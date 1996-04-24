Close All Percent Balance MT5

📘 Close All % Balance EA – Hızlı Rehber
Bu EA, belirlediğiniz kâr/zarar hedeflerine (%) veya USD’ye ulaşıldığında tüm ya da tekil işlemleri otomatik olarak kapatır.

Temel Özellikler
2 mod:

  • Tüm işlemler: Tüm pozisyonların toplam kâr/zararını izler (aynı sembol + Magic Number).

  • İşlem bazlı: Her işlemi ayrı ayrı kontrol eder ve kapatır.

Kâr/Zarar Hedefleri:

  • Bakiye yüzdesi veya USD cinsinden ayarlanabilir.

  • 0 olarak ayarlanarak devre dışı bırakılabilir.

Sembole özgü: Sadece bağlı grafiğin sembolünde çalışır.
Magic Number desteği: Manuel veya EA işlemleriyle uyumlu (Manuel için Magic = 0).
Bilgi Paneli: Gerçek zamanlı veri gösterimi (isteğe bağlı).

⚙️ Girdi Ayarları

  • TargetProfitPercent / USD: Kâr hedefi gerçekleştiğinde kapatır.

  • TargetLossPercent / USD: Zarar hedefi gerçekleştiğinde kapatır.

  • Mod: Tüm işlemler ya da tek tek işlemler seçimi.

  • Magic Number: İşlemleri filtreler.

  • Görsel Ayarlar: Panelin rengi, konumu ve yazı tipi özelleştirilebilir.

🧠 Nasıl Çalışır
EA, her tikte kâr/zararı kontrol eder.
Hedef gerçekleşirse → işlemler kapatılır.
Panel, bakiye, öz sermaye, PnL ve emir bilgilerini gösterir.


