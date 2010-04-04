SimSim Control Deal MT5

Утилита открывает сделки по сигналам индикаторов серии "SimSim ARROW".

Версия для MetaTrader 4

Утилита функционирует исключительно в тандеме с индикаторами серии "SimSim ARROW".

Каждый из этих индикаторов наделён параметром: "Deals: No Deals, Buy and Sell, Buy only, Sell only."

В случае, если этот параметр установлен на значение: "Buy and Sell или Buy only или Sell only", через глобальные переменные сигналы индикаторов направляются утилите, что позволяет ей открывать сделки.



Параметры утилиты.

Первоначально утилита задумывалась как «Контрольная Сделка», при этом по сигналу индикатора открывалась позиция с минимальным лотом. Этот шаг предоставляет трейдеру возможность мягко войти в рынок, как будто пробуя воду перед заплывом. Затем, по мере уверенности в своих действиях, трейдер обретает свободу увеличивать размер лота, что позволяет ему адаптироваться к ритму рынка и наращивать свою позицию. Такой алгоритм не только облегчает процесс торговли, но и будет незаменимым помощником, напоминающим о важности размера и меры в каждом шаге. Объединяя простоту и функциональность, утилита обретает форму не просто инструмента, а верного спутника в мире финансовых возможностей.







