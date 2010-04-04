SimSim Control Deal MT5

Утилита открывает сделки по сигналам индикаторов серии "SimSim ARROW".

Версия для MetaTrader 4

Утилита функционирует исключительно в тандеме с индикаторами серии "SimSim ARROW".
Каждый из этих индикаторов наделён параметром:       "Deals: No Deals, Buy and Sell, Buy only, Sell only."
В случае, если этот параметр установлен на значение: "Buy and Sell или Buy only или  Sell only", через глобальные переменные сигналы индикаторов направляются утилите, что позволяет ей открывать сделки.

Параметры утилиты.

  1. Pr_FixLot = 0.0    Открывать сделки с фиксированным лотом.
  2. Pr_Risk    = 0.0%  Открывать сделки по проценту риска. Расчет: ЛОТ = Максимальный лот по инструменту * Pr_Risk / 100.
  3. Pr_Fix      = 0.0%  Процент от текущего баланса для фиксации прибыли. Если процент > 100 то для эксперта это уже не процент, а сумма в валюте депозита. Если прибыль достигла указанного процента прибыли или конкретной суммы, все сделки закрываются а работа продолжается.
  4. Pr_HourBegin = 00.00  Часы и минуты начало торговли (HH.MM).
  5. Pr_HourEnd    = 23.59 Часы и минуты окончания торговли (HH.MM)

Начиная с версии 1.2 вводятся новые параметры для сопровождения сделок.

  1.   Pr_Prof            = 0.0      Уровень профита в пипсах или единицах SrHiLow
  2.   Pr_Stop           = 0.0      Уровень стопа в пипсах или единицах SrHiLow
  3.   Pr_Breakeven  = 0.0      Уровень установки без убытка для защиты прибыли в пипсах или единицах SrHiLow
  4.   Pr_TrallProf     = 0.0      Трейлинг-стоп для сделок если текущая прибыль в пипсах больше уровня Pr_TrallProfх или единицах SrHiLow
  5.   Pr_TrallLoss     = 0.0     Трейлинг-стоп для сделок если текущая прибыль в пипсах меньше уровня Pr_TrallLoss или единицах SrHiLow
  6.   Pr_PerHiLow    = 300     Количество BAR для расчета среднего значения SrHiLow
  7.   Pr_MaxOrders = 500    Максимальное количество открытых сделок
  8.   Pr_DopStep      = 25      Размер шага для сетки дополнительных сделок в пипсах 

Использовать величину SrHiLow для уровней стопа, профита и.т.д. гораздо удобнее чем просто пипсы. 

Трудно установить размер профита в пипсах, для разных тайм фреймов. Для 5-ти минут и 6-ти часов они наверное разные. А если указать в SrHiLow, то получается очень логично.
SrHiLow это среднее значение (High - Low) тайм фрейма, за период = Pr_PerHiLow.

Например среднее SrHiLow в пипсах для AUDUSD:
M1=8  M2=20  M3=23  M4=27  M5=28  M6=31  M10=40  M12=44  M15=49  M20=58  M30=75  H1=110  H2=166  H3=214  H4=314  H6=349  H8=398  H12=456  D1=603  W1=1574  MN1=3986 
Если например уровень профита в (SrHiLow) = 3, то для М5 он будет: 3*28 = 74пипс,   а  для H3: 3*214=642пипс

Например среднее SrHiLow в пипсах для XAUUSD:
M1=91  M2=224  M3=252  M4=268  M5=283  M6=344  M10=411  M12=469  M15=494  M20=577  M30=730  H1=1099  H2=1779  H3=2363  H4=2840  H6=2958  H8=3099  H12=3430  D1=4259  W1=6541  MN1=10093 
XAUUSD профит (SrHiLow) = 5, для М10  профит: 5*411=2055пипс, а для H6: 5*2958=14790пипс

Если значение параметра в пределах от 0.001 до 10.0, то параметр указан в единицах SrHiLow. Данного интервала будет достаточно при работе.
Если значение параметра больше 10, значит указан в пипсах.
Пример параметров: Pr_Prof=5  Pr_Stop=1  Pr_Breakeven=0.5  Pr_TrallProf=2  Pr_TrallStop=3
Очень удобно, данная пропорция будет для всех тайм фреймов, значение параметра умножаем на SrHiLow и цифры будут в пипсах.  

Список индикаторов серии "SimSim ARROW":

Первоначально утилита задумывалась как «Контрольная Сделка», при этом по сигналу индикатора открывалась позиция с минимальным лотом. Этот шаг предоставляет трейдеру возможность мягко войти в рынок, как будто пробуя воду перед заплывом. Затем, по мере уверенности в своих действиях, трейдер обретает свободу увеличивать размер лота, что позволяет ему адаптироваться к ритму рынка и наращивать свою позицию. Такой алгоритм не только облегчает процесс торговли, но и будет незаменимым помощником, напоминающим о важности размера и меры в каждом шаге. Объединяя простоту и функциональность, утилита обретает форму не просто инструмента, а верного спутника в мире финансовых возможностей.


