reversión a la media tras expansiones de volatilidad
  • Confirmación visual de reingresos y toques por mecha
  • Detectar caídas de momentum en extremos

Notas

  • Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.
  • Sin repaint en velas cerradas; señal al cierre según el modo.
  • Offsets en puntos escalan por símbolo.

Cómo usar

  • Elige Reentry o Touch.
  • Ajusta offsets de flecha para mejor visibilidad.
  • Ajusta período/desviación a tu mercado y marco temporal.

