【Vente à quantité limitée】Prix régulier $59,99 → Maintenant seulement $30,00 (50% de réduction)

AAA MA PRO EX est un indicateur qui intègre et gère plusieurs moyennes mobiles dans MT4.

Contrôlez 5 MA en temps réel depuis le panneau de contrôle sur le graphique. Exécutez le changement de type de MA, les changements de période et les changements de timeframe en un clic sans ouvrir la fenêtre de paramètres. Équipé de 7 types de moyennes mobiles (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA), des paramètres de timeframe individuels sont possibles pour chaque MA. Exemple : Affichage simultané des moyennes mobiles H1 et D1 sur le graphique M5.

Fonctions principales - Contrôle en temps réel

Gestion intégrée de 5 moyennes mobiles

Toutes les opérations depuis le panneau sur le graphique

Commutation ON/OFF en un clic pour chaque MA

Changement de période en temps réel (1-9999)

Changement instantané de type de MA (cycle à travers 7 types)

Changement immédiat de timeframe (10 types)

Types de MA disponibles (7 types)

SMA (Moyenne Mobile Simple)

EMA (Moyenne Mobile Exponentielle)

SMMA (Moyenne Mobile Lissée)

LWMA (Moyenne Mobile Pondérée Linéaire)

DEMA (Moyenne Mobile Exponentielle Double)

TEMA (Moyenne Mobile Exponentielle Triple)

HMA (Moyenne Mobile de Hull)

Multi-timeframe

Tous les 10 timeframes supportés (Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

Affichage des MA de différents axes temporels sur le même graphique

Confirmation de tendance du timeframe supérieur

Personnalisation

Fonction de décalage (décalage de -100 à +100 barres)

Paramètres de couleur individuels

Paramètres de type et d'épaisseur de ligne

Sélection de position du panneau UI (4 coins)

6 types de polices supportés

Fonctions d'alerte

Alerte de contact (quand le prix touche la MA)

Alerte de croisement (quand le prix de clôture croise la MA)

Paramètres individuels pour chaque MA

Spécification de fichier sonore disponible

Gestion des paramètres

Stockage de variables globales (paramètres maintenus après redémarrage de MT4)

Lot ON/OFF de toutes les MA

Basculer afficher/masquer les étiquettes du graphique

Différences avec d'autres produits

Panneau UI en temps réel - Changer instantanément tous les paramètres sur le graphique 7 types de MA - DEMA/TEMA/HMA inclus Fonction de décalage - Décaler MA vers la gauche et la droite Paramètres d'alerte individuels - Alertes de contact/croisement pour chaque MA Stockage de variables globales - Paramètres maintenus après redémarrage de MT4

Comparaison des fonctionnalités BASIC vs PRO EX

Fonctionnalité Version BASIC Version PRO EX Nombre de moyennes mobiles 3 lignes (MA1-3) 5 lignes (MA1-5) Types de MA SMA, EMA seulement 7 types (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA) Multi-timeframe 4 types seulement<br>(Current, M15, H1, D1) Tous les 10 types<br>(Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) Fonction de décalage Aucune Ajustable de -100 à +100 Alerte de contact Aucune Configurable individuellement Alerte de croisement Aucune Configurable individuellement Stockage des paramètres Session seulement Stockage permanent (variables globales) Opération du panneau sur graphique Disponible Disponible Affichage des étiquettes sur graphique Disponible Disponible

Prix et plans d'achat

Prix spécial limité dans le temps

Plan Prix Caractéristiques ~~Location 12 mois~~ ~~$39,99~~ Vente terminée Licence perpétuelle $30,00<br>(Régulier $59,99) 50% de réduction pour un temps limité<br>C'est maintenant votre chance !

Achetez maintenant et économisez $29,99 !

*La campagne peut se terminer sans préavis

Détails du panneau de contrôle

Disposition des boutons (Chaque ligne MA, de gauche à droite)

Bouton/Champ Exemple d'affichage Opération Fonction Bouton numéro MA MA1 Clic Basculer ON/OFF (vert=activé, gris=désactivé) Entrée de période 20 Entrée numérique Période de calcul MA (1-9999) Décalage 0 Entrée numérique Décalage de position d'affichage (-100 à +100) Bouton de type SMA Clic Changement cyclique de type MA Bouton d'axe temporel M15 Clic Sélection de timeframe Bouton d'alerte Alert Clic Cycle OFF→TOUCH→CROSS

Contrôles de droite

ALL - Lot ON/OFF de toutes les MA

- Lot ON/OFF de toutes les MA LABEL - Basculer l'affichage du graphique

Paramètres recommandés

Analyse de tendance : 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA

: 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA Analyse MTF : Afficher différents timeframes avec la même période

Informations techniques

Environnement d'exploitation

MT4 Build 1350 ou supérieur

Windows 7/8/10/11

Mac (via Wine)

Dépannage

Ne s'affiche pas : Données historiques insuffisantes

: Données historiques insuffisantes UI non visible : Changer la position du coin

: Changer la position du coin Réinitialiser les paramètres : Supprimer les variables globales

Pour ceux qui envisagent l'achat

La version PRO EX est disponible pour seulement $30,00 (50% de réduction) au lieu du prix régulier de $59,99.

Ne manquez pas cette opportunité !