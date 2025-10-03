FiboKanal

Schéma d’entrée

  • Déterminez la tendance via l’inclinaison du canal et la position du prix par rapport à la ligne médiane.

  • Déclencheur : Fibo-3 (jaune par défaut) + intersection avec le canal (projetée ou déjà en cours / retest).

  • Entrée dans le sens de la tendance — après retest de Fibo-3 ou confirmation chandelière près de la zone d’intersection.

  • Stop-loss : un niveau Fibo-3 au-delà du point d’entrée (achat — en dessous, vente — au-dessus).

  • Take-profit : prochain niveau significatif/limite du canal ou zone d’intersection attendue.

  • Timing : regardez le nombre de barres avant l’intersection projetée — cela indique à quel moment environ le niveau pourrait être touché sur votre UT/TF.

Inputs (noms exacts) et impact

  • QC_WindowBars — longueur de la fenêtre de régression (nb de barres récentes).
    Plus grand → canal plus lisse, projection plus stable ; plus petit → réaction plus rapide, plus de bruit.

  • QC_MinBars — minimum de barres pour lancer le calcul.
    Évite de construire sur une histoire «mince».

  • QC_UseTypical (true/false) — type de prix : Typical ((H+L+C)/3) ou Close.
    Typical lisse les mèches (canal plus stable), Close met l’accent sur les clôtures.

  • QC_UpperQuantile / QC_LowerQuantile — quantiles haut/bas (ex. 0.95 / 0.05 ).
    Plus haut → canal plus large (moins de faux touchers) ; plus bas → plus étroit (sensibilité accrue).

  • QC_ShowMidLine (true/false) — afficher la ligne médiane de régression.
    Utile pour jauger la force de la tendance (au-dessus/en-dessous).

  • HorizonBars — horizon de projection (barres à droite pour les intersections «canal × niveau»).
    Plus grand → projection plus lointaine ; évitez d’exagérer pour ne pas créer une illusion de précision.

  • FiboPrefix — préfixe des noms de vos objets Fibonacci dans le graphique.
    Garantit que l’indicateur trouve vos F1/F2/F3 (alignez la dénomination).

  • MarkF1 / MarkF2 / MarkF3 (true/false) — niveaux à suivre pour les marques d’intersection.
    En base, MarkF3=true (Fibo-3) suffit ; autres au choix.

  • UseCrossMark (true/false) — style des marques : true → “x”, false → ▲/▼.
    “x” est très lisible sur petites UT ; les flèches conviennent aux UT supérieures.

  • MarkSize — taille des marques.
    Assez visibles, sans masquer les chandeliers.

  • MaxMarksPerSide — limite de marques au-dessus/en-dessous du prix.
    Aide à garder un graphique propre en période volatile.

  • PriceFilterPts — filtre de distance (points) entre prix courant et niveau pour afficher une marque.
    0 = désactivé. Réglez-le pour masquer les intersections trop lointaines.

Par défaut, le niveau de travail est Fibo-3 (jaune). L’apparence/le set des niveaux se règle dans votre tracé Fibonacci ; FiboKanal les lit et ne les modifie pas.


Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis