Market Structure Trend Targets MT5 Scanner

I. Giriş
Market Structure Trend Targets Scanner, piyasa trendlerini analiz etmek, breakout noktalarını belirlemek ve dinamik stop loss aracılığıyla riski yönetmek için güçlü bir araçtır. Breakout noktalarını belirlemek için önceki yüksekleri ve düşükleri takip ederek, bu araç trader'ların piyasa trendlerini ve potansiyel dönüşleri hızlı ve sezgisel bir şekilde tanımasını sağlar.

II. Ana Özellikler

  1. Sıralı Numaralandırma ile Breakout Noktalarını Belirleme

    • Fiyat önceki yükseklerin üzerine çıktığında yükseliş trendlerini, önceki düşüklerin altına indiğinde ise düşüş trendlerini net bir şekilde ayırır.
    • İlk breakout'u giriş fiyatıyla işaretlerken, sonraki breakout'lar trendin gücünü veya devamını göstermek için (1, 2, 3…) şeklinde etiketlenir.

  2. Yüzde Değişikliklerini Gösterme Seçeneği

    • İlk breakout noktasından her sonraki breakout'a kadar olan yüzde değişimini açıp kapatır.
    • Trend momentumu ölçmeye yardımcı olur ve kâr almak veya pozisyonları etkili bir şekilde ayarlamak için karar vermeyi destekler.

  3. Trend Bazlı Dinamik Stop Loss

    • Yükseliş trendinde, kazançları korumak için stop loss fiyatın altında yer alır.
    • Düşüş trendinde, riski sınırlamak için stop loss fiyatın üstünde konumlanır.
    • Fiyat stop loss seviyesini kırdığında, araç potansiyel bir trend dönüşünü işaret eder veya mevcut trendin sona ermiş olabileceğini belirtir.

  4. Ortalama Geri Dönüş Sinyalleri

    • Fiyat stop loss'u kırıp ana trende (yukarı veya aşağı) geri dönerse üçgen ok ikonu olarak görüntülenir.
    • Volatil veya öngörülemeyen piyasa koşullarında karşı trend stratejileri için uygundur.

  5. Uyarılar

    • Bir breakout gerçekleştiğinde, fiyat stop loss'u aştığında veya bir ortalama geri dönüş sinyali ortaya çıktığında otomatik olarak bildirim gönderir.
    • Özelleştirilebilir uyarılar (ekranda, e-posta veya mesaj olarak) sunarak trader'ların kritik piyasa gelişmelerini kaçırmamasını sağlar.

  6. Scanner

    • Potansiyel ticaret fırsatlarını bulmak için çoklu piyasaları (döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar vb.) hızla tarar.
    • Arama sürecini basitleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve her bireysel grafiği izleme gereksinimini ortadan kaldırır.

III. Ana Ayarlar

  • Uzunluk: Breakout tespit etmek için pivot yüksek/düşük belirlemek amacıyla kullanılan çubuk sayısı.
  • Yüzdeyi Göster: Sıralı breakout numaralandırmasını veya ilk breakout noktasından itibaren yüzde değişimini gösterme seçeneği.
  • Renk Özelleştirme: Kullanıcıların kişisel tercihlerine göre yükseliş trendleri ve düşüş trendleri için grafik arka plan renklerini özelleştirmelerine olanak tanır.

IV. Trader'lar İçin Faydalar

  • Geliştirilmiş Ticaret Performansı: Piyasa trendleriyle uyumlu daha net giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olur.
  • Daha İyi Risk Yönetimi: Dinamik stop loss beklenmedik kayıpları azaltır ve biriken kazançları korur.
  • Gerçek Zamanlı Uyarılar: Trader'ların yeni oluşan sinyallerden gecikmeden yararlanmalarını sağlar.
  • Zaman Tasarrufu Sağlayan Scanner: Birden çok piyasayı aynı anda tarayarak sürekli manuel grafik izleme ihtiyacını azaltır.

V. Sonuç
Market Structure Trend Targets Scanner, trend takibi ve karşı trend ticaret stilleri için kapsamlı bir çözümdür. Özellikleri — açıkça etiketlenmiş breakout'lar, isteğe bağlı yüzde değişikliği gösterimi, dinamik stop loss, ortalama geri dönüş sinyalleri (üçgen ok ikonları), uyarılar ve scanner — trader'ların verimliliğini artırmasına, riskleri azaltmasına ve piyasa dalgalanmalarına hızla uyum sağlamasına olanak tanır.


