XAU Scalper MT5
Un outil analytique pour observer les mouvements de prix à court terme sur les paires d'or.
L'indicateur XAU Scalper fournit des signaux d'achat et de vente basés sur la stabilité des bougies, le RSI et le momentum à court terme. Il est conçu pour aider les traders à identifier les points d'entrée potentiels pendant de brefs mouvements du marché sur les paires XAU.
Fonctionnalités
- Indice de Stabilité des Bougies: Mesure la proportion entre le corps de la bougie et les mèches pour évaluer la fiabilité de l'action des prix.
- Indice RSI: Suit la force relative pour indiquer des conditions potentielles de surachat ou de survente.
- Longueur Delta de la Bougie: Définit le nombre de bougies récentes analysées pour détecter les changements directionnels.
- Filtrage des Signaux: Option pour éviter les alertes répétées pour une analyse graphique ciblée.
- Alertes: Notifications d'achat et de vente via pop-up, son, e-mail et alertes mobiles.
Directives d'utilisation
- Attachez l'indicateur à une paire XAU et sélectionnez la période de temps souhaitée (recommandé m1–m15).
- Ajustez les paramètres de Stabilité des Bougies et de RSI en fonction de la volatilité du marché.
- Observez les signaux de l'indicateur et combinez-les avec une analyse de tendance générale ou des niveaux de support/résistance.
- Utilisez des objectifs à court terme et des stops serrés appropriés pour le trading rapide (*fast-paced trading*).
- Activez les alertes pour recevoir des notifications sans surveiller continuellement les graphiques.
Remarques
- Il ne nécessite pas de DLL externes
- Toutes les fonctionnalités sont incluses dans ce produit unique.