Spulse EMA DCA

5

Spulse EMA DCA EA - Expert de Trading sur Grille Avancé avec Filtres Intelligents

Un Expert Advisor (EA) de trading sur grille pour MetaTrader 5, gratuit, puissant et hautement personnalisable, doté de fonctionnalités avancées de gestion des risques et de filtrage.

Le Spulse EMA DCA EA est conçu pour les traders qui souhaitent un contrôle précis sur leurs stratégies de grille automatisées. Il combine une entrée classique basée sur l'EMA avec un système sophistiqué de moyenne du coût en dollars (DCA). Grâce au filtre d'actualités, aux limites de profit et de perte journalières et au contrôle des heures de trading intégrés, il fournit un cadre robuste pour la gestion des risques lors de l'exécution de la stratégie.

Stratégie de Base

  1. Entrée Initiale : L'EA identifie la tendance principale à l'aide d'une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 21 périodes. Si le prix est au-dessus de l'EMA, il ouvre une position d'achat (BUY) ; s'il est en dessous, il ouvre une position de vente (SELL).

  2. Gestion de la Grille DCA : Si une transaction entre en perte, l'EA ouvrira stratégiquement des transactions supplémentaires dans la même direction à des intervalles prédéfinis ( PipStep). Ce processus moyenne le prix d'entrée global du panier d'ordres, créant des opportunités de clôturer en profit même avec des inversions de prix mineures.

  3. Clôture du Panier : Toutes les transactions sont gérées comme un seul "panier" (basket). Le panier entier est clôturé automatiquement dès que le profit flottant total atteint l'objectif TakeProfitMoney ou que la perte flottante totale atteint la limite StopLossMoney.

Caractéristiques Principales

  • Entrée Basée sur l'EMA : Utilise une EMA configurable pour déterminer la direction initiale de la transaction.

  • Grille DCA Avancée : Contrôle total sur la grille, y compris la multiplication des lots, le nombre maximum de transactions, l'espacement entre les niveaux de la grille, et un temps de pause entre les transactions de la grille pour éviter les ouvertures sur des pics de prix.

  • Gestion des Profits et Pertes Monétaires : Gestion simple et efficace du panier en utilisant des objectifs de profit et de perte définis dans la devise de votre compte (ex. USD, EUR).

  • Limites de Profit et Perte Journalières : Définissez un objectif de profit journalier ou une limite de perte journalière maximale. L'EA arrêtera automatiquement de trader pour la journée une fois qu'une des limites est atteinte, sécurisant les profits ou protégeant le capital.

  • Filtre d'Actualités : Évitez la haute volatilité en suspendant automatiquement le trading pendant les événements d'actualités importants. Vous pouvez définir l'heure des actualités et établir des "fenêtres sans trading" avant et après l'événement.

  • Contrôle des Heures de Trading : Limitez toute l'activité de trading à des heures spécifiques (heure du serveur) avec l'option de clôturer toutes les positions à la fin de la session.

  • Protection contre le Spread : Évitez d'entrer dans des transactions dans des conditions de marché défavorables en définissant un spread maximum autorisé.

Explication des Paramètres d'Entrée

Paramètres de Trading

  • MagicNumber (Numéro Magique) : L'identifiant unique qui permet à l'EA de gérer uniquement ses propres transactions.

  • InitialLot (Lot Initial) : La taille du lot pour la toute première transaction dans une nouvelle grille.

  • MaxSpreadPoints (Spread Maximum en Points) : Le spread maximum autorisé en points pour ouvrir une nouvelle transaction. Mettre à 0 pour désactiver.

Logique d'Entrée

  • EmaPeriod / EmaTimeframe (Période/Timeframe de l'EMA) : La période et le timeframe pour l'EMA utilisée pour l'entrée.

  • CooldownForInitialTrade (Pause pour la Transaction Initiale) : Le temps en secondes que l'EA doit attendre après la clôture d'un panier avant de chercher une nouvelle entrée.

Paramètres de la Grille DCA

  • LotMultiplier (Multiplicateur de Lot) : Le multiplicateur pour la taille du lot de chaque transaction subséquente dans la grille (ex. 2.0 double la taille du lot à chaque fois).

  • MaxTrades (Transactions Max) : Le nombre maximum de transactions autorisées dans la grille.

  • PipStep (Pas en Points) : La distance en points que le prix doit parcourir à l'encontre de la dernière transaction avant qu'une nouvelle transaction de grille ne soit ouverte.

  • CooldownBetweenGridTrades (Pause entre les Transactions de la Grille) : Une courte pause en secondes avant de placer la transaction de grille suivante, même si la condition de PipStep est remplie.

Paramètres de Profit et Perte (en devise du compte)

  • TakeProfitMoney (Take Profit en Argent) : L'objectif de profit dans la devise de votre compte, qui, une fois atteint, clôture tout le panier.

  • StopLossMoney (Stop Loss en Argent) : La perte maximale dans la devise de votre compte, qui, une fois atteinte, clôture tout le panier.

Limites Journalières (en devise du compte)

  • EnableDailyLimits (Activer les Limites Journalières) : Mettre à true pour activer les objectifs de profit/perte journaliers.

  • DailyProfitTarget (Objectif de Profit Journalier) : L'EA arrête de trader pour la journée si ce profit est atteint.

  • DailyLossLimit (Limite de Perte Journalière) : L'EA arrête de trader pour la journée si cette perte est atteinte.

Heures de Trading (heure du serveur)

  • EnableTimeFilter (Activer le Filtre Horaire) : Mettre à true pour ne trader qu'entre les heures de début et de fin.

  • StartHour / EndHour (Heure de Début/Fin) : La fenêtre de la session de trading.

  • CloseAtEndTime (Clôturer à la Fin de la Session) : Si true, toutes les positions seront clôturées à la fin de la session.

Filtre d'Actualités (heure du serveur)

  • EnableNewsFilter (Activer le Filtre d'Actualités) : Mettre à true pour activer le filtre d'actualités.

  • CloseTradesBeforeNews (Clôturer les Transactions avant les Actualités) : Si true, l'EA clôturera toutes les transactions ouvertes juste avant l'événement d'actualité.

  • NewsHour / NewsMinute (Heure/Minute des Actualités) : L'heure de l'événement d'actualité à fort impact.

  • NoTradeBeforeNewsMinutes (Minutes sans Trading avant les Actualités) : L'EA arrêtera de trader pendant ce nombre de minutes avant les actualités.

  • NoTradeAfterNewsMinutes (Minutes sans Trading après les Actualités) : L'EA reprendra le trading après ce nombre de minutes après les actualités.

Si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.


Avis 2
Andrey
83
Andrey 2025.09.04 15:20 
 

Excellent advisor. Md Abdul Manann always in touch and responds very quickly. And also, at my request, within a few hours, he added a very important function to the adviser. It protects you from draining the entire deposit.

ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.29 02:28 
 

A solid EA overall. With a few small input changes, I found it performs best on XAUUSD M15. The results are impressive, and I truly appreciate the author’s work.

