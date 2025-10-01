📌 Hammer Candle EA – Trading Automatique de Reversals

Hammer Candle EA est un Expert Advisor professionnel conçu pour trader les modèles de chandeliers marteau haussiers et baissiers.

Cette stratégie est basée sur l’un des signaux de retournement de price action les plus fiables, combinée à une gestion de capital flexible et à une gestion avancée des trades.

Contrairement à de nombreux EAs, ce système n’utilise pas de Martingale, de Grid ni d’Arbitrage – il fonctionne avec une logique de trading claire et transparente et peut être appliqué au Forex, aux indices et aux cryptomonnaies.

✅ Principaux avantages

Logique de retournement éprouvée : Trade automatiquement les chandeliers marteau haussiers et baissiers.

Gestion du risque flexible : Supporte le Break-Even, le Trailing Stop et jusqu’à 3 niveaux de Take Profit.

Haute personnalisation : Tous les filtres et réglages de gestion des trades peuvent être ajustés selon vos préférences.

Sûr et transparent : Pas de stratégies cachées, pas de Martingale, pas de Grid.

Facile à utiliser : Installation plug & play, adapté aux débutants comme aux professionnels.

🔎 Fonctionnalités

Détection automatique des chandeliers marteau haussiers et baissiers.

Ordres en attente avec date d’expiration (évite les signaux anciens).

Gestion Take Profit multi-niveaux : TP1 : clôture partielle + déplacer le Stop Loss au Break-Even (+ offset). TP2 : clôture partielle de la position restante. TP final : clôture tout le volume restant.

Break-Even et Trailing Stop pour une gestion sécurisée du risque.

Filtre des hauts/bas locaux pour n’opérer que sur les points de retournement forts.

Filtres de chandeliers optionnels : taille du corps, longueur des mèches et direction de la bougie.

Sortie basée sur le temps optionnelle : fermeture de la position si TP1 n’est pas atteint après X bougies.

⚙️ Paramètres d’entrée

Général

LotSize – taille fixe du lot par trade.

MinSizeUSD – taille minimale du chandelier marteau en USD.

MaxBodyPercent – taille maximale du corps en % du chandelier total.

Filtres de chandelier marteau

CheckLowerWick – nécessite une mèche inférieure plus longue (marteau haussier).

CheckBodyPositionTop – le corps doit être en haut (setup long).

CheckUpperWick – nécessite une mèche supérieure plus longue (marteau baissier).

CheckBodyPositionBot – le corps doit être en bas (setup short).

CheckPrevOpen – ouverture du marteau doit être au-dessus/en-dessous de l’ouverture de la bougie précédente.

UseCloseDirectionFilter – marteau haussier doit clôturer > ouverture, marteau baissier < ouverture.

Hauts/Bas locaux

UseLocalLowCheck – le bas du marteau doit être inférieur aux X dernières bougies.

UseLocalHighCheck – le haut du marteau doit être supérieur aux X dernières bougies.

LookbackBars – nombre de bougies pour vérifier les hauts/bas locaux.

Break-Even

UseBreakEven – activer/désactiver le Break-Even.

BE_TriggerUSD – profit (USD) à partir duquel le SL est déplacé à l’entrée.

BE_SL_Offset – décalage appliqué au SL Break-Even.

Trailing Stop

UseTrailingStop – activer/désactiver le trailing.

TrailingStepUSD – pas de trailing en USD.

Ordres en attente

PendingOrderExpiryBars – durée de validité des ordres en attente en bougies.

EntryBufferUSD – tampon d’entrée au-dessus/en-dessous du haut/bas du marteau.

InitialSLOffsetUSD – décalage initial du Stop Loss en USD.

Gestion Take Profit

UseTP1 – activer/désactiver TP1.

TP1_RR – ratio risque/rendement pour TP1.

TP1_ClosePerc – % de position à clôturer au TP1.

TP1_MoveSLtoBE – déplacer le SL au Break-Even lorsque TP1 est atteint.

TP1_BE_OffsetUSD – décalage Break-Even en USD.

UseTP2 – activer/désactiver TP2.

TP2_RR – ratio risque/rendement pour TP2.

TP2_ClosePerc – % de position restante à clôturer au TP2.

UseFinalTP – activer/désactiver le TP final.

FinalTP_RR – ratio risque/rendement pour TP final (ferme tout le volume restant).

Sortie par temps

UseTimeExit – activer/désactiver la sortie forcée après X bougies.

ExitAfterBars – nombre de bougies après lesquelles la position est fermée si TP1 n’est pas atteint.

📊 Marchés et périodes recommandés

Développé et optimisé spécifiquement pour BTCUSD sur les timeframe M5 , où les chandeliers marteau fournissent souvent de puissants signaux de retournement.

Peut être appliqué à tous les autres paires Forex, indices ou cryptomonnaies , mais les paramètres doivent être ajustés en conséquence .

Fonctionne mieux sur les timeframes M5 – H1.

⚠️ Important : Toujours tester et optimiser l’EA en profondeur dans le Strategy Tester ou sur un compte démo avant de l’utiliser en compte réel. Les caractéristiques du marché varient considérablement selon les symboles.

👉 Avec Hammer Candle EA, vous pouvez trader automatiquement l’un des signaux de retournement de chandeliers les plus puissants, avec un contrôle complet du risque et une gestion flexible.