ColmexEA v2.03 представляет собой полностью автоматизированное торговое решение, сочетающее эффективную стратегию входа в рынок с продвинутым управлением рисками. Его баланс между защитой капитала и возможностью получения прибыли делает его подходящим как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Советник разработан с акцентом на долгосрочную стабильную работу и предлагает разумный компромисс между частотой торговли и качеством сигналов.