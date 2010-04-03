SimSim Arrow DEMA MT5

SimSim Arrow DEMA, standart bir "Çift Üstel Hareketli Ortalama" göstergesidir, ancak ok versiyonudur.





Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir.





Bir ok sinyali oluşturmak için BİR, İKİ, ÜÇ sinyal türü kullanılır.





"CONTROL DEAL" fonksiyonunu çalıştırdığınızda, gösterge sinyalindeki işlemler otomatik olarak açılacaktır.





Göstergeyi, güvenilir bir sinyal verici olarak, amacına uygun olarak kullanabilirsiniz.





Ancak ikincil amacı, " CONTROL DEAL " aracı için sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir.





Gösterge ile bu araç arasındaki simbiyoz, yalnızca sinyali görmenizi değil, aynı zamanda ona göre bir işlem yapmanızı da sağlar.









"SimSim ARROW" gösterge serisinin sinyalleri, yatırımcıları belirginlikleri ve netlikleriyle cezbeder ve bu da onları danışmanlara kıyasla daha cazip kılar. Göstergenin görsel netliği, ok göründüğü anda ortaya çıkar; bu, işlem açmanın tam zamanıdır! Buna karşılık, danışmanlar kullanıldığında olaylar genellikle örtülü bir şekilde gelişir ve yatırımcı belirli bir işlemin neden başlatıldığını her zaman anlayamaz, çünkü algoritmaların perde arkasında çok şey gizli kalır. Bu göstergelerde her şey şeffaf ve erişilebilirdir! Bu göstergeleri hem tek tek hem de kombinasyon halinde kullanabilirsiniz, bu da analiz için yeni ufuklar açar. Gösterge parametreleri çeşitli indirme seçenekleri sunar ve yetenekleri sınırsızdır. Başarınızın önünde hiçbir kısıtlama yoktur, çünkü onlarca göstergeyi aynı anda kullanabilir, işlemlerde maksimum verimlilik elde etmenizi sağlayan benzersiz stratejiler ve kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.

Yalnızca "CONTROL DEAL" ile çalışmak için gösterge parametreleri





İşlem açmak için parametre seçimi: İşlem açmak için parametre seçimi:

İşlemler Değil, İşlemler AL ve SAT, İşlemler Sadece AL, İşlemler Sadece SAT.

İşlem açmak için göstergenin hesaplanması için başlangıç ​​çubuğu. Varsayılan olarak bir işlem açmak için başlangıç ​​çubuğu numarası = 1'dir.

Endikatörün çalışması için Zaman Dilimleri Listesi. (60, H4, D1...). İşlemlerin açılacağı sinyaller için zaman dilimlerinin listesi.







