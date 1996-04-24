Close All Percent Balance MT5
- Yardımcı programlar
- Hong Truong Pham
- Sürüm: 1.17
- Etkinleştirmeler: 5
📘 Close All % Balance EA – Hızlı Rehber
Bu EA, belirlediğiniz kâr/zarar hedeflerine (%) veya USD’ye ulaşıldığında tüm ya da tekil işlemleri otomatik olarak kapatır.
✅ Temel Özellikler
2 mod:
-
Tüm işlemler: Tüm pozisyonların toplam kâr/zararını izler (aynı sembol + Magic Number).
-
İşlem bazlı: Her işlemi ayrı ayrı kontrol eder ve kapatır.
Kâr/Zarar Hedefleri:
-
Bakiye yüzdesi veya USD cinsinden ayarlanabilir.
-
0 olarak ayarlanarak devre dışı bırakılabilir.
Sembole özgü: Sadece bağlı grafiğin sembolünde çalışır.
Magic Number desteği: Manuel veya EA işlemleriyle uyumlu (Manuel için Magic = 0).
Bilgi Paneli: Gerçek zamanlı veri gösterimi (isteğe bağlı).
⚙️ Girdi Ayarları
-
TargetProfitPercent / USD: Kâr hedefi gerçekleştiğinde kapatır.
-
TargetLossPercent / USD: Zarar hedefi gerçekleştiğinde kapatır.
-
Mod: Tüm işlemler ya da tek tek işlemler seçimi.
-
Magic Number: İşlemleri filtreler.
-
Görsel Ayarlar: Panelin rengi, konumu ve yazı tipi özelleştirilebilir.
🧠 Nasıl Çalışır
EA, her tikte kâr/zararı kontrol eder.
Hedef gerçekleşirse → işlemler kapatılır.
Panel, bakiye, öz sermaye, PnL ve emir bilgilerini gösterir.