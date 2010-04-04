SimSim Control Deal MT5
- Утилиты
- Aleksandr Tyunev
- Версия: 1.6
- Обновлено: 13 декабря 2025
Утилита открывает сделки по сигналам индикаторов серии "SimSim ARROW".
Утилита функционирует исключительно в тандеме с индикаторами серии "SimSim ARROW".
Каждый из этих индикаторов наделён параметром: "Deals: No Deals, Buy and Sell, Buy only, Sell only."
В случае, если этот параметр установлен на значение: "Buy and Sell или Buy only или Sell only", через глобальные переменные сигналы индикаторов направляются утилите, что позволяет ей открывать сделки.
Параметры утилиты.
- Pr_FixLot = 0.0 Открывать сделки с фиксированным лотом.
- Pr_Risk = 0.0% Открывать сделки по проценту риска. Расчет: ЛОТ = Максимальный лот по инструменту * Pr_Risk / 100.
- Pr_Fix = 0.0% Процент от текущего баланса для фиксации прибыли. Если процент > 100 то для эксперта это уже не процент, а сумма в валюте депозита. Если прибыль достигла указанного процента прибыли или конкретной суммы, все сделки закрываются а работа продолжается.
- Pr_HourBegin = 00.00 Часы и минуты начало торговли (HH.MM).
- Pr_HourEnd = 23.59 Часы и минуты окончания торговли (HH.MM)
Начиная с версии 1.2 вводятся новые параметры для сопровождения сделок.
- Pr_Prof = 0.0 Уровень профита в пипсах или единицах SrHiLow
- Pr_Stop = 0.0 Уровень стопа в пипсах или единицах SrHiLow
- Pr_Breakeven = 0.0 Уровень установки без убытка для защиты прибыли в пипсах или единицах SrHiLow
- Pr_TrallProf = 0.0 Трейлинг-стоп для сделок если текущая прибыль в пипсах больше уровня Pr_TrallProfх или единицах SrHiLow
- Pr_TrallLoss = 0.0 Трейлинг-стоп для сделок если текущая прибыль в пипсах меньше уровня Pr_TrallLoss или единицах SrHiLow
- Pr_PerHiLow = 300 Количество BAR для расчета среднего значения SrHiLow
- Pr_MaxOrders = 500 Максимальное количество открытых сделок
- Pr_DopStep = 25 Размер шага для сетки дополнительных сделок в пипсах
Использовать величину SrHiLow для уровней стопа, профита и.т.д. гораздо удобнее чем просто пипсы.
Трудно установить размер профита в пипсах, для разных тайм фреймов. Для 5-ти минут и 6-ти часов они наверное разные. А если указать в SrHiLow, то получается очень логично.
SrHiLow это среднее значение (High - Low) тайм фрейма, за период = Pr_PerHiLow.
Например среднее SrHiLow в пипсах для AUDUSD:
M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
Если например уровень профита в (SrHiLow) = 3, то для М5 он будет: 3*28 = 74пипс, а для H3: 3*214=642пипс
Например среднее SrHiLow в пипсах для XAUUSD:
M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
XAUUSD профит (SrHiLow) = 5, для М10 профит: 5*411=2055пипс, а для H6: 5*2958=14790пипс
Если значение параметра больше 10, значит указан в пипсах.
Пример параметров: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0.5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
Очень удобно, данная пропорция будет для всех тайм фреймов, значение параметра умножаем на SrHiLow и цифры будут в пипсах.
Список индикаторов серии "SimSim ARROW":