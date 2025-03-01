XAU Scalper MT5

Altın çiftlerindeki kısa vadeli fiyat hareketlerini gözlemlemek için bir analiz aracıdır.

XAU Scalper Göstergesi, mum istikrarına, RSI'ya ve kısa vadeli momentuma dayalı alım ve satım sinyalleri sağlar. Ticaret yapanların XAU çiftlerindeki kısa piyasa hareketleri sırasında potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Özellikler

       
  • Mum İstikrar Endeksi: Fiyat hareketinin güvenilirliğini değerlendirmek için mum gövdesi ve fitilleri arasındaki oranı ölçer.
    •    
  • RSI Endeksi: Potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirtmek için göreceli gücü takip eder.
    •    
  • Mum Delta Uzunluğu: Yön değişikliklerini tespit etmek için analiz edilen son mum sayısını tanımlar.
    •    
  • Sinyal Filtreleme: Odaklanmış grafik analizi için tekrarlanan uyarıları önleme seçeneği.
    •    
  • Uyarılar: Açılır pencere, ses, e-posta ve mobil uyarılar aracılığıyla alım ve satım bildirimleri.

Kullanım Kılavuzu

       
  1. Göstergeyi bir XAU çiftine ekleyin ve istenen zaman dilimini seçin (önerilen m1–m15).
    2.    
  2. Piyasa oynaklığına göre Mum İstikrarı ve RSI parametrelerini ayarlayın.
    3.    
  3. Göstergenin sinyallerini gözlemleyin ve bunları genel trend analizi veya destek/direnç seviyeleriyle birleştirin.
    4.    
  4. Hızlı tempolu ticarete uygun kısa vadeli hedefler ve sıkı durdurmalar kullanın.
    5.    
  5. Grafikleri sürekli izlemeden bildirim almak için uyarıları etkinleştirin.

Notlar

       
  • Harici DLL gerektirmez
    •    
  • Tüm işlevsellik bu tek ürüne dahildir.

 


