Bir grafikteki trendleri belirlemek için çeşitli göstergeler ve yöntemler mevcuttur. TickVolumeIndicator bunlardan biridir. Geçmiş trendleri tick verilerini kullanarak görüntüleyerek gelecekteki trendleri belirlemenize ve tahmin etmenize yardımcı olur.





TickVolumeIndicator, grafikteki görüntülenebilir mumlara tick hacimlerini kullanarak renk çizen bir göstergedir. Tick hacimleri, alış ve satış değerleridir. Kullanıcılar, mumların zaman dilimi için tick'in alış ve satış sayılarını veya pip değişikliklerini seçebilirler. Satış sayıları, satış değeri önceki satış değerinden büyük olduğunda eklenir ve alış değerleri, satış değeri önceki alış değerinden küçük olduğunda eklenir ve her ikisi de grafikte görüntülenmek üzere mumların yüksekliğine göre normalleştirilir. Pip değişiklikleri de aynı şekilde hesaplanır.





Kullanıcılar aşağıdaki seçeneklere sahiptir:





1) Satış rengi: Kullanıcılar satış değeri rengi olarak kırmızı, yeşil, mavi, mor, sarı, camgöbeği, mor, kahverengi, turuncu, pembe, beyaz veya hiçbiri arasından seçim yapabilirler. Varsayılan yeşildir.





2) Teklif Rengi: Kullanıcılar teklif değeri rengi olarak kırmızı, yeşil, mavi, mor, sarı, camgöbeği, mor, kahverengi, turuncu, pembe, beyaz arasından seçim yapabilir. Varsayılan değer kırmızıdır.





3) Sayım ve Pip: Kullanıcılar sayım rengini görüntülemeyi veya Pip rengini değiştirmeyi seçebilir. Varsayılan değer sayımdır.





4) Kenarlık Türü: Kullanıcılar kenarlık türü olarak düz, kabartmalı ve dinamik olmayan işaretçi arasından seçim yapabilir. Varsayılan değer kabartmadır.





5 Kenarlık Bağlantı Konumu: Kullanıcılar sol üst grafik köşesi, sol alt grafik köşesi, sağ üst grafik köşesi ve sağ alt grafik köşesi arasından seçim yapabilir. Varsayılan değer üst grafik köşesidir.





6) Kenarlık Rengi: Kullanıcılar kenarlık rengi olarak kırmızı, yeşil, mavi, mor, sarı, camgöbeği, mor, kahverengi, turuncu, pembe, beyaz arasından seçim yapabilir. Varsayılan değer hiçbiridir.





7) Kenarlık Çizgi Stili: Kullanıcılar düz, tire, nokta, tirenokta, tirenoktanokta arasından seçim yapabilir. Varsayılan değer düzdür.





8) Kenarlık Çizgisi Genişliği: Kullanıcılar kenarlık çizgisi genişliğini artırabilir veya azaltabilir. Varsayılan değer 1'dir.





9) En Üstte Teklif: Kullanıcılar renklendirme konumlarını değiştirebilir. Varsayılan olarak teklif değerleri mumların altına çizilir, ancak kullanıcılar en üstte olmasını seçebilirler.





10) Yalnızca Yüksek Değer Göster: Kullanıcılar yalnızca kazanan değerleri göstermeyi seçebilirler, yani satış sayıları veya pipleri teklif değerlerinden daha ağırsa yalnızca satış değerlerini göster veya tam tersi.





11) Gerçek Değerleri Göster: Kullanıcılar, renklendirmeyi oluşturan mumların üstünde ve altında sayı veya pip değişim değerlerini göstermeyi seçebilirler. Sayıların renkleri, alış ve satış değerleri için seçilen renge bağlıdır.





12) Yazı Tipi: Kullanıcılar görüntülenen sayıların yazı tipini değiştirebilir.





13: Arabellek Boyutu: TickVolumeIndicator, tik alış ve satış değerlerini (sayım veya pip) depolamak için arabellekler kullanmıştır. Bu arabellek değerleri diğer Uzman Danışman veya Göstergelerde kullanılabilir. Varsayılan boyut 100'dür ve artırılıp azaltılabilir.



