AAA Ma Pro EX

【Vendita a quantità limitata】Prezzo regolare $59,99 → Ora solo $30,00 (50% di sconto)

AAA MA PRO EX è un indicatore che integra e gestisce multiple medie mobili in MT4.

Controlla 5 MA in tempo reale dal pannello di controllo sul grafico. Esegui il cambio di tipo MA, modifiche di periodo e modifiche di timeframe con un clic senza aprire la finestra dei parametri. Dotato di 7 tipi di medie mobili (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA), sono possibili impostazioni di timeframe individuali per ogni MA. Esempio: Visualizzazione simultanea delle medie mobili H1 e D1 sul grafico M5.

Funzioni principali - Controllo in tempo reale

  • Gestione integrata di 5 medie mobili
  • Tutte le operazioni dal pannello sul grafico
  • Commutazione ON/OFF con un clic per ogni MA
  • Modifica del periodo in tempo reale (1-9999)
  • Cambio istantaneo del tipo di MA (cicla tra 7 tipi)
  • Modifica immediata del timeframe (10 tipi)

Tipi di MA disponibili (7 tipi)

  • SMA (Media Mobile Semplice)
  • EMA (Media Mobile Esponenziale)
  • SMMA (Media Mobile Levigata)
  • LWMA (Media Mobile Ponderata Lineare)
  • DEMA (Media Mobile Esponenziale Doppia)
  • TEMA (Media Mobile Esponenziale Tripla)
  • HMA (Media Mobile di Hull)

Multi-timeframe

  • Tutti i 10 timeframe supportati (Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
  • Visualizzazione di MA da diversi assi temporali sullo stesso grafico
  • Conferma del trend del timeframe superiore

Personalizzazione

  • Funzione di offset (spostamento da -100 a +100 barre)
  • Impostazioni di colore individuali
  • Impostazioni di tipo e spessore linea
  • Selezione della posizione del pannello UI (4 angoli)
  • 6 tipi di font supportati

Funzioni di avviso

  • Avviso di tocco (quando il prezzo tocca la MA)
  • Avviso di incrocio (quando il prezzo di chiusura incrocia la MA)
  • Impostazioni individuali per ogni MA
  • Specifica del file audio disponibile

Gestione delle impostazioni

  • Memorizzazione di variabili globali (impostazioni mantenute dopo il riavvio di MT4)
  • Lotto ON/OFF di tutte le MA
  • Commuta mostra/nascondi etichette del grafico

Differenze da altri prodotti

  1. Pannello UI in tempo reale - Cambia istantaneamente tutte le impostazioni sul grafico
  2. 7 tipi di MA - DEMA/TEMA/HMA inclusi
  3. Funzione di offset - Sposta MA a sinistra e destra
  4. Impostazioni di avviso individuali - Avvisi di tocco/incrocio per ogni MA
  5. Memorizzazione di variabili globali - Impostazioni mantenute dopo il riavvio di MT4

Confronto funzionalità BASIC vs PRO EX

Funzionalità Versione BASIC Versione PRO EX
Numero di medie mobili 3 linee (MA1-3) 5 linee (MA1-5)
Tipi di MA Solo SMA, EMA 7 tipi (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA)
Multi-timeframe Solo 4 tipi<br>(Current, M15, H1, D1) Tutti i 10 tipi<br>(Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
Funzione di offset Nessuna Regolabile da -100 a +100
Avviso di tocco Nessuno Configurabile individualmente
Avviso di incrocio Nessuno Configurabile individualmente
Memorizzazione impostazioni Solo sessione Memorizzazione permanente (variabili globali)
Operazione pannello sul grafico Disponibile Disponibile
Visualizzazione etichette sul grafico Disponibile Disponibile

Prezzo e piani di acquisto

Prezzo speciale a tempo limitato

Piano Prezzo Caratteristiche
~~Noleggio 12 mesi~~ ~~$39,99~~ Vendite terminate
Licenza perpetua $30,00<br>(Regolare $59,99) 50% di sconto a tempo limitato<br>Ora è la tua occasione!

Acquista ora e risparmia $29,99!
*La campagna può terminare senza preavviso

Dettagli del pannello di controllo

Disposizione dei pulsanti (Ogni riga MA, da sinistra a destra)

Pulsante/Campo Esempio di visualizzazione Operazione Funzione
Pulsante numero MA MA1 Clic Commuta ON/OFF (verde=abilitato, grigio=disabilitato)
Inserimento periodo 20 Inserimento numerico Periodo di calcolo MA (1-9999)
Offset 0 Inserimento numerico Spostamento posizione di visualizzazione (-100 a +100)
Pulsante tipo SMA Clic Cambio ciclico tipo MA
Pulsante asse temporale M15 Clic Selezione timeframe
Pulsante avviso Alert Clic Ciclo OFF→TOUCH→CROSS

Controlli a destra

  • ALL - Lotto ON/OFF di tutte le MA
  • LABEL - Commuta visualizzazione grafico

Impostazioni consigliate

  • Analisi del trend: 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA
  • Analisi MTF: Visualizza diversi timeframe con lo stesso periodo

Informazioni tecniche

Ambiente operativo

  • MT4 Build 1350 o superiore
  • Windows 7/8/10/11
  • Mac (tramite Wine)

Risoluzione dei problemi

  • Non visualizzato: Dati storici insufficienti
  • UI non visibile: Cambia posizione angolo
  • Reset impostazioni: Elimina variabili globali

Per chi sta considerando l'acquisto

La versione PRO EX è disponibile per solo $30,00 (50% di sconto) invece del prezzo regolare di $59,99.
Non perdere questa opportunità!

  • Licenza perpetua senza costi aggiuntivi
  • Accesso completo a tutte le funzionalità
  • Aggiornamenti illimitati supportati

