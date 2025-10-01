Hammer Candle EA
- Experts
- Daniel Jelec
- Versione: 2.40
- Attivazioni: 5
📌 Hammer Candle EA – Trading Automatico di Reversal
Hammer Candle EA è un Expert Advisor professionale progettato per operare sui pattern di candele martello rialziste e ribassiste.
Questa strategia si basa su uno dei segnali di inversione di price action più affidabili, combinato con una gestione del rischio flessibile e un avanzato controllo delle operazioni.
A differenza di molti EA, questo sistema non utilizza Martingale, Grid o Arbitraggio – funziona con una logica di trading chiara e trasparente e può essere applicato su Forex, Indici e Criptovalute.
✅ Principali vantaggi
-
Logica di inversione comprovata: opera automaticamente su candele martello rialziste e ribassiste.
-
Gestione del rischio flessibile: supporta Break-Even, Trailing Stop e fino a 3 livelli di Take Profit.
-
Alta personalizzazione: tutti i filtri e le impostazioni di gestione delle operazioni possono essere regolati secondo le tue preferenze.
-
Sicuro e trasparente: nessuna strategia nascosta, niente Martingale, niente Grid.
-
Facile da usare: configurazione plug & play, adatto a principianti e professionisti.
🔎 Funzionalità
-
Rilevamento automatico delle candele martello rialziste e ribassiste.
-
Ordini pendenti con tempo di scadenza (evita segnali obsoleti).
-
Gestione Take Profit multi-livello:
-
TP1: chiusura parziale + spostamento dello Stop Loss a Break-Even (+ offset).
-
TP2: chiusura parziale della posizione residua.
-
TP finale: chiude tutto il volume residuo.
-
-
Break-Even e Trailing Stop per una gestione sicura del rischio.
-
Filtro massimi/minimi locali per operare solo sui punti di inversione più forti.
-
Filtri opzionali sulle candele: dimensione del corpo, lunghezza delle ombre e direzione della candela.
-
Uscita basata sul tempo opzionale: chiusura della posizione se TP1 non viene raggiunto dopo X candele.
⚙️ Parametri di input
Generale
-
LotSize – dimensione fissa del lotto per operazione.
-
MinSizeUSD – dimensione minima della candela martello in USD.
-
MaxBodyPercent – dimensione massima del corpo in % della candela totale.
Filtri candela martello
-
CheckLowerWick – richiede ombra inferiore più lunga (martello rialzista).
-
CheckBodyPositionTop – il corpo deve essere nella parte superiore (setup long).
-
CheckUpperWick – richiede ombra superiore più lunga (martello ribassista).
-
CheckBodyPositionBot – il corpo deve essere nella parte inferiore (setup short).
-
CheckPrevOpen – apertura del martello deve essere sopra/sotto l’apertura della candela precedente.
-
UseCloseDirectionFilter – martello rialzista deve chiudere > apertura, martello ribassista < apertura.
Massimi/Minimi locali
-
UseLocalLowCheck – minimo del martello deve essere inferiore alle ultime X candele.
-
UseLocalHighCheck – massimo del martello deve essere superiore alle ultime X candele.
-
LookbackBars – numero di candele per verificare massimi/minimi locali.
Break-Even
-
UseBreakEven – abilita/disabilita Break-Even.
-
BE_TriggerUSD – profitto (USD) al quale lo SL viene spostato al punto di ingresso.
-
BE_SL_Offset – offset applicato allo SL Break-Even.
Trailing Stop
-
UseTrailingStop – abilita/disabilita trailing.
-
TrailingStepUSD – step di trailing in USD.
Ordini pendenti
-
PendingOrderExpiryBars – tempo di scadenza degli ordini pendenti in candele.
-
EntryBufferUSD – buffer di ingresso sopra/sotto il massimo/minimo del martello.
-
InitialSLOffsetUSD – offset iniziale dello Stop Loss in USD.
Gestione Take Profit
-
UseTP1 – abilita/disabilita TP1.
-
TP1_RR – rapporto rischio/ricompensa per TP1.
-
TP1_ClosePerc – % della posizione da chiudere a TP1.
-
TP1_MoveSLtoBE – sposta SL a Break-Even quando TP1 viene raggiunto.
-
TP1_BE_OffsetUSD – offset Break-Even in USD.
-
UseTP2 – abilita/disabilita TP2.
-
TP2_RR – rapporto rischio/ricompensa per TP2.
-
TP2_ClosePerc – % della posizione residua da chiudere a TP2.
-
UseFinalTP – abilita/disabilita TP finale.
-
FinalTP_RR – rapporto rischio/ricompensa per TP finale (chiude tutto il volume residuo).
Uscita per tempo
-
UseTimeExit – abilita/disabilita uscita forzata dopo X candele.
-
ExitAfterBars – numero di candele dopo le quali la posizione viene chiusa se TP1 non è stato raggiunto.
📊 Mercati e timeframe consigliati
-
Sviluppato e ottimizzato specificamente per BTCUSD sui timeframe M5, dove le candele martello forniscono spesso forti segnali di inversione.
-
Può essere applicato a tutte le altre coppie Forex, Indici o Criptovalute, ma i parametri devono essere regolati di conseguenza.
-
Funziona meglio sui timeframe M5 – H1.
⚠️ Importante: testare e ottimizzare sempre l’EA a fondo nello Strategy Tester o su un conto demo prima di operare su conto reale. Le caratteristiche di mercato variano notevolmente tra i simboli.
👉 Con Hammer Candle EA, puoi trader automaticamente uno dei segnali di inversione di candele più potenti, con pieno controllo del rischio e gestione flessibile.