Seven core

数年間の集大成となるEAを作成しました。

本EAは長期実績のある4本のドル円EAを1本にまとめ、このEAだけでポートフォリオが完成するEAとなっております。

①TOKYO PREMIUM（アノマリー）

②Essential_USDJPY (5分足トレンドフォロー)

③HYPER_SEVEN_FLASH(1時間足デイトレード)

④DENGEKI_SCAL(1分足トレード)

これらの4つの異なるロジックを同時に稼働させることで非常に安定した成績を残すことが可能となっております。詳細はバックテストでご確認ください。

以下、ご購入者様向けに説明書を記載します。

推奨通貨 USDJPY セットする時間足:1分足

1. 複利ロット計算の仕様

1.1 有効化／基準

UseCompoundLots = true で複利計算ON。

RiskPercent% だけ口座残高（または有効証拠金）を1ポジションでリスクに晒す。

UseEquityForRisk が true の場合は有効証拠金、false の場合は残高を参照。

1.2 算出式

参照資金 = AccountEquity() あるいは AccountBalance() リスク許容額 = 参照資金 × (RiskPercent / 100) 1pipsあたりの損益（1ロット）を推定（TickValue / TickSize × 1pips換算）。 lot = リスク許容額 ÷ (SLpips × 1pips価値) NormalizeLot() でブローカー仕様（最小/最大/ロット刻み）に合わせて調整。 SLpips <= 0 の場合は baseLot（固定ロット）を使用。

1.3 パラメータ

パラメータ 内容 注意点 UseCompoundLots true=複利ON、false=OFF OFF時は Lot_BuyX / Lot_SellX 固定 RiskPercent 1ポジションあたり許容するリスク割合(%) 例: 1.0なら口座資金の1% UseEquityForRisk trueで有効証拠金基準 含み損益を反映した資金管理 MinLotUser EA側の最小ロット制限 Brokerの最小ロットと最大値で再計算 MaxLotUser EA側の最大ロット制限 Brokerの最大ロットと比較（より小さい方優先） LotStepUser ロット刻み Broker側 MODE_LOTSTEP と比較して大きい方を採用









