EA Gold Reaper Mt4

Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent, le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex.

Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.

L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.



