FiboKanal

Giriş planı

  • Trendi, kanal eğimi ve fiyatın orta çizgiye göre konumuyla belirleyin.

  • Tetik: Fibo-3 (varsayılan sarı) + kanalla kesişim (projeksiyona göre beklenen veya gerçekleşmiş/yeniden test ediliyor).

  • Giriş trend yönünde — Fibo-3 yeniden testinden sonra veya kesişim bölgesindeki mum onayıyla.

  • Zarar durdur (SL): girişten bir Fibo-3 seviyesi uzaklıkta (long — aşağıda, short — yukarıda).

  • Kâr al (TP): bir sonraki önemli seviye/kanal sınırı veya beklenen kesişim bölgesi.

  • Zaman: projekte edilen kesişime kadar bar sayısına bakın — TF’inizde seviyeye yaklaşık ne zaman ulaşılabileceğini gösterir.

Inputs (parametre adları aynen) ve etkileri

  • QC_WindowBars — regresyon penceresi uzunluğu (son bar sayısı).
    Büyük → daha yumuşak kanal, daha stabil projeksiyon; küçük → daha hızlı tepki, daha fazla gürültü.

  • QC_MinBars — hesaplamayı başlatmak için minimum bar sayısı.
    “İnce” geçmişte çizimi engeller.

  • QC_UseTypical (true/false) — fiyat türü: Typical ((H+L+C)/3) veya Close.
    Typical fitilleri bastırır (stabil kanal); Close kapanışları vurgular.

  • QC_UpperQuantile / QC_LowerQuantile — üst/alt kantiller (örn. 0.95 / 0.05 ).
    Yüksek → daha geniş kanal (yanlış dokunuş az), düşük → daha dar (duyarlılık artar).

  • QC_ShowMidLine (true/false) — regresyon orta çizgisini göster.
    Trend gücünü (orta çizginin üstü/altı) okumaya yarar.

  • HorizonBars — projeksiyon ufku (sağa kaç bar, “kanal × seviye” kesişimleri).
    Büyük → daha ileri zaman; aşırı büyütmeyin, sahte kesinlik oluşturabilir.

  • FiboPrefix — grafikteki Fibonacci nesne adlarının öneki.
    Göstergenin tam olarak sizin F1/F2/F3 çizgilerinizi bulmasını sağlar (adlandırmayı eşleştirin).

  • MarkF1 / MarkF2 / MarkF3 (true/false) — kesişim işareti izlenecek seviyeler.
    Temel kurulum için MarkF3=true (Fibo-3) yeterlidir; diğerleri isteğe bağlı.

  • UseCrossMark (true/false) — işaret stili: true → “x”, false → ▲/▼.
    Düşük TF’de “x” daha okunur; yüksek TF’de oklar rahattır.

  • MarkSize — işaret boyutu.
    Görünür olsun ama mumları kapatmasın.

  • MaxMarksPerSide — fiyatın üstünde/altında işaret sayısı sınırı.
    Oynaklıkta grafiği derli toplu tutar.

  • PriceFilterPts — mevcut fiyat ile seviye arasındaki mesafe filtresi (puan).
    0 = kapalı. Uzak, şu an eyleme dönmez kesişimleri gizlemek için ayarlayın.

Varsayılan çalışma seviyesi Fibo-3 (sarı). Seviye görünümü/seti Fibonacci çiziminizde ayarlanır; FiboKanal bunları okur ve değiştirmez.


