Next Level Advisor
- Experts
- Elena Lysenkova
- Version: 1.3
- Activations: 7
Next Level — Conseiller Expert (EA) intelligent de nouvelle génération
live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2313342
Avantages clés
- Historique vérifié sur signal en direct (live) : performance réelle postérieure à la publication du signal, et non avant, sur 11 mois. Le compte reste actif.
- Couverture à trois niveaux : trois couches indépendantes de protection de la position et de couverture du risque, avec adaptation des paramètres lorsque la volatilité augmente.
- Architecture multidevises : diversification du risque via le trading simultané de paires faiblement corrélées, avec filtrage des entrées par analyse de corrélation.
- Réduction du drawdown grâce aux bénéfices : une partie du profit est délibérément allouée à la clôture des positions « lourdes », ce qui réduit fortement la probabilité de séries défavorables.
Recommandations
- Comptes : ECN/Raw avec spreads et commissions faibles.
- Effet de levier : à partir de 1:200.
- Dépôt : à partir de 5 000 $ pour les comptes ECN/Raw et à partir de 500 $ pour les comptes cent.
FAQ
- Puis-je utiliser Next Level sur un seul symbole ?
Oui. Cependant, son plein potentiel se révèle en mode portefeuille grâce à la diversification.
- Le robot utilise-t-il une augmentation agressive de la taille des lots ?
Non. Le dimensionnement est piloté par le risque et les paramètres utilisateur ; il n’y a pas d’augmentation exponentielle de la taille des lots.