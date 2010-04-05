Godzillas
- Uzman Danışmanlar
- Anton Smertin
- Sürüm: 12.1
- Etkinleştirmeler: 5
Godzillas - этот продукт мы разрабатывали больше 5 лет и вот сейчас готовы вам предоставить его для продажи.
Он торгует в ночное время использую автоматическую систему адаптации под рыночные условия. Что позволяет эффективно торговать и управлять капиталом.
Рекомендации
Минимальный баланс счета 300$.
Лучше всего работает на EURUSD.
Лучше всего работает на таймфрейме M1.
Также рекомендуется использовать ECN-счет с низким спредом.