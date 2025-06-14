Gold is Hot mt5

Gold is Hot EA, yazarın volatilite ve MACD göstergesinin birleşimi olan kişisel WAT göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir.

Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftler.

Ayarlar:

  • Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati
  • Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası
  • Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot
  • Değişken lotları kullan – Doğru/Yanlış - Para yönetimini kullan Doğru/Yanlış
  • Her 0,01 lot için serbest marj – Her 0,01 lot için serbest marj
  • Çarpma – 1,5 gibi çarpan faktörü
  • Maksimum lotlar - izin verilen maksimum lotlar
  • Kar Al – puan olarak kar al
  • Puan olarak Durdurma Zararı (0: kullanılmaz) – 0 ise devre dışı bırakacaktır
  • Yüzde ızgarası Durdurma Zararı – tüm pozisyonları kesmeye izin verilen toplam hesabın yüzde kaybı
  • Kaplama – toplam kârda ilk ve son emrin birlikte kapatılması
  • X işlemlerinden sonra kaplama – belirli miktarda işlemde ilk ve son emrin kapatılması
  • Kaplama % - belirli bir yüzde kârda ilk ve son emrin kapatılması
  • Kar etiketlerinin çizilmesi doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizilmesi doğru veya false
  • Yazı Tipi Adı – yazı tipi adı
  • Yazı Tipi Boyutu Sonuç – yazı tipi boyutu
  • Yazı Tipi Rengi – yazı tipi rengi
  • Sihirli sayı – EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
  • Izgara Mesafesi – emirler arasındaki mesafe
  • Değişken mesafenin Sipariş Numarası – değişken mesafeyi başlatacak emir miktarı
  • Değişken mesafe başlangıcı – değişken mesafe emirler arasında hangi mesafeden başlamalıdır
  • Mesafe çarpımı 1.2 – değişken siparişin çarpanı
  • Satın Almayı Etkinleştir – doğru/yanlış – satın almayı etkinleştir, doğru veya yanlış
  • Satışı Etkinleştir – doğru/yanlış – satışı etkinleştir doğru veya yanlış
  • Manuel emirleri kontrol et – doğru/yanlış
  • Koruma İzin Ver – doğru/yanlış – EA manuel emirleri kontrol etmeli mi doğru mu yanlış mı
  • Maksimum Uzunlar - izin verilen maksimum uzun emirler
  • Maksimum Kısalar – izin verilen maksimum kısa emirle
  • Sonraki Gösterge ve Panel Ayarları


İncelemeler 2
Ahmed ABDELGADIR
120
Ahmed ABDELGADIR 2025.06.24 16:12 
 

This ea utilizes a proprietary trend indicator with layered position management. Empirical testing shows consistent entries during gold’s volatility phases, supported by built-in equity safeguards. While past EAs failed in reversals, this system demonstrates robust risk controls. I’ll validate results over two or three more weeks before full deployment.

MdL1983
80
MdL1983 2025.06.22 08:46 
 

Still testing, but looking good so far.

