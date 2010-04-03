Zero Lag Liquidity MT5 Scanner

Zero Lag Liquidity, daha düşük zaman dilimindeki fitil profillerinden ve yüksek hacimli fitillerden likidite bölgeleri çizer. Her anormal mum için gösterge, fitil içinde bir hacim histogramı oluşturur, yerel bir Kontrol Noktasını (POC) bulur ve bu fiyatı bir seviye olarak gösterir. Sonraki etkileşimler, fiyatın bu seviyelere tepkisine bağlı olarak etiketleri, kırılma sinyallerini ve basit bir trend durumunu tetikleyebilir.

KAVRAMLAR

  • Yüksek hacimli uzun fitiller: Alışılmadık derecede uzun üst/alt fitile ve hacim sıçramasına sahip mumlar, karşıt likidite olayları olarak seçilir.

  • Fitil içi histogram: Fitil, seçilen düşük zaman diliminde bölümlere ayrılır; POC’u bulmak için her bölmede hacim toplanır ve bu, likidite seviyesi olur.

  • Etkileşim & rejim: Gösterge seviyelerin üstünde/altında kırılmaları ve seviyelerden geri tepmeleri izler, buna göre etkin trend rejimini ayarlar ve barları vurgular. Sabit eşikler ve düşük ZD fiyat hareketi kullanarak yeniden çizimi veya öznel yorumları önler.

ÖZELLİKLER

  • Önemli üst/alt fitillerin POC’unda likidite seviyeleri; tarafa göre (boğa/ayı) renklendirilir.

  • Kırılma tespiti: Fiyat aynı yönde iki kez net bir şekilde geçtiğinde seviyeler kaldırılır.

  • Geri tepme tespiti: Fiyat, tek mum içinde bir seviyeden sekince ok işaretleri gösterilir.

  • Hacim etiketleri: Her seviye için ham hacim veya seviye toplamının yüzdesi olarak.

  • Mum renklendirme: İsteğe bağlıdır; kırılma-ağırlıklı trend yönüne dayanır.

Tarayıcı ve Uyarılar

  • Kullanıcılar, diğer grafikleri hızlıca izlemek için tarayıcıyı açıp kapatabilir.
  • Buy/Sell Kırılma/Geri Tepme göründüğünde gösterge sinyal uyarıları verir; bu uyarılarla (özellikle Tarayıcı kullanılırken) piyasa bilgisini kolayca kavrayabilirsiniz.

KULLANIM

Anormal fitil olayları sırasında likiditenin büyük olasılıkla ortaya çıktığı yerleri işaretlemek için kullanın. Uzun bir fitil yüksek hacimle oluştuğunda, gösterge seçtiğiniz düşük zaman diliminde fitili inceler ve içindeki en çok işlem gören fiyatı işaretler. Geri tepmeler küçük oklarla gösterilir; teyitli kırılmalar trend durumunu değiştirir ve seviyeyi kaldırır. Kırılma sonrası yönsel eğilimi görmek için trend renklendirmesini açıp kapatabilirsiniz. Fitil çarpanı seçiciliği kontrol eder (yüksek = daha sıkı). Uyarılar ve etiket modları, farklı enstrümanlar ve grafik stilleri için ayarlanabilir.



