Hammer Candle EA

📌 Hammer Candle EA – Trading Automatico di Reversal

Hammer Candle EA è un Expert Advisor professionale progettato per operare sui pattern di candele martello rialziste e ribassiste.
Questa strategia si basa su uno dei segnali di inversione di price action più affidabili, combinato con una gestione del rischio flessibile e un avanzato controllo delle operazioni.

A differenza di molti EA, questo sistema non utilizza Martingale, Grid o Arbitraggio – funziona con una logica di trading chiara e trasparente e può essere applicato su Forex, Indici e Criptovalute.

Principali vantaggi

  • Logica di inversione comprovata: opera automaticamente su candele martello rialziste e ribassiste.

  • Gestione del rischio flessibile: supporta Break-Even, Trailing Stop e fino a 3 livelli di Take Profit.

  • Alta personalizzazione: tutti i filtri e le impostazioni di gestione delle operazioni possono essere regolati secondo le tue preferenze.

  • Sicuro e trasparente: nessuna strategia nascosta, niente Martingale, niente Grid.

  • Facile da usare: configurazione plug & play, adatto a principianti e professionisti.

🔎 Funzionalità

  • Rilevamento automatico delle candele martello rialziste e ribassiste.

  • Ordini pendenti con tempo di scadenza (evita segnali obsoleti).

  • Gestione Take Profit multi-livello:

    • TP1: chiusura parziale + spostamento dello Stop Loss a Break-Even (+ offset).

    • TP2: chiusura parziale della posizione residua.

    • TP finale: chiude tutto il volume residuo.

  • Break-Even e Trailing Stop per una gestione sicura del rischio.

  • Filtro massimi/minimi locali per operare solo sui punti di inversione più forti.

  • Filtri opzionali sulle candele: dimensione del corpo, lunghezza delle ombre e direzione della candela.

  • Uscita basata sul tempo opzionale: chiusura della posizione se TP1 non viene raggiunto dopo X candele.

⚙️ Parametri di input

Generale

  • LotSize – dimensione fissa del lotto per operazione.

  • MinSizeUSD – dimensione minima della candela martello in USD.

  • MaxBodyPercent – dimensione massima del corpo in % della candela totale.

Filtri candela martello

  • CheckLowerWick – richiede ombra inferiore più lunga (martello rialzista).

  • CheckBodyPositionTop – il corpo deve essere nella parte superiore (setup long).

  • CheckUpperWick – richiede ombra superiore più lunga (martello ribassista).

  • CheckBodyPositionBot – il corpo deve essere nella parte inferiore (setup short).

  • CheckPrevOpen – apertura del martello deve essere sopra/sotto l’apertura della candela precedente.

  • UseCloseDirectionFilter – martello rialzista deve chiudere > apertura, martello ribassista < apertura.

Massimi/Minimi locali

  • UseLocalLowCheck – minimo del martello deve essere inferiore alle ultime X candele.

  • UseLocalHighCheck – massimo del martello deve essere superiore alle ultime X candele.

  • LookbackBars – numero di candele per verificare massimi/minimi locali.

Break-Even

  • UseBreakEven – abilita/disabilita Break-Even.

  • BE_TriggerUSD – profitto (USD) al quale lo SL viene spostato al punto di ingresso.

  • BE_SL_Offset – offset applicato allo SL Break-Even.

Trailing Stop

  • UseTrailingStop – abilita/disabilita trailing.

  • TrailingStepUSD – step di trailing in USD.

Ordini pendenti

  • PendingOrderExpiryBars – tempo di scadenza degli ordini pendenti in candele.

  • EntryBufferUSD – buffer di ingresso sopra/sotto il massimo/minimo del martello.

  • InitialSLOffsetUSD – offset iniziale dello Stop Loss in USD.

Gestione Take Profit

  • UseTP1 – abilita/disabilita TP1.

  • TP1_RR – rapporto rischio/ricompensa per TP1.

  • TP1_ClosePerc – % della posizione da chiudere a TP1.

  • TP1_MoveSLtoBE – sposta SL a Break-Even quando TP1 viene raggiunto.

