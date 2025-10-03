FiboKanal
- Göstergeler
- Yvan Khalamendik
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Giriş planı
Trendi, kanal eğimi ve fiyatın orta çizgiye göre konumuyla belirleyin.
Tetik: Fibo-3 (varsayılan sarı) + kanalla kesişim (projeksiyona göre beklenen veya gerçekleşmiş/yeniden test ediliyor).
Giriş trend yönünde — Fibo-3 yeniden testinden sonra veya kesişim bölgesindeki mum onayıyla.
Zarar durdur (SL): girişten bir Fibo-3 seviyesi uzaklıkta (long — aşağıda, short — yukarıda).
Kâr al (TP): bir sonraki önemli seviye/kanal sınırı veya beklenen kesişim bölgesi.
Zaman: projekte edilen kesişime kadar bar sayısına bakın — TF’inizde seviyeye yaklaşık ne zaman ulaşılabileceğini gösterir.
Inputs (parametre adları aynen) ve etkileri
QC_WindowBars — regresyon penceresi uzunluğu (son bar sayısı).
Büyük → daha yumuşak kanal, daha stabil projeksiyon; küçük → daha hızlı tepki, daha fazla gürültü.
QC_MinBars — hesaplamayı başlatmak için minimum bar sayısı.
“İnce” geçmişte çizimi engeller.
QC_UseTypical (true/false) — fiyat türü: Typical ((H+L+C)/3) veya Close.
Typical fitilleri bastırır (stabil kanal); Close kapanışları vurgular.
QC_UpperQuantile / QC_LowerQuantile — üst/alt kantiller (örn. 0.95 / 0.05 ).
Yüksek → daha geniş kanal (yanlış dokunuş az), düşük → daha dar (duyarlılık artar).
QC_ShowMidLine (true/false) — regresyon orta çizgisini göster.
Trend gücünü (orta çizginin üstü/altı) okumaya yarar.
HorizonBars — projeksiyon ufku (sağa kaç bar, “kanal × seviye” kesişimleri).
Büyük → daha ileri zaman; aşırı büyütmeyin, sahte kesinlik oluşturabilir.
FiboPrefix — grafikteki Fibonacci nesne adlarının öneki.
Göstergenin tam olarak sizin F1/F2/F3 çizgilerinizi bulmasını sağlar (adlandırmayı eşleştirin).
MarkF1 / MarkF2 / MarkF3 (true/false) — kesişim işareti izlenecek seviyeler.
Temel kurulum için MarkF3=true (Fibo-3) yeterlidir; diğerleri isteğe bağlı.
UseCrossMark (true/false) — işaret stili: true → “x”, false → ▲/▼.
Düşük TF’de “x” daha okunur; yüksek TF’de oklar rahattır.
MarkSize — işaret boyutu.
Görünür olsun ama mumları kapatmasın.
MaxMarksPerSide — fiyatın üstünde/altında işaret sayısı sınırı.
Oynaklıkta grafiği derli toplu tutar.
PriceFilterPts — mevcut fiyat ile seviye arasındaki mesafe filtresi (puan).
0 = kapalı. Uzak, şu an eyleme dönmez kesişimleri gizlemek için ayarlayın.
Varsayılan çalışma seviyesi Fibo-3 (sarı). Seviye görünümü/seti Fibonacci çiziminizde ayarlanır; FiboKanal bunları okur ve değiştirmez.