WikiRobo MT4

Voici Wikirobo — indicateur intelligent de zones d’entrée pour tous les timeframes.

Wikirobo affiche automatiquement les points d’entrée potentiels sous forme de Buy Limit et Sell Limit sur tous les timeframes.

Vous pouvez attendre que le prix atteigne la zone suggérée, observer s’il y a une réaction ou un retournement depuis ce point, puis entrer dans la transaction selon votre propre stratégie.

Chaque timeframe affiche son propre Stop Loss, ce qui vous aide à mieux gérer votre risque et la taille de votre position.

Cet outil est conçu pour les scalpers, les traders intraday et les swing traders, offrant une flexibilité indépendamment de votre style de trading.

Pour utiliser Wikirobo, il vous suffit de rejoindre notre chaîne Telegram et de télécharger les fichiers de données les plus récents :

👉 @wikirobo

Que l’indicateur vous guide — mais que votre stratégie décide.

Wikirobo : des signaux intelligents. Des traders plus intelligents.

