SuperTraderX

🧠 SuperTrader X pour MT5 — Description SuperTrader X est un conseiller expert (Expert Advisor) utilisant une stratégie de type grille directionnelle basée sur le modèle Martingale. Les ordres ne sont ouverts que lorsque le prix se déplace à l'encontre de la première entrée, avec un intervalle prédéfini en points (pips).

L’expert permet d’utiliser un modèle de Take Profit linéaire, où l’objectif de profit augmente à chaque nouvel ordre. Tous les paramètres clés — pas d’intervalle, multiplicateur, volume, limite d’ordres et direction du trading — sont configurables manuellement.

Le système est conçu pour les traders utilisant des stratégies de moyennage et conscients des risques liés à la méthode Martingale.

⚙️ Fonctionnalités principales - Logique Martingale directionnelle (uniquement ACHAT ou VENTE) - Entrée après une baisse de prix définie en points (DropPoints) - Modèle de profit linéaire (optionnel) - Nombre d'ordres configurable - Paramètres flexibles adaptables à différents instruments - Interface simple et fonctionnement stable

📌 Configuration recommandée Instrument de trading : EURUSD Taille de lot initiale : 0,01 Écart entre ordres (StepPips) : 45 Profit cible (TargetProfit) : 4,5 Incrément linéaire du TP (TPIncrement) : à partir de 0,5 DropPoints : 350 Nombre maximum d'ordres : 12 LookbackHours : 2 UseLinearTP : true / false (optionnel) Timeframe : tous cadres temporels possibles Dépôt recommandé : à partir de 500 $

Ces paramètres sont illustrés dans les captures d’écran et peuvent être ajustés selon votre capital et votre style de trading.

🖥️ Exigences minimales Courtier (broker) : tout courtier Effet de levier : au moins 1:500 recommandé VPS : recommandé pour un fonctionnement sans interruption

❗ Points importants - Aucun filtre de tendance n’est intégré - Le conseiller fonctionne dans une seule direction (ACHAT ou VENTE) - Assurez-vous de comprendre les risques associés à la stratégie Martingale avant de l’utiliser - Les résultats de backtesting ne garantissent pas des profits futurs

📷 Des exemples d’interface et de paramètres sont visibles dans les captures d’écran 💬 Si vous avez des questions, laissez-les dans la section « Commentaires »