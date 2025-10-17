Next Level Advisor

Next Level — Conseiller Expert (EA) intelligent de nouvelle génération

live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2313342

Avantages clés

  • Historique vérifié sur signal en direct (live) : performance réelle postérieure à la publication du signal, et non avant, sur 11 mois. Le compte reste actif.
  • Couverture à trois niveaux : trois couches indépendantes de protection de la position et de couverture du risque, avec adaptation des paramètres lorsque la volatilité augmente.
  • Architecture multidevises : diversification du risque via le trading simultané de paires faiblement corrélées, avec filtrage des entrées par analyse de corrélation.
  • Réduction du drawdown grâce aux bénéfices : une partie du profit est délibérément allouée à la clôture des positions « lourdes », ce qui réduit fortement la probabilité de séries défavorables.

Recommandations

  • Comptes : ECN/Raw avec spreads et commissions faibles.
  • Effet de levier : à partir de 1:200.
  • Dépôt : à partir de 5 000 $ pour les comptes ECN/Raw et à partir de 500 $ pour les comptes cent.

FAQ

  • Puis-je utiliser Next Level sur un seul symbole ?
    Oui. Cependant, son plein potentiel se révèle en mode portefeuille grâce à la diversification.
  • Le robot utilise-t-il une augmentation agressive de la taille des lots ?
    Non. Le dimensionnement est piloté par le risque et les paramètres utilisateur ; il n’y a pas d’augmentation exponentielle de la taille des lots.

