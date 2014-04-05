Bollinger bands Cross Detector
- インディケータ
- Ahmad Aghili Zadeh
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 3 12月 2025
- アクティベーション: 5
Bollinger Band Cross — 矢印とバンド再エントリーとタッチの高確率シグナルを矢印で明確化するボリンジャーバンド指標。
機能
- バンド（上: 緑／中: 橙／下: 赤）、線種は DashDotDot。
- 下側からの再エントリーで濃緑の上向き矢印。
- 上側からの再エントリーで濃赤の下向き矢印。
- 2つの計算モード。
シグナルモード
- Reentry (cross_reentry)：前足が帯外でクローズ、現在足が帯内でクローズ。
- Touch (cross_touch)：ヒゲが帯外へ出るが、クローズは帯内。
入力
- 期間（既定50）、シフト、偏差（2.0）
- 価格タイプ：PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- モード：Reentry / Touch
- 矢印ピクセルシフト（縦）、ポイントオフセット（高値/安値基準）
ビジュアル
- 既定線種 DashDotDot（入力で変更可能）
- 色と太さは Colors タブで編集可能
適用例
- ボラ拡大後の平均回帰エントリー
- 再エントリー/ヒゲタッチの視覚確認
- バンド端でのモメンタム減衰の早期把握
注意
- 全銘柄・時間足対応。閉じたバーで非リペイント。
- オフセットはシンボルに合わせ自動スケール。
使い方
- Reentry または Touch を選択。
- 見やすさに応じてオフセットを調整。
- 市場/時間足に合わせて期間と偏差を調整。