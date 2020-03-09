Magnet Price

Indicateur de recherche de prix magnétique, le prix moyen vers lequel le prix tend à revenir.

Optimisé pour XAUUSD H1. Il possède 3 lignes, la ligne centrale étant le prix sur lequel il faut se concentrer.

Sur la base des données historiques, le taux de succès du retour au prix moyen a dépassé 92% avec les paramètres par défaut ; dans les autres cas, le stop loss, qui est défini par défaut, a été déclenché.

Le point d'entrée et l'heure d'entrée sont approximativement au début de la journée et, pour plus de commodité, la première bougie du nouveau jour est marquée d'une flèche selon qu'elle a ouvert en dessous ou au-dessus de la ligne magnétique.

L'indicateur convient aux stratégies de trading avec des entrées uniques intrajournalières, où l'accent est mis sur le retour à la moyenne, ainsi qu'aux stratégies de grille.

Paramètres disponibles :

  • Candles : nombre de bougies pour un ajustement précis. Je recommande d'utiliser les valeurs 12-24-48 ou de laisser par défaut.

  • Les paramètres ATR sont nécessaires pour un ajustement précis du stop loss en fonction de votre stratégie.

  • ShowLabels : affichage du texte des marqueurs à droite des lignes.

  • LabelOffsetBars : décalage du texte.

  • ArrowOffset_Multiplier : décalage des flèches.


Plus de l'auteur
Candle Predictor
Ramiz Mavludov
Indicateurs
Bonjour les amis, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouveaux produits à vous proposer en toute confiance, et ce moment est enfin arrivé. Voici mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans réglages superflus, optimisée pour l'Or. On m'a souvent demandé de créer quelque chose de pratique pour le trading, mais je n'y parvenais pas ; ce n'est pas facile, les tests et le débogage prennent énormément de temps. Comme son prédécesseur, cet indicateur a se
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
Indicateurs
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
Candle Predictor MT5
Ramiz Mavludov
Indicateurs
Bonjour les amis, voici la version mise à jour pour le terminal MT5. Ceci est mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans paramètres superflus, optimisée pour l'Or. L'indicateur prend en charge l'envoi de notifications. Recommandations d'utilisation : Instrument   - XAUUSD (principal, optimisé pour celui-ci) Instrument   - XAUEUR (secondaire, non optimisé pour celui-ci, mais les résultats me plaisent) Unité de temps   - H4. Installez l'indicateur sur le graphi
