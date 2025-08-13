TPX Alerta Media 9

O indicador com alertas do Setup de Larry Williams que conseguiu fazer U$ 10.000 virar U$ 1.100,00 em um campeonato de Trade em 1987 e comprovou fazendo a filha, que é atriz, fazer o mesmo estrago no mercado! A média de 9 para cima é compra, para baixo é venda, simples assim! Com alertas de sons e visual de compra, venda e flat, você se mantendo posicionado até a o alerta inverso a sua posição. Aconselhável usar de H1 para cima.