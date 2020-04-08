AAA Ma Pro EX
- Indicateurs
- Tomoya Kumagai
- Version: 1.0
- Activations: 20
AAA MA PRO EX est un indicateur qui intègre et gère plusieurs moyennes mobiles dans MT4.
Contrôlez 5 MA en temps réel depuis le panneau de contrôle sur le graphique. Exécutez le changement de type de MA, les changements de période et les changements de timeframe en un clic sans ouvrir la fenêtre de paramètres. Équipé de 7 types de moyennes mobiles (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA), des paramètres de timeframe individuels sont possibles pour chaque MA. Exemple : Affichage simultané des moyennes mobiles H1 et D1 sur le graphique M5.
Fonctions principales - Contrôle en temps réel
- Gestion intégrée de 5 moyennes mobiles
- Toutes les opérations depuis le panneau sur le graphique
- Commutation ON/OFF en un clic pour chaque MA
- Changement de période en temps réel (1-9999)
- Changement instantané de type de MA (cycle à travers 7 types)
- Changement immédiat de timeframe (10 types)
Types de MA disponibles (7 types)
- SMA (Moyenne Mobile Simple)
- EMA (Moyenne Mobile Exponentielle)
- SMMA (Moyenne Mobile Lissée)
- LWMA (Moyenne Mobile Pondérée Linéaire)
- DEMA (Moyenne Mobile Exponentielle Double)
- TEMA (Moyenne Mobile Exponentielle Triple)
- HMA (Moyenne Mobile de Hull)
Multi-timeframe
- Tous les 10 timeframes supportés (Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
- Affichage des MA de différents axes temporels sur le même graphique
- Confirmation de tendance du timeframe supérieur
Personnalisation
- Fonction de décalage (décalage de -100 à +100 barres)
- Paramètres de couleur individuels
- Paramètres de type et d'épaisseur de ligne
- Sélection de position du panneau UI (4 coins)
- 6 types de polices supportés
Fonctions d'alerte
- Alerte de contact (quand le prix touche la MA)
- Alerte de croisement (quand le prix de clôture croise la MA)
- Paramètres individuels pour chaque MA
- Spécification de fichier sonore disponible
Gestion des paramètres
- Stockage de variables globales (paramètres maintenus après redémarrage de MT4)
- Lot ON/OFF de toutes les MA
- Basculer afficher/masquer les étiquettes du graphique
Différences avec d'autres produits
- Panneau UI en temps réel - Changer instantanément tous les paramètres sur le graphique
- 7 types de MA - DEMA/TEMA/HMA inclus
- Fonction de décalage - Décaler MA vers la gauche et la droite
- Paramètres d'alerte individuels - Alertes de contact/croisement pour chaque MA
- Stockage de variables globales - Paramètres maintenus après redémarrage de MT4
Comparaison des fonctionnalités BASIC vs PRO EX
|Fonctionnalité
|Version BASIC
|Version PRO EX
|Nombre de moyennes mobiles
|3 lignes (MA1-3)
|5 lignes (MA1-5)
|Types de MA
|SMA, EMA seulement
|7 types (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA)
|Multi-timeframe
|4 types seulement<br>(Current, M15, H1, D1)
|Tous les 10 types<br>(Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
|Fonction de décalage
|Aucune
|Ajustable de -100 à +100
|Alerte de contact
|Aucune
|Configurable individuellement
|Alerte de croisement
|Aucune
|Configurable individuellement
|Stockage des paramètres
|Session seulement
|Stockage permanent (variables globales)
|Opération du panneau sur graphique
|Disponible
|Disponible
|Affichage des étiquettes sur graphique
|Disponible
|Disponible
Prix et plans d'achat
Prix spécial limité dans le temps
|Plan
|Prix
|Caractéristiques
|~~Location 12 mois~~
|~~$39,99~~
|Vente terminée
|Licence perpétuelle
|$30,00<br>(Régulier $59,99)
|50% de réduction pour un temps limité<br>C'est maintenant votre chance !
Détails du panneau de contrôle
Disposition des boutons (Chaque ligne MA, de gauche à droite)
|Bouton/Champ
|Exemple d'affichage
|Opération
|Fonction
|Bouton numéro MA
|MA1
|Clic
|Basculer ON/OFF (vert=activé, gris=désactivé)
|Entrée de période
|20
|Entrée numérique
|Période de calcul MA (1-9999)
|Décalage
|0
|Entrée numérique
|Décalage de position d'affichage (-100 à +100)
|Bouton de type
|SMA
|Clic
|Changement cyclique de type MA
|Bouton d'axe temporel
|M15
|Clic
|Sélection de timeframe
|Bouton d'alerte
|Alert
|Clic
|Cycle OFF→TOUCH→CROSS
Contrôles de droite
- ALL - Lot ON/OFF de toutes les MA
- LABEL - Basculer l'affichage du graphique
Paramètres recommandés
- Analyse de tendance : 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA
- Analyse MTF : Afficher différents timeframes avec la même période
Informations techniques
Environnement d'exploitation
- MT4 Build 1350 ou supérieur
- Windows 7/8/10/11
- Mac (via Wine)
Dépannage
- Ne s'affiche pas : Données historiques insuffisantes
- UI non visible : Changer la position du coin
- Réinitialiser les paramètres : Supprimer les variables globales