  • TP1_BE_OffsetUSD – offset Break-Even in USD.

  • UseTP2 – abilita/disabilita TP2.

  • TP2_RR – rapporto rischio/ricompensa per TP2.

  • TP2_ClosePerc – % della posizione residua da chiudere a TP2.

  • UseFinalTP – abilita/disabilita TP finale.

  • FinalTP_RR – rapporto rischio/ricompensa per TP finale (chiude tutto il volume residuo).

Uscita per tempo

  • UseTimeExit – abilita/disabilita uscita forzata dopo X candele.

  • ExitAfterBars – numero di candele dopo le quali la posizione viene chiusa se TP1 non è stato raggiunto.

📊 Mercati e timeframe consigliati

  • Sviluppato e ottimizzato specificamente per BTCUSD  sui timeframe M5, dove le candele martello forniscono spesso forti segnali di inversione.

  • Può essere applicato a tutte le altre coppie Forex, Indici o Criptovalute, ma i parametri devono essere regolati di conseguenza.

  • Funziona meglio sui timeframe M5 – H1.

⚠️ Importante: testare e ottimizzare sempre l’EA a fondo nello Strategy Tester o su un conto demo prima di operare su conto reale. Le caratteristiche di mercato variano notevolmente tra i simboli.

👉 Con Hammer Candle EA, puoi trader automaticamente uno dei segnali di inversione di candele più potenti, con pieno controllo del rischio e gestione flessibile.


