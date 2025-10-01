Hammer Candle EA

📌 Hammer Candle EA – Otomatik Reversal İşlemleri

Hammer Candle EA, yükseliş ve düşüş çekiç mum formasyonlarını otomatik olarak alıp satmak için tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır.
Bu strateji, en güvenilir fiyat hareketi (price action) dönüş sinyallerinden birine dayanır ve esnek para yönetimi ile gelişmiş işlem kontrolü ile birleştirilmiştir.

Çoğu EA’nın aksine, bu sistem Martingale, Grid veya Arbitrage kullanmaz – açık ve şeffaf bir işlem mantığıyla çalışır ve Forex, Endeksler ve Kripto para birimlerine uygulanabilir.

Başlıca Avantajlar

  • Kanıtlanmış Dönüş Mantığı: Yükseliş ve düşüş çekiçlerini tamamen otomatik olarak işler.

  • Esnek Risk Yönetimi: Break-Even, Trailing Stop ve 3’e kadar Take Profit seviyesini destekler.

  • Yüksek Özelleştirme: Tüm filtreler ve işlem yönetim ayarları tercihinize göre ayarlanabilir.

  • Güvenli ve Şeffaf: Gizli strateji yok, Martingale yok, Grid yok.

  • Kolay Kullanım: Plug & Play kurulumu, yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygun.

🔎 Özellikler

  • Yükseliş ve düşüş çekiçlerini otomatik algılama.

  • Eski sinyalleri önlemek için süreli bekleyen emirler.

  • Çok seviyeli Take Profit yönetimi:

    • TP1: Kısmi kapatma + Stop Loss’u Break-Even’e taşı (+ offset).

    • TP2: Kalan pozisyonun kısmi kapatılması.

    • Son TP: Kalan tüm hacmi kapatır.

  • Break-Even ve Trailing Stop ile güvenli risk yönetimi.

  • Sadece güçlü dönüş noktalarının işleme alınmasını sağlayan yerel yüksek/düşük filtre.

  • İsteğe bağlı mum filtreleri: gövde boyu, fitil uzunluğu ve mum yönü.

  • İsteğe bağlı zaman tabanlı çıkış: TP1 belirli sayıda mumda ulaşılmazsa pozisyonu kapatma.

⚙️ Girdi Parametreleri

Genel

  • LotSize – İşlem başına sabit lot büyüklüğü.

  • MinSizeUSD – Çekiç mumun minimum USD büyüklüğü.

  • MaxBodyPercent – Mumun toplamına göre gövde yüzdesi maksimumu.

Çekiç Mum Filtreleri

  • CheckLowerWick – Daha uzun alt fitil gerektirir (yükseliş çekiçi).

  • CheckBodyPositionTop – Gövde üst kısımda olmalı (long ayarı).

  • CheckUpperWick – Daha uzun üst fitil gerektirir (düşüş çekiçi).

  • CheckBodyPositionBot – Gövde alt kısımda olmalı (short ayarı).

  • CheckPrevOpen – Çekiç açılışı bir önceki mum açılışının üstünde/altında olmalı.

  • UseCloseDirectionFilter – Yükseliş çekiçi kapanışı > açılış, düşüş çekiçi < açılış olmalı.

Yerel Yüksek/Düşükler

  • UseLocalLowCheck – Çekiç minimumu son X mumdan daha düşük olmalı.

  • UseLocalHighCheck – Çekiç maksimumu son X mumdan daha yüksek olmalı.

  • LookbackBars – Yerel yüksek/düşük kontrolü için mum sayısı.

Break-Even

  • UseBreakEven – Break-Even’i aç/kapat.

  • BE_TriggerUSD – SL’nin girişe taşınacağı USD kar miktarı.

  • BE_SL_Offset – Break-Even SL’ye uygulanacak offset.

Trailing Stop

  • UseTrailingStop – Trailing’i aç/kapat.

  • TrailingStepUSD – Trailing adımı (USD).

Bekleyen Emirler

  • PendingOrderExpiryBars – Bekleyen emirlerin mum sayısı cinsinden süresi.

  • EntryBufferUSD – Çekiç yüksek/düşük üzerinde/altında giriş tamponu.

  • InitialSLOffsetUSD – Başlangıç Stop Loss offset’i (USD).

Take Profit Yönetimi

  • UseTP1 – TP1’i aç/kapat.

  • TP1_RR – TP1 için risk/getiri oranı.

  • TP1_ClosePerc – TP1’de kapatılacak pozisyon yüzdesi.

  • TP1_MoveSLtoBE – TP1 hedeflendiğinde SL’yi Break-Even’e taşı.

  • TP1_BE_OffsetUSD – Break-Even offset’i (USD).

  • UseTP2 – TP2’yi aç/kapat.

  • TP2_RR – TP2 için risk/getiri oranı.

  • TP2_ClosePerc – TP2’de kapatılacak kalan pozisyon yüzdesi.

  • UseFinalTP – Final TP’yi aç/kapat.

  • FinalTP_RR – Final TP için risk/getiri oranı (kalan tüm hacim kapanır).

Zaman Bazlı Çıkış

  • UseTimeExit – X mumdan sonra zorunlu çıkışı aç/kapat.

  • ExitAfterBars – TP1’e ulaşılmamışsa X mum sonra pozisyon kapanır.

📊 Önerilen Piyasalar ve Zaman Dilimleri

  • BTCUSD ( M5) için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir, çekiç mumlar genellikle güçlü dönüş sinyalleri verir.

  • Diğer tüm Forex pariteleri, endeksler veya kripto paralar için de uygulanabilir, ancak parametreler uygun şekilde ayarlanmalıdır.

  • En iyi çalıştığı zaman dilimleri: M5 – H1.

⚠️ Önemli: Canlı hesaba geçmeden önce her zaman EA’yı Strategy Tester veya demo hesapta kapsamlı şekilde test ve optimize edin. Piyasa özellikleri semboller arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.

👉 Hammer Candle EA ile en güçlü mum çubuğu dönüş sinyallerinden birini otomatik olarak trade edebilirsiniz, tam risk kontrolü ve esnek yönetim ile.


