Zero Lag Liquidity MT5 Scanner

Zero Lag Liquidity traccia zone di liquidità dai profili delle ombre su timeframe inferiori e da ombre ad alto volume. Per ogni candela anomala, l’indicatore costruisce un istogramma dei volumi all’interno dell’ombra, trova un Punto di Controllo (POC) locale e rappresenta quel prezzo come livello. Le interazioni successive possono attivare etichette, segnali di breakout e uno stato di trend semplice in base a come il prezzo reagisce a questi livelli.

CONCETTI

  • Lunghe ombre ad alto volume: le candele con ombre superiori/inferiori insolitamente lunghe e un picco di volume sono selezionate come potenziali eventi di liquidità opposta.

  • Istogramma intra-ombra: l’ombra è segmentata nel timeframe inferiore scelto; il volume è sommato per “bin” per individuare il POC, che diventa il livello di liquidità.

  • Interazione & regime: l’indicatore traccia rotture sopra/sotto e reiezioni dai livelli, adegua di conseguenza il regime di tendenza attivo e mette in evidenza le barre. La logica evita repaint o interpretazioni soggettive usando soglie fisse e price action su TF inferiori.

FUNZIONALITÀ

  • Livelli di liquidità al POC di ombre superiori/inferiori significative, colorati per lato (rialzista/ribassista).

  • Rilevamento dei breakout: i livelli sono rimossi quando il prezzo li attraversa in modo deciso due volte nella stessa direzione.

  • Rilevamento delle reiezioni: marcatori a freccia quando il prezzo rimbalza da un livello all’interno della candela.

  • Etichette di volume: per livello come volume grezzo o come percentuale del totale del livello.

  • Colorazione delle candele: opzionale, basata sulla direzione di trend dominante dai breakout.

Scanner e avvisi

  • Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
  • L’indicatore dispone di avvisi di segnale quando compaiono breakout/reiezioni di acquisto/vendita; con tali avvisi (soprattutto usando lo Scanner) è facile cogliere le informazioni di mercato.

USO

Usalo per segnare dove è probabilmente apparsa la liquidità durante eventi di ombra anomali. Quando si forma un’ombra lunga con alto volume, l’indicatore ispeziona l’ombra sul timeframe inferiore selezionato e marca al suo interno il prezzo più scambiato. Le reiezioni sono mostrate con piccole frecce; i breakout confermati modificano lo stato di trend e rimuovono il livello. Puoi attivare la colorazione del trend per vedere il bias direzionale dopo un breakout. Il moltiplicatore dell’ombra controlla la selettività (più alto = più severo). Avvisi e modalità delle etichette possono essere regolati per diversi strumenti e stili di grafico.



