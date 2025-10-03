Timing : regardez le nombre de barres avant l’intersection projetée — cela indique à quel moment environ le niveau pourrait être touché sur votre UT/TF.

Take-profit : prochain niveau significatif/limite du canal ou zone d’intersection attendue.

Stop-loss : un niveau Fibo-3 au-delà du point d’entrée (achat — en dessous, vente — au-dessus).

Entrée dans le sens de la tendance — après retest de Fibo-3 ou confirmation chandelière près de la zone d’intersection.

Déclencheur : Fibo-3 (jaune par défaut) + intersection avec le canal (projetée ou déjà en cours / retest).

Déterminez la tendance via l’inclinaison du canal et la position du prix par rapport à la ligne médiane .

QC_WindowBars — longueur de la fenêtre de régression (nb de barres récentes).

Plus grand → canal plus lisse, projection plus stable ; plus petit → réaction plus rapide, plus de bruit.

QC_MinBars — minimum de barres pour lancer le calcul.

Évite de construire sur une histoire «mince».

QC_UseTypical (true/false) — type de prix : Typical ((H+L+C)/3) ou Close.

Typical lisse les mèches (canal plus stable), Close met l’accent sur les clôtures.

QC_UpperQuantile / QC_LowerQuantile — quantiles haut/bas (ex. 0.95 / 0.05 ).

Plus haut → canal plus large (moins de faux touchers) ; plus bas → plus étroit (sensibilité accrue).

QC_ShowMidLine (true/false) — afficher la ligne médiane de régression.

Utile pour jauger la force de la tendance (au-dessus/en-dessous).

HorizonBars — horizon de projection (barres à droite pour les intersections «canal × niveau»).

Plus grand → projection plus lointaine ; évitez d’exagérer pour ne pas créer une illusion de précision.

FiboPrefix — préfixe des noms de vos objets Fibonacci dans le graphique.

Garantit que l’indicateur trouve vos F1/F2/F3 (alignez la dénomination).

MarkF1 / MarkF2 / MarkF3 (true/false) — niveaux à suivre pour les marques d’intersection.

En base, MarkF3=true (Fibo-3) suffit ; autres au choix.

UseCrossMark (true/false) — style des marques : true → “x”, false → ▲/▼.

“x” est très lisible sur petites UT ; les flèches conviennent aux UT supérieures.

MarkSize — taille des marques.

Assez visibles, sans masquer les chandeliers.

MaxMarksPerSide — limite de marques au-dessus/en-dessous du prix.

Aide à garder un graphique propre en période volatile.