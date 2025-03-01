XAU Scalper MT5
- Indicatori
- Tinashe Ndarimani
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 12
XAU Scalper MT5
Uno strumento analitico per l'osservazione dei movimenti di prezzo a breve termine nelle coppie d'oro.
L'Indicatore XAU Scalper fornisce segnali di acquisto e vendita basati sulla stabilità della candela, sull'RSI e sul momentum a breve termine. È progettato per aiutare i trader a identificare potenziali punti di ingresso durante i brevi movimenti di mercato nelle coppie XAU.
Caratteristiche
- Indice di Stabilità della Candela: Misura la proporzione tra il corpo della candela e le *wick* per valutare l'affidabilità dell'azione dei prezzi.
- Indice RSI: Traccia la forza relativa per indicare potenziali condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
- Lunghezza Delta della Candela: Definisce il numero di candele recenti analizzate per rilevare cambiamenti direzionali.
- Filtraggio dei Segnali: Opzione per evitare avvisi ripetuti per un'analisi del grafico focalizzata.
- Avvisi: Notifiche di acquisto e vendita tramite pop-up, suono, e-mail e avvisi mobili.
Linee Guida per l'Uso
- Allega l'indicatore a una coppia XAU e seleziona il *timeframe* desiderato (consigliato m1–m15).
- Regola i parametri di Stabilità della Candela e RSI in base alla volatilità del mercato.
- Osserva i segnali dell'indicatore e combinali con l'analisi generale del trend o con i livelli di supporto/resistenza.
- Utilizza obiettivi a breve termine e stop stretti appropriati per il trading veloce.
- Abilita gli avvisi per ricevere notifiche senza monitorare continuamente i grafici.
Note
- Non richiede DLL esterne
- Tutta la funzionalità è inclusa in questo singolo prodotto.