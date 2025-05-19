MicroSafe
- Uzman Danışmanlar
- Aleksey Oleynik
- Sürüm: 1.0
OrderBlock Reversal EA
Умный советник для точного входа в рынок по сильным уровням
OrderBlock Reversal EA — это полностью автоматизированный торговый алгоритм, основанный на ключевых зонах рынка. Он использует интеллектуальный подход к анализу ордер блоков и сочетает в себе мощь мульти-таймфрейм стратегии с точным входом на локальных откатах.
Советник разработан для тех, кто ищет надёжные входы в рынок без лишнего шума и фальшивых сигналов.
Основные преимущества:
Сильные зоны входа: автоматическое определение ордер блоков с H1;
Высокоточная фильтрация: дополнительный анализ на M15 с применением индикаторов;
Режим реверса: по желанию можно включить реверсивную торговлю;
Работа даже с микро-балансом: идеально подходит для проверок и небольших депозитов;
Минимальные настройки — максимум эффективности: достаточно один раз настроить и запустить.
Для кого этот советник?
Для трейдеров, которые ценят:
Профессиональную логику входа;
Прозрачный алгоритм без перегрузки индикаторами;
Надёжную торговлю по ключевым зонам рынка.
Бонус:
Работает даже при балансе от $1 — идеально подходит для прохождения валидации и тестов.
важно связаться со мной при тэстирование для правельных настроек
рекомендуемая пара EURUSD M15
UPDATE:
Microsafe started really well for me.
Performed great the first day and then the next 4 days no trades!?
------------------------------------------------------------------------
After only a few days of testing seems to be doing REALLY well.
I will update.