Prodotti consigliati
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA Grid Avanzato per MT5 Maximum Infinity Pro è un Expert Advisor (EA) di livello professionale progettato per MetaTrader 5, che combina una logica di trading a griglia avanzata con una robusta gestione del rischio e strategie di entrata/uscita adattive. Questo EA è adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che desiderano una soluzione di trading affidabile, flessibile e completamente automatizzata. Caratteristiche Principali Sistema a Griglia Intelligente (S
EA Valhalla
Uendel Rodrigues Dos Santog
4 (2)
Experts
Tired of losing FIMATHE entries? Tired of spending hours in front of the screen waiting for the right time to enter on a trade? EA VALHALLA was made for you! With simple configuration this EA will help you don't lose more entries! The Expert Advisor has all the necessary resources to help you with risk management. With a robust language and focused on MQL5, which is more complete and secure than MQL4. Download and test in DEMO account right now! https://bit.ly/3fO07eA Benefits: It stric
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Experts
Gapscalper AI è un avanzato algoritmo di trading basato su intelligenza artificiale che rileva in modo intelligente le Fair Value Gaps (FVG) e le combina con l'analisi tecnica tradizionale per prevedere i movimenti dei prezzi con elevata precisione. Al suo interno, il sistema utilizza un modello proprietario di apprendimento per rinforzo, addestrato meticolosamente per identificare inefficienze di mercato nascoste e sfruttarle con strategie dinamiche di esecuzione degli ordini. Questo approccio
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Experts
Our automated trading robot is built on the MT5 platform. This is a trend-following system for long-term growth. Key Features & Benefits: Tight Stop-Loss & Strict Capital Management:  The robot prioritizes protecting your capital by utilizing tight stop-loss orders and adhering to strict capital management rules. Only a small, pre-defined percentage of your account is risked on each trade, ensuring longevity and minimizing potential drawdown. Strategic Profit-Taking for Long-Term Growth: Forget
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
Trend Candle MT5
Lorenzo Arias
Experts
Scalping strategy with candle pattern and stochastic indicator. The EA tries to identify a trend using a bull or bear candlestick as the main trend. The stochastic indicator is used to filter out an overbought or oversold signal or as a filter to identify a trend. Trend Scalper MT4 can works always or few hours per day. With Trading Time and Trade Closing Time option, you can set the time to trade and if to close or not the orders. It’s equipped trailing stop and trailing profit. Take profit
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
EA Name : Spike Catcher Counter Timeframe: 1-minute Minimum Balance Each Asset : 200$ Indicators/Parameters: Volume: The number of trades executed during each 1-minute price bar. Envelopes: A technical indicator consisting of upper and lower bands around a moving average to identify potential overbought and oversold levels. Parabolic SAR: A trend-following indicator that provides potential entry and exit points by plotting dots above or below the price. RSI (Relative Strength Index): A momentum
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experts
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experts
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
1.8 (5)
Experts
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market.   Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the commen
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Experts
The FX 2021 release | Eadvisors The Expert Advisor FXScalper works trading the 5min forex main timeframe looking for small market variations in the pairs, it uses new trading technology, intraday results are amazing. This is the last release version we brought to you at the mql Market, you can active the expert in 5(five) personal accounts. Initial informations about the strategy Strategy used: Grid x Distancing. Initial Lot:       From 0.01 (Micro Lots). StopLoss and Take Profit Adjustable.
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Experts
DoubleOB è un EA automatizzato progettato per il trading di EUR/USD M5. Utilizza blocchi di ordini, uscite dinamiche e trailing stop con una gestione avanzata del rischio. Ideale per uno scalping sicuro e coerente. Compatibile con ottimizzazione e VPS. Ottimizzato per EUR/USD (M5) Parametri altamente personalizzabili Rilevamento di blocchi di ordini e FVG Gestione dinamica di TP/SL con punti pivot Trail Stop automatico e Break Even Filtraggio delle sessioni orarie Gestione del rischio giornal
FREE
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experts
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
Segnale in tempo reale Trova di più qui:   https://www.mql5.com/it/users/prizmal/seller Rimani aggiornato con le ultime notizie, aggiornamenti e sviluppi iscrivendoti al canale ufficiale  PrizmaL! Questo robot di trading è progettato appositamente per la coppia di valute NZDCAD e opera secondo una strategia di mediazione che utilizza RSI e CCI come indicatori principali. Ogni operazione è gestita con livelli dinamici di take-profit e stop-loss per migliorare il controllo del rischio e la r
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
RSI 2 Storm
Diego Helio Da Silva
Experts
How does it work? IFR 2 Storm checks the value of RSI 2 for each new candle, making only buy entries. When RSI 2 is below the configured parameter, the first entry is made. If the configured take profit is not reached ([default] maximum of the two previous candles ) by the close of the next candle, the second entry is made. If the take profit is not reached by the start of the next candle, the third entry is made. The stop loss is not calculated in price, the stop loss is calculated in candles (
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promo attuale: Solo 1 rimasto a 549$ Prezzo finale: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro è un sistema di trading unico sul mercato.  È completamente focalizzato sullo sfruttamento della volatilità del mercato Bitcoin scambiando i breakout dei livelli di supporto e resistenza. L'attenzione dell'EA si trova sulla sicurezza,
Fipoy Master Pro
Md Nasar Uddin Redoy
Experts
Fipoy Master Pro – Smart Order Block EA for MT5 Launch Price: $299 (Next: $399) | Final Price: $2499 Fipoy Master Pro is an advanced MT5 EA that trades Order Block setups with Fibonacci confirmation. Built with smart money concepts and full auto-management, it features a premium dashboard, smart risk control, and real-time performance stats. Key Features: Order Block + Fibonacci-based entries Auto/Fix lot sizing Smart Panel for real-time stats Custom trading hours Full TP/SL/trailing automation
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor per MetaTrader 5 Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per MetaTrader 5. Così come i batteri benefici coesistono simbioticamente con noi in natura, ci sforziamo di coesistere in modo armonioso e simbiotico con i mercati. È un EA plug-and-play in cui è necessario solo impostare le preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui si desidera operare. Principalmente focalizzato e ottimizzato negli ultimi 12 anni,
Corrado
Andriy Sydoruk
Experts
The Expert Advisor  Corrado     works with ticks on both netting and hedging account types. The internal algorithm uses a tick (not a bar) as a unit for analysis. The product works with 5-digit quotes. Requotes are critical. A broker with the minimum execution delay is required.  The Expert Advisor does not use history stored in the database. It downloads history data online creating its own database stored in the internal memory. After the restart, the database is deleted and should be download
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (290)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (13)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.47 (17)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.83 (23)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 150 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (10)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.54 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione