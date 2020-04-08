Bollinger bands Cross Detector
- Indicadores
- Ahmad Aghili Zadeh
- Versión: 1.4
- Actualizado: 3 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Bollinger Band Cross — Flechas y BandasIndicador que resalta “reingresos” y “toques” con flechas claras.
Qué hace
- Bandas de Bollinger (Superior: Verde, Media: Naranja, Inferior: Rojo) en estilo DashDotDot.
- Flecha verde oscuro al alza cuando el precio reingresa desde abajo.
- Flecha roja oscuro a la baja cuando reingresa desde arriba.
- Dos modos de cálculo según tu estrategia.
Modos de señal
- Reentry (cross_reentry): cierre previo fuera de la banda; cierre actual dentro del canal.
- Touch (cross_touch): mecha cruza fuera de la banda pero cierra dentro del canal.
Entradas
- Período (50 por defecto), Desplazamiento, Desviación (2.0)
- Tipo de precio: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- Modo: Reentry o Touch
- Desplazamiento de flecha en píxeles (vertical) y en puntos (relativo a máximo/mínimo)
Visuales
- Superior Verde, Inferior Roja, Media Naranja; estilo DashDotDot editable
- Flecha arriba: Verde oscuro; flecha abajo: Rojo oscuro
- Colores y grosores editables en la pestaña Colors
Ideal para
- Reversión a la media tras expansiones de volatilidad
- Confirmación visual de reingresos y toques por mecha
- Detectar caídas de momentum en extremos
Notas
- Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.
- Sin repaint en velas cerradas; señal al cierre según el modo.
- Offsets en puntos escalan por símbolo.
Cómo usar
- Elige Reentry o Touch.
- Ajusta offsets de flecha para mejor visibilidad.
- Ajusta período/desviación a tu mercado y marco temporal.