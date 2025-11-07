Le Price Compass est un outil d'analyse technique puissant, conçu pour fonctionner comme votre système de navigation de tendance sur les marchés financiers.

Il évalue la pression directionnelle moyenne du marché, filtrant efficacement le bruit à court terme pour identifier le mouvement dominant avec clarté. L'indicateur quantifie l'écart entre le prix actuel et sa "moyenne centrale", fournissant un signal précis de l'orientation du marché (Haussière, Baissière ou Neutre).

Interprétation (Les trois états de la Boussole)

L'indicateur est tracé dans une sous-fenêtre séparée, centrée sur la Ligne Zéro, et utilise trois couleurs distinctes pour signaler l'état actuel du marché :

État de la Boussole (Estado do Compass) Localisation (Localização) Signalisation (Sinalização) Interprétation (Interpretação) Nord (Haussier) Au-dessus de la Ligne Zéro Positif Indique que le marché est sous forte pression acheteuse. Suggère le début ou la continuation d'une Tendance Haussière. Sud (Baissier) En dessous de la Ligne Zéro Négatif Indique que le marché est sous forte pression vendeuse. Suggère le début ou la continuation d'une Tendance Baissière. Est-Ouest (Neutre) Près de la Ligne Zéro Neutre Indique une consolidation ou une indécision. Le prix manque d'une forte force directionnelle, suggérant un mouvement latéral ou un retournement potentiel en cours de formation.

Caractéristiques Principales