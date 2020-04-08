SimSim Arrow DEMA MT5
- Индикаторы
- Aleksandr Tyunev
- Версия: 1.2
- Обновлено: 23 ноября 2025
- Активации: 9
SimSim Arrow DEMA это стандартный "Double Exponential Moving Average" индикатор, но стрелочной версии.
Параметры индикатора аналогичны стандартным.
Для формирования стрелочного сигнала используются ОДИН, ДВА, ТРИ вида сигнала.
Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически.
Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор.
Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы он служить поставщиком сигналов для утилиты "CONTROL DEAL".
Симбиоз между индикатором и этой утилитой позволяет не только увидеть сигнал, но и осуществить сделку в его соответствии.
Если вы стремитесь эффективно работать с этими сигналами, скачайте бесплатную утилиту: SimSim Control Deal MT5.
Параметры индикатора только для работы с "CONTROL DEAL"
- Selection of parameters for opening transactions: Выбор параметров открытия сделок:
- Not Deals, Deals BUY and SELL, Deals BUY Only, Deals SELL Only.
- Starting bar for calculating the indicator for opening trade. Номер стартового бара для открытия сделки по умолчанию = 1.
- List of Time Frames for the indicator operation.(60,H4,D1...). Список тайм-фреймов по сигналам с которых будут открыты сделки.
Полный список индикаторов серии "SimSim ARROW".
- SimSim ARROW CCI
- SimSim ARROW ADX
- SimSim ARROW BEARPower
- SimSim ARROW BULLSPower
- SimSim ARROW 2MA
- SimSim ARROW MACD
- SimSim ARROW RSI
- SimSim ARROW Stochastic
- SimSim ARROW Momentum
- SimSim ARROW KijunSen Plus MA
- SimSim ARROW Simple Signal
- SimSim ARROW Ichimoku
- SimSim ARROW DEMA
- SimSim ARROW TEMA