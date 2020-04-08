SimSim Arrow Ichimoku MT5

SimSim Arrow Ichimoku это стандартный "Ichimoku Kinko Hyo" индикатор, но стрелочной версии.

Индикатор формирует сигналы 1 и 2.
  1. Линия Kijun-sen пересекает линию цены.
  2. Линия Kijun-sen пересекает линию Tenkan-sen

Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически.

Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор.
Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты "CONTROL DEAL".
Симбиоз между индикатором и этой утилитой позволяет не только увидеть сигнал, но и осуществить сделку в его соответствии. 
Если вы стремитесь эффективно работать с этими сигналами, скачайте бесплатную утилиту: SimSim Control Deal MT5.


Сигналы индикаторов серии "SimSim ARROW" пленяют трейдеров своей очевидностью и наглядностью, что делает их более привлекательными по сравнению с советниками. Визуальная ясность индикатора проявляется в момент появления стрелки — вот и момент для открытия сделки! В отличие от этого, при использовании советников события разворачиваются зачастую в завуалированной манере, и трейдеру далеко не всегда ясно, почему была инициирована та или иная операция, поскольку многое остается скрытым за кулисами алгоритмов. В этих индикаторах все прозрачно и доступно! Вы можете применять указанные индикаторы как по отдельности, так и в комбинации, что открывает новые горизонты для анализа. Параметры индикаторов предлагают разнообразие загрузок, и их возможности безграничны. Никакие ограничения не встанут на пути к вашему успеху, ведь вы можете одновременно использовать сотни индикаторов, создавая уникальные стратегии и сочетания, позволяющие достичь максимальной эффективности в торговле.


Параметры индикатора только для работы с "CONTROL DEAL"
    • Selection of parameters for opening transactions:  Выбор параметров открытия сделок:
    • Not Deals, Deals BUY and SELL, Deals BUY Only, Deals SELL Only
    • Starting bar for calculating the indicator for opening trade. Номер стартового бара для открытия сделки по умолчанию = 1. 
    • List of Time Frames for the indicator operation.(60,H4,D1...). Список тайм-фреймов по сигналам с которых будут открыты сделки.

    Полный список индикаторов серии "SimSim ARROW".

    1. SimSim ARROW CCI
    2. SimSim ARROW ADX
    3. SimSim ARROW BEARPower
    4. SimSim ARROW BULLSPower
    5. SimSim ARROW 2MA
    6. SimSim ARROW MACD
    7. SimSim ARROW RSI
    8. SimSim ARROW Stochastic
    9. SimSim ARROW Momentum
    10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
    11. SimSim ARROW Simple Signal
    12. SimSim ARROW Ichimoku



