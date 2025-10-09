WikiRobo MT4

Ti presento Wikirobo — l’indicatore intelligente delle zone di ingresso per tutti i timeframe.

Wikirobo mostra automaticamente i potenziali punti di ingresso sotto forma di Buy Limit e Sell Limit in tutti i timeframe.

Puoi aspettare che il prezzo raggiunga la zona suggerita, osservare come reagisce o si inverte da quel punto, e poi entrare nel trade basandoti sulla tua strategia.

Ogni timeframe mostra il proprio Stop Loss, aiutandoti a gestire meglio il rischio e la dimensione della posizione.

Questo strumento è pensato per scalper, trader giornalieri e swing trader, offrendo flessibilità indipendentemente dal tuo stile di trading.

Per usare Wikirobo, basta unirti al nostro canale Telegram e scaricare i file di dati più recenti:

👉 @wikirobo

Lascia che l’indicatore ti guidi — ma lascia che sia la tua strategia a decidere.

Wikirobo: segnali intelligenti. Trader più intelligenti.

