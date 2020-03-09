Magnet Price

Indicateur de recherche de prix magnétique, le prix moyen vers lequel le prix tend à revenir.

Optimisé pour XAUUSD H1. Il possède 3 lignes, la ligne centrale étant le prix sur lequel il faut se concentrer.

Sur la base des données historiques, le taux de succès du retour au prix moyen a dépassé 92% avec les paramètres par défaut ; dans les autres cas, le stop loss, qui est défini par défaut, a été déclenché.

Le point d'entrée et l'heure d'entrée sont approximativement au début de la journée et, pour plus de commodité, la première bougie du nouveau jour est marquée d'une flèche selon qu'elle a ouvert en dessous ou au-dessus de la ligne magnétique.

L'indicateur convient aux stratégies de trading avec des entrées uniques intrajournalières, où l'accent est mis sur le retour à la moyenne, ainsi qu'aux stratégies de grille.

Paramètres disponibles :

Candles : nombre de bougies pour un ajustement précis. Je recommande d'utiliser les valeurs 12-24-48 ou de laisser par défaut.

Les paramètres ATR sont nécessaires pour un ajustement précis du stop loss en fonction de votre stratégie.

ShowLabels : affichage du texte des marqueurs à droite des lignes.

LabelOffsetBars : décalage du texte.

ArrowOffset_Multiplier : décalage des flèches.



