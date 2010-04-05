Godzillas

Godzillas - этот продукт мы разрабатывали больше 5 лет и вот сейчас готовы вам предоставить его для продажи.

Он торгует в ночное время использую автоматическую систему адаптации под рыночные условия. Что позволяет эффективно торговать и управлять капиталом.


Рекомендации

Минимальный баланс счета 300$.

Лучше всего работает на EURUSD.

Лучше всего работает на таймфрейме M1.

Также рекомендуется использовать ECN-счет с низким спредом.

Produits recommandés
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Experts
EA specially made for currency pair XAUUSD. It uses artificial intelligence and complex mathematical operations, all with the goal of as little risk as possible and constant profit. I am an electrical engineer and a professor of informatics, so everything with me is calculated to the maximum and there must be no mistakes. The EA will provide mathematically processed information with the aim of as little risk as possible, , and if you wish, you can increase the Lot in order to achieve the desired
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix est un puissant robot de trading pour MetaTrader 4 conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers. Il combine un algorithme de gestion de capital adaptatif avec des stratégies avancées d'analyse de marché, ce qui en fait un outil idéal pour les débutants comme pour les traders professionnels. Principaux avantages Algorithme adaptatif : Gestion automatique des lots en fonction du solde du compte. Support multidevise : Possibilité de trader simultanément sur plusieurs pai
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experts
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Magic Win
- Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experts
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
Ilan MT4
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Experts
The original Ilan EA for MetaTrader 4 This is the original Ilan EA for the MetaTrader 4 trading terminal. The strategy needs no advertising as it is well known even to novice traders. Settings of the Expert Advisor The Expert Advisor can easily be set, while allowing you to adjust any important parameters of the strategy. Available Features: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy only, sell only, or both directions simultaneously; Step
Stream Z50
Evgeniy Zhdan
Experts
Robot de trading scalpeur. L'EA surveille la direction stable de la tendance et travaille dans sa direction. Le code optimisé au maximum du conseiller vous permet de travailler avec des délais minimaux et une charge terminale minimale. L'Expert Advisor a été testé avec succès depuis 2015 avec des paramètres de base. Il est recommandé d'utiliser les paramètres de base pour les instruments de trading EURUSD et GBPUSD (avec tous les préfixes et suffixes), durée 5 minutes. Les résultats de trad
Smart Trade
Phong Vu
Experts
Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
Hamster Original
Himma Youssef
Experts
Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading  on  Telegram_Channel The  Hamster Original  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01. ( if autolot enabled  Allow (initial Lot) per (xx)USD  = 50 ). Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
The Immortal Tree system EA
Wichayuth Chotklang
Experts
The Immortal Tree system EA is a  Fully automated Smart grid strategy , advanced money management Designed for trading NZDCAD,AUDNZD,AUDCAD as protection against failures – when the connection is restored, the advisor will continue to work with its orders. Advanced setting trading time intervals. The purchase price rises to USD 399 when the signal account profit rises over 115%. ** 1/10 ** for $159 next 359  Live Signals : *** Live Signal ** >>>   Live 1   <<< ** ***     Designed for tradin
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalpeur pour la période M5. Négocie sur la paire de devises GBPUSD. Ce robot a été spécialement développé par une société de traders professionnels pour le trading de la livre sterling. Le robot ouvre environ 5 à 15 transactions par jour. Il est préférable de négocier avec des courtiers qui ont un faible écart sur GBPUSD jusqu'à 10 pips. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 500 $ ou plus. Avantages : n'utilise pas de martingale. pas un filet. chaque transaction a un stop lo
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
FU Pulsar
Alla Bosa
Experts
Advisor FU PULSAR  - is a scalper with high accuracy of market entries. The EA is able to work with medium spreads (for testing we used a spread of 20 points on GBPUSD), it is not critical to slippage, and it is also not demanding on trading conditions. It uses Stop Loss as protection for orders, and uses virtual trailing stop as a percentage of the balance as order support. It does not open orders often but as accurately as possible. FU PULSAR does not use indicators. The algorithm contains a
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Experts
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 2 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. To get the expert for free, contact me via Telegram:   https://t.me/MidoAlashi2 Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Ri
EA Stork
Mikhail Rudyk
Experts
The trading robot (scalper) works according to the totality of signals of several indicators. And checks the price speed. It is advisable to trade on TF M5 (best results). Input parameters: Fix Lot - trades with a fixed lot Use autolot - the robot itself selects the lot depending on the depot and with an increase in the depot increases the lot Min Distance Between Deals - is the minimum distance between transactions For currencies you can not increase this parameter. For every 1000 $ 0.01 lot
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Silent hunter
Aleksey Yagneshko
Experts
The EA has a very simple setup , but effective . Uses only pending orders , which improves the accuracy of position entry . The principle of operation is to capture the slightest movement of the market during a trend , while ignoring the flat periods . Fully automated program for trading in the FOREX market. At the core of the algorithm is simply following the price movement ( trend ). Profit and limit potential losses by using placing Take Profit and Stop Loss . The function "Trailing Stop" all
FSG Expert
Sergey Shergin
Experts
FSG Expert   - это полностью автоматизированная торговая система, которая особенно эффективна при торговле на популярной валютной паре: GBPUSD. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении, с использованием Фибосетки и ее уровней. Рекомендации Настройки по умолчанию на скрине ( можно поиграть с настройками) Символ: GBPUSD  Таймфрейм: H1 Минимальный депозит: $100 Тип счета: ECN Минимальный депозит составляет $100 при
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Experts
EUROGEDDON EA – Performance Inégalée avec Risque Contrôlé EUROGEDDON EA est un robot de trading 100% automatique basé sur une INTELLIGENCE ADAPTATIVE , conçu pour faire croître les petits comptes en toute stabilité, tout en gardant un contrôle total sur votre capital. Avec une taille de lot de 0,01 pour chaque 200 $ sur le compte, il fonctionne avec un risque très faible et maintient un drawdown minimal , avec une performance exceptionnelle que vous devez découvrir par vous-même. Téléchar
Synaptic Ai
HEGUI Morad
Experts
Synaptic AI est un Expert Advisor professionnel entièrement automatisé qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle et est soutenu par plus d'une décennie de données historiques. Cela permet l'identification et la modélisation de schémas récurrents