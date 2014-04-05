Bollinger bands Cross Detector

Bollinger Band Cross — 矢印とバンド

再エントリーとタッチの高確率シグナルを矢印で明確化するボリンジャーバンド指標。

機能

  • バンド（上: 緑／中: 橙／下: 赤）、線種は DashDotDot。
  • 下側からの再エントリーで濃緑の上向き矢印
  • 上側からの再エントリーで濃赤の下向き矢印。
  • 2つの計算モード

シグナルモード

  • Reentry (cross_reentry)：前足が帯外でクローズ、現在足が帯内でクローズ
  • Touch (cross_touch)：ヒゲが帯外へ出るが、クローズは帯内

入力

  • 期間（既定50）、シフト、偏差（2.0）
  • 価格タイプ：PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
  • モード：Reentry / Touch
  • 印ピクセルシフト（縦）、ポイントオフセット（高値/安値準）

ビジュアル

  • 既定線種 DashDotDot（入力で変更可能）
  • 色と太さは Colors タブで編集可能

適用

  • ボラ拡大後の平均回帰エントリー
  • 再エントリー/ヒゲタッチの視覚確認
  • バンド端でのモメンタム減衰の早期把握

注意

  • 全銘柄・時間足対応。閉じたバーで非リペイント
  • オフセットはシンボルに合わせ自動スケール。

使い方

  • Reentry または Touch を選択。
  • やすさに応じてオフセットを調整。
  • /時間足合わせて期間と偏差を調整。
おすすめのプロダクト
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
ユーティリティ
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
エキスパート
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
エキスパート
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA   is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers   ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
インディケータ
インジケーターについて このインジケーターは、金融商品の終値に対するモンテカルロシミュレーションに基づいています。モンテカルロ法とは、以前の観測結果に基づくランダムな数値を使用して、さまざまな結果の確率をモデル化するための統計的手法です。 どのように機能しますか？ このインジケーターは、歴史的データに基づき、時間の経過とともにランダムに価格が変動する複数の価格シナリオを生成します。各シミュレーション試行は、 終値 の変動を考慮するためのランダム変数を使用し、与えられた期間における将来の市場変動を効果的に模倣します。 モンテカルロシミュレーションの利点 - モンテカルロシミュレーションは、複数の将来のシナリオに対して戦略をテストすることで、さまざまなトレード戦略のリスクを分析するのに役立ちます。 - 稀な極端なイベント（テールリスク）を含むさまざまな市場状況で戦略のパフォーマンスを把握することができます。 - 単一の予測に依存するのではなく、モンテカルロ法は関連する確率を伴う潜在的な結果の範囲を提供します。これにより、利益や損失の可能性を理解するのに役立ちます。 モンテカルロ法は、
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
エキスパート
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
インディケータ
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
RSI Double Cross
Ihor Koshel
エキスパート
RSI Double Cross Robot is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management, s
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
エキスパート
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
インディケータ
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
エキスパート
BBスキャルピングエキスパートは、私の最新の強力なブレイクアウト/スキャルピング、そして非マーチンゲール法による金取引の傑作です。高精度な取引を実現します！このシステムは、ボリンジャーバンドとジグザグインジケーターを組み合わせてブレイクアウトをトレードします。ボリンジャーバンドの高値と安値に複数の保留注文が発注され、トリガーされると、ブレイクアウト価格に追従してトレーリングストップが設定されます。注文がストップアウトされるまで、このEAはジグザグインジケーターを動的なストップロスとして利用することで、アカウントを保護し、リスクを適切に管理します。 このEAは、あらゆる通貨ペア、あらゆる時間枠で取引できますが、ゴールドM1では豊富な取引量と迅速な利益獲得に最適です。 最低推奨入金額: 1000ドル リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series - オン / オフ 新しい一連の注文の開始 Trade Buy - アドバイザーに購入を許可する Trade Sell - ア
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
インディケータ
Unlock profitable buy setups with the DC Dynamic Scalping Indicator for Crash , purpose-built for consistent scalping and small account growth. This expertly crafted, non-repainting indicator detects optimal buy signals on Crash indices , ensuring you're in sync with the trend thanks to the built-in Dynamic Trend Filter . A clean blue background template is also included for seamless charting and visual clarity. Key Features: Trend-Based Signal Logic – The Dynamic Trend Filter ensures all b
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
エキスパート
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
エキスパート
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT5) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 5 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
エキスパート
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
インディケータ
トレンドラインマップインジケーターは、トレンドスクリーナーインジケーターのアドオンです。トレンドスクリーナー（トレンドラインシグナル）によって生成されたすべてのシグナルのスキャナーとして機能します。 これは、トレンドスクリーナーインジケーターに基づくトレンドラインスキャナーです。 Trend Screener Pro インジケーターがない場合、Trend Line Map Proは機能しません。 It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . ブログにアクセスすると、トレンドラインマップインジケーターの無料バージョンをダウンロードできます。 Metatrader Testerの制限なしで、購入する前に試してみてください。 ：  ここをクリック 1.簡単になる利点 通貨と時間枠に基づいて売買シグナルを表示します。 チャー
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
インディケータ
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
エキスパート
Bitcoin Sniper — ビットコイン用エキスパートアドバイザー システム要件 シンボル: BTCUSD 時間足: M30 最低入金額: 200 USD ブローカー: ECN、低スプレッド、週末のビットコイン取引対応 ロットガイド: 約0.01ロット / 500 USD（リスクに応じて調整） 概要 Bitcoin Sniper は BTCUSD 向けに開発された自動売買エキスパートアドバイザーです。 M30 時間足で日中のボラティリティとモメンタムを捉え、ニュースフィルター、デイリープロテクション、バスケット管理を備えています。 安定稼働のため VPS の使用を推奨します。 主な特徴 BTC の日中動向に最適化された M30 ロジック 日次保護：最大取引数、クールダウンバー、エクイティ損失制限 バスケット単位の TP/SL（残高比率） モード: Aggressive / Neutral オプションのニュースフィルター（WebRequest ベース） FIFO 対応、マーチンゲール・グリッド・ヘッジなし 入力と設定 リスクとロットサイズ: 残高比率%; 取引ごとの最大ロット 取
PRHammer
Slobodan Manovski
エキスパート
Hammer EA - Precision Candlestick Trading Automated Hammer Pattern Detection for Forex & Metals The Hammer EA is a trading robot that scans markets for hammer candlestick formations, executing trades when confirmed by a moving average filter. Optimized for M30 time frame with compatibility for M15 and H1. Key Features: Pattern Recognition - Identifies bullish/bearish hammer candles Trend Confirmation - 238-period MA filter (adjustable) Risk Control - Custom Stop Loss, Take Profit + opti
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
インディケータ
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
エキスパート
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
Trading Utility
Tahir Hussain
ユーティリティ
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
インディケータ
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Crossing Over
John Signer
エキスパート
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
エキスパート
Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターMT5は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT5は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT5は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
作者のその他のプロダクト
Williams Fractals Indicator
Ahmad Aghili Zadeh
インディケータ
Williams   Fract als   (v 2 ) —   クリア なシ グ ナル、最小 限の ノイズ 最適 化 された分 形イン ジ ケーター 。確 定した高 安を 表示 し 、新 バー のみ 計 算 。ATR と クラ スタ で 余 分 な シ グ ナル を 除 去 。 主 な特 長 最適 化 ：新 バーで 計算 ／必要 時のみ フル 再計 算 見や す い矢 印 ：色 ・サイズ ・間 隔を 調整 可能 フィ ル ター（任意 ） ：ATR 間 隔と クラスタ 内 の最 強フ ラク タル 採用 マル チ時間 足 ：現在 または 選択 時間足 ；対象 はこの チャ ート ／銘 柄 のみ 入力 （デフォ ルト ） Period : 1 4 Timeframe : 現 在また は 選択 Arrow   Gap : 2 0 points ATR : Period   14 , Mult iplier   0. 5 Cluster: 5 本 、価格窓 0 . 3×ATR 注意 ：分 形は 期間経 過後 に確 定する ため 、シグ ナルは 自然 な遅延があります。
Multi EMA Indicator
Ahmad Aghili Zadeh
インディケータ
MultiEMA   – MT5 向 け のシンプルで 柔軟な移動 平均 概要 ： 1つのチャート に 最大5本 のMA。既 定は   5/20 /5 0 /10 0/200。必要に応じ て交差 矢印を 表示し 、2本のMAが交 差した正確 な価格（補間 ）に 、調整可能 な間隔 で描画します 。 主な 機能 ： 各MA の独立 設定（期間 ・方式 EMA /SMA /SM MA/LWMA ・色・太 さ・表示）。 交差シグ ナル（任意） ：Base/Cross MA を選択、矢 印の 間隔は Arrow_Price _Offset/Arrow _GapPoints で 調整。 軽 量・全シ ンボル／時間 足対応。 入力 ： MA1. .MA5 ：Show_MAx 、MAx _Period 、MAx _Type、MAx _Width。 Cross   arrows ：Show_C rossArrows 、Base_M A_Index ／Cross _MA_Index （1. .5） 、Arrow_P rice_Offset 、Arrow_Gap Points 。上 矢 印＝青 、下矢 印
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信