OrderBlock Reversal EA





Умный советник для точного входа в рынок по сильным уровням





OrderBlock Reversal EA — это полностью автоматизированный торговый алгоритм, основанный на ключевых зонах рынка. Он использует интеллектуальный подход к анализу ордер блоков и сочетает в себе мощь мульти-таймфрейм стратегии с точным входом на локальных откатах.





Советник разработан для тех, кто ищет надёжные входы в рынок без лишнего шума и фальшивых сигналов.





Основные преимущества:





Сильные зоны входа: автоматическое определение ордер блоков с H1;





Высокоточная фильтрация: дополнительный анализ на M15 с применением индикаторов;





Режим реверса: по желанию можно включить реверсивную торговлю;





Работа даже с микро-балансом: идеально подходит для проверок и небольших депозитов;





Минимальные настройки — максимум эффективности: достаточно один раз настроить и запустить.









Для кого этот советник?





Для трейдеров, которые ценят:





Профессиональную логику входа;





Прозрачный алгоритм без перегрузки индикаторами;





Надёжную торговлю по ключевым зонам рынка.









Бонус:





Работает даже при балансе от $1 — идеально подходит для прохождения валидации и тестов.

важно связаться со мной при тэстирование для правельных настроек

рекомендуемая пара EURUSD M15