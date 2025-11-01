Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
- Indicatori
- Duc Hoan Nguyen
- Versione: 2.50
- Aggiornato: 1 novembre 2025
- Attivazioni: 10
New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases!
Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me
I. Introduzione
Market Structure Trend Targets Scanner è uno strumento potente per analizzare le tendenze di mercato, identificare i punti di breakout e gestire il rischio tramite uno stop loss dinamico. Tracciando i massimi e i minimi precedenti per individuare i breakout, questo strumento aiuta i trader a riconoscere rapidamente le tendenze di mercato e potenziali inversioni in modo intuitivo.
Vedi altre versioni MT4 su: Market Structure Trend Targets MT4 Scanner
Vedi altri prodotti su: Tutti i Prodotti
II. Caratteristiche Principali
-
Identificare i Punti di Breakout con Numerazione Sequenziale
- Distingue chiaramente i trend rialzisti quando il prezzo supera un massimo precedente e i trend ribassisti quando il prezzo scende sotto un minimo precedente.
- Segna il breakout iniziale con il prezzo di ingresso, mentre i breakout successivi sono etichettati (1, 2, 3…) per indicare la forza o la continuazione del trend.
-
Opzione per Visualizzare le Variazioni Percentuali
- Attiva o disattiva la variazione percentuale dal primo punto di breakout a ogni breakout successivo.
- Aiuta a misurare l'impulso del trend e supporta la presa di decisioni per prendere profitto o regolare le posizioni in modo efficace.
-
Stop Loss Dinamico Basato sul Trend
- In un trend rialzista, lo stop loss viene posizionato sotto il prezzo per salvaguardare i guadagni.
- In un trend ribassista, lo stop loss viene posizionato sopra il prezzo per limitare il rischio.
- Quando il prezzo supera il livello di stop loss, lo strumento segnala un potenziale inversione del trend o indica che l'attuale trend potrebbe essere terminato.
-
Segnali di Reversione alla Media
- Visualizzati come un'icona di freccia triangolare se il prezzo supera lo stop loss e poi ritorna al trend principale (rialzista o ribassista).
- Adatto per strategie contro-trend in condizioni di mercato volatili o imprevedibili.
-
Avvisi
- Invia automaticamente notifiche quando si verifica un breakout, il prezzo supera lo stop loss o appare un segnale di reversione alla media.
- Garantisce che i trader non perdano sviluppi critici del mercato offrendo avvisi personalizzabili (sullo schermo, via email o messaggio).
-
Scanner
- Scansiona rapidamente più mercati (coppie di valute, azioni, materie prime, ecc.) per trovare potenziali opportunità di trading.
- Risparmia tempo semplificando il processo di ricerca, eliminando la necessità di monitorare ogni singolo grafico.
III. Impostazioni Principali
- Lunghezza: Numero di barre utilizzate per determinare i pivot alti/bassi per rilevare i breakout.
- Visualizza Percentuale: Opzione per mostrare la numerazione sequenziale dei breakout o la variazione percentuale dal punto di breakout iniziale.
- Personalizzazione Colore: Consente agli utenti di personalizzare i colori di sfondo del grafico per trend rialzisti e ribassisti secondo le preferenze personali.
IV. Vantaggi per i Trader
- Prestazioni di Trading Migliorate: Aiuta a individuare punti di ingresso e uscita più chiari allineati con le tendenze del mercato.
- Maggiore Gestione del Rischio: Lo stop loss dinamico riduce le perdite impreviste e protegge i guadagni accumulati.
- Avvisi in Tempo Reale: Garantisce che i trader possano sfruttare i segnali appena formati senza ritardo.
- Scanner che Risparmia Tempo: Cerca in più mercati contemporaneamente, riducendo la necessità di monitorare manualmente costantemente i grafici.
V. Conclusione
Market Structure Trend Targets Scanner è una soluzione completa sia per gli stili di trading che seguono la tendenza che per quelli contrari alla tendenza. Le sue caratteristiche — breakout chiaramente etichettati, visualizzazione opzionale delle variazioni percentuali, stop loss dinamico, segnali di reversione alla media (icone di freccia triangolare), avvisi e scanner — permettono ai trader di aumentare l'efficienza, mitigare i rischi e adattarsi rapidamente alle fluttuazioni del mercato.