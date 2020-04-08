AAA Ma Pro EX
- Indicatori
- Tomoya Kumagai
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
【Vendita a quantità limitata】Prezzo regolare $59,99 → Ora solo $30,00 (50% di sconto)
AAA MA PRO EX è un indicatore che integra e gestisce multiple medie mobili in MT4.
Controlla 5 MA in tempo reale dal pannello di controllo sul grafico. Esegui il cambio di tipo MA, modifiche di periodo e modifiche di timeframe con un clic senza aprire la finestra dei parametri. Dotato di 7 tipi di medie mobili (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA), sono possibili impostazioni di timeframe individuali per ogni MA. Esempio: Visualizzazione simultanea delle medie mobili H1 e D1 sul grafico M5.
Funzioni principali - Controllo in tempo reale
- Gestione integrata di 5 medie mobili
- Tutte le operazioni dal pannello sul grafico
- Commutazione ON/OFF con un clic per ogni MA
- Modifica del periodo in tempo reale (1-9999)
- Cambio istantaneo del tipo di MA (cicla tra 7 tipi)
- Modifica immediata del timeframe (10 tipi)
Tipi di MA disponibili (7 tipi)
- SMA (Media Mobile Semplice)
- EMA (Media Mobile Esponenziale)
- SMMA (Media Mobile Levigata)
- LWMA (Media Mobile Ponderata Lineare)
- DEMA (Media Mobile Esponenziale Doppia)
- TEMA (Media Mobile Esponenziale Tripla)
- HMA (Media Mobile di Hull)
Multi-timeframe
- Tutti i 10 timeframe supportati (Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
- Visualizzazione di MA da diversi assi temporali sullo stesso grafico
- Conferma del trend del timeframe superiore
Personalizzazione
- Funzione di offset (spostamento da -100 a +100 barre)
- Impostazioni di colore individuali
- Impostazioni di tipo e spessore linea
- Selezione della posizione del pannello UI (4 angoli)
- 6 tipi di font supportati
Funzioni di avviso
- Avviso di tocco (quando il prezzo tocca la MA)
- Avviso di incrocio (quando il prezzo di chiusura incrocia la MA)
- Impostazioni individuali per ogni MA
- Specifica del file audio disponibile
Gestione delle impostazioni
- Memorizzazione di variabili globali (impostazioni mantenute dopo il riavvio di MT4)
- Lotto ON/OFF di tutte le MA
- Commuta mostra/nascondi etichette del grafico
Differenze da altri prodotti
- Pannello UI in tempo reale - Cambia istantaneamente tutte le impostazioni sul grafico
- 7 tipi di MA - DEMA/TEMA/HMA inclusi
- Funzione di offset - Sposta MA a sinistra e destra
- Impostazioni di avviso individuali - Avvisi di tocco/incrocio per ogni MA
- Memorizzazione di variabili globali - Impostazioni mantenute dopo il riavvio di MT4
Confronto funzionalità BASIC vs PRO EX
|Funzionalità
|Versione BASIC
|Versione PRO EX
|Numero di medie mobili
|3 linee (MA1-3)
|5 linee (MA1-5)
|Tipi di MA
|Solo SMA, EMA
|7 tipi (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA)
|Multi-timeframe
|Solo 4 tipi<br>(Current, M15, H1, D1)
|Tutti i 10 tipi<br>(Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
|Funzione di offset
|Nessuna
|Regolabile da -100 a +100
|Avviso di tocco
|Nessuno
|Configurabile individualmente
|Avviso di incrocio
|Nessuno
|Configurabile individualmente
|Memorizzazione impostazioni
|Solo sessione
|Memorizzazione permanente (variabili globali)
|Operazione pannello sul grafico
|Disponibile
|Disponibile
|Visualizzazione etichette sul grafico
|Disponibile
|Disponibile
Prezzo e piani di acquisto
Prezzo speciale a tempo limitato
|Piano
|Prezzo
|Caratteristiche
|~~Noleggio 12 mesi~~
|~~$39,99~~
|Vendite terminate
|Licenza perpetua
|$30,00<br>(Regolare $59,99)
|50% di sconto a tempo limitato<br>Ora è la tua occasione!
Acquista ora e risparmia $29,99!
*La campagna può terminare senza preavviso
Dettagli del pannello di controllo
Disposizione dei pulsanti (Ogni riga MA, da sinistra a destra)
|Pulsante/Campo
|Esempio di visualizzazione
|Operazione
|Funzione
|Pulsante numero MA
|MA1
|Clic
|Commuta ON/OFF (verde=abilitato, grigio=disabilitato)
|Inserimento periodo
|20
|Inserimento numerico
|Periodo di calcolo MA (1-9999)
|Offset
|0
|Inserimento numerico
|Spostamento posizione di visualizzazione (-100 a +100)
|Pulsante tipo
|SMA
|Clic
|Cambio ciclico tipo MA
|Pulsante asse temporale
|M15
|Clic
|Selezione timeframe
|Pulsante avviso
|Alert
|Clic
|Ciclo OFF→TOUCH→CROSS
Controlli a destra
- ALL - Lotto ON/OFF di tutte le MA
- LABEL - Commuta visualizzazione grafico
Impostazioni consigliate
- Analisi del trend: 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA
- Analisi MTF: Visualizza diversi timeframe con lo stesso periodo
Informazioni tecniche
Ambiente operativo
- MT4 Build 1350 o superiore
- Windows 7/8/10/11
- Mac (tramite Wine)
Risoluzione dei problemi
- Non visualizzato: Dati storici insufficienti
- UI non visibile: Cambia posizione angolo
- Reset impostazioni: Elimina variabili globali
Per chi sta considerando l'acquisto
La versione PRO EX è disponibile per solo $30,00 (50% di sconto) invece del prezzo regolare di $59,99.
Non perdere questa opportunità!
- Licenza perpetua senza costi aggiuntivi
- Accesso completo a tutte le funzionalità
- Aggiornamenti illimitati supportati