Price Compass
- Indicatori
- Thiago Pereira Pinho
- Versione: 1.17
Il Price Compass è un potente strumento di analisi tecnica progettato per fungere da sistema di navigazione della tendenza sui mercati finanziari.
Valuta la pressione direzionale media del mercato, filtrando efficacemente il rumore a breve termine per identificare il movimento dominante con chiarezza. L'indicatore quantifica quanto il prezzo attuale si discosta dalla sua "media centrale", fornendo un segnale preciso sull'orientamento del mercato (Rialzista, Ribassista o Neutro).
Interpretazione (I Tre Stati della Bussola)
L'indicatore viene tracciato in una sotto-finestra separata, centrata sulla Linea Zero, e utilizza tre colori distinti per segnalare lo stato attuale del mercato:
|Stato della Bussola (Estado do Compass)
|Posizione (Localização)
|Segnalazione (Sinalização)
|Interpretazione (Interpretação)
|Nord (Rialzista)
|Sopra la Linea Zero
|Positivo
|Indica che il mercato è sotto forte pressione d'acquisto. Suggerisce l'inizio o la continuazione di un Trend Rialzista.
|Sud (Ribassista)
|Sotto la Linea Zero
|Negativo
|Indica che il mercato è sotto forte pressione di vendita. Suggerisce l'inizio o la continuazione di un Trend Ribassista.
|Est-Ovest (Neutrale)
|Vicino alla Linea Zero
|Neutrale
|Indica consolidamento o indecisione. Il prezzo manca di una forte forza direzionale, suggerendo un movimento laterale o un potenziale inversione in via di sviluppo.
Caratteristiche Principali
-
Guida Chiara: Utilizza un sistema di codici colore per identificare istantaneamente la direzione dominante (Nord, Sud, Neutrale).
-
Filtro del Rumore: L'utente può impostare una soglia percentuale ( NeutralThreshold ) per garantire che solo le deviazioni significative siano classificate come una tendenza attiva.
-
Analisi Robusta: Consolida informazioni complesse provenienti da più periodi in un'unica linea di segnale affidabile.