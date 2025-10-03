FiboKanal
- Indicateurs
- Yvan Khalamendik
- Version: 1.0
- Activations: 5
Schéma d’entrée
-
Déterminez la tendance via l’inclinaison du canal et la position du prix par rapport à la ligne médiane.
-
Déclencheur : Fibo-3 (jaune par défaut) + intersection avec le canal (projetée ou déjà en cours / retest).
-
Entrée dans le sens de la tendance — après retest de Fibo-3 ou confirmation chandelière près de la zone d’intersection.
-
Stop-loss : un niveau Fibo-3 au-delà du point d’entrée (achat — en dessous, vente — au-dessus).
-
Take-profit : prochain niveau significatif/limite du canal ou zone d’intersection attendue.
-
Timing : regardez le nombre de barres avant l’intersection projetée — cela indique à quel moment environ le niveau pourrait être touché sur votre UT/TF.
Inputs (noms exacts) et impact
-
QC_WindowBars — longueur de la fenêtre de régression (nb de barres récentes).
Plus grand → canal plus lisse, projection plus stable ; plus petit → réaction plus rapide, plus de bruit.
-
QC_MinBars — minimum de barres pour lancer le calcul.
Évite de construire sur une histoire «mince».
-
QC_UseTypical (true/false) — type de prix : Typical ((H+L+C)/3) ou Close.
Typical lisse les mèches (canal plus stable), Close met l’accent sur les clôtures.
-
QC_UpperQuantile / QC_LowerQuantile — quantiles haut/bas (ex. 0.95 / 0.05 ).
Plus haut → canal plus large (moins de faux touchers) ; plus bas → plus étroit (sensibilité accrue).
-
QC_ShowMidLine (true/false) — afficher la ligne médiane de régression.
Utile pour jauger la force de la tendance (au-dessus/en-dessous).
-
HorizonBars — horizon de projection (barres à droite pour les intersections «canal × niveau»).
Plus grand → projection plus lointaine ; évitez d’exagérer pour ne pas créer une illusion de précision.
-
FiboPrefix — préfixe des noms de vos objets Fibonacci dans le graphique.
Garantit que l’indicateur trouve vos F1/F2/F3 (alignez la dénomination).
-
MarkF1 / MarkF2 / MarkF3 (true/false) — niveaux à suivre pour les marques d’intersection.
En base, MarkF3=true (Fibo-3) suffit ; autres au choix.
-
UseCrossMark (true/false) — style des marques : true → “x”, false → ▲/▼.
“x” est très lisible sur petites UT ; les flèches conviennent aux UT supérieures.
-
MarkSize — taille des marques.
Assez visibles, sans masquer les chandeliers.
-
MaxMarksPerSide — limite de marques au-dessus/en-dessous du prix.
Aide à garder un graphique propre en période volatile.
-
PriceFilterPts — filtre de distance (points) entre prix courant et niveau pour afficher une marque.
0 = désactivé. Réglez-le pour masquer les intersections trop lointaines.
Par défaut, le niveau de travail est Fibo-3 (jaune). L’apparence/le set des niveaux se règle dans votre tracé Fibonacci ; FiboKanal les lit et ne les modifie pas.