Close All Percent Balance MT5

📘 Close All % Balance EA – Hızlı Rehber

Bu EA, belirlediğiniz kâr/zarar hedeflerine (%) veya USD’ye ulaşıldığında tüm ya da tekil işlemleri otomatik olarak kapatır.

✅ Temel Özellikler

2 mod:

Tüm işlemler: Tüm pozisyonların toplam kâr/zararını izler (aynı sembol + Magic Number).

İşlem bazlı: Her işlemi ayrı ayrı kontrol eder ve kapatır.

Kâr/Zarar Hedefleri:

Bakiye yüzdesi veya USD cinsinden ayarlanabilir.

0 olarak ayarlanarak devre dışı bırakılabilir.

Sembole özgü: Sadece bağlı grafiğin sembolünde çalışır.

Magic Number desteği: Manuel veya EA işlemleriyle uyumlu (Manuel için Magic = 0).

Bilgi Paneli: Gerçek zamanlı veri gösterimi (isteğe bağlı).

⚙️ Girdi Ayarları

TargetProfitPercent / USD: Kâr hedefi gerçekleştiğinde kapatır.

TargetLossPercent / USD: Zarar hedefi gerçekleştiğinde kapatır.

Mod: Tüm işlemler ya da tek tek işlemler seçimi.

Magic Number: İşlemleri filtreler.

Görsel Ayarlar: Panelin rengi, konumu ve yazı tipi özelleştirilebilir.

🧠 Nasıl Çalışır

EA, her tikte kâr/zararı kontrol eder.

Hedef gerçekleşirse → işlemler kapatılır.

Panel, bakiye, öz sermaye, PnL ve emir bilgilerini gösterir.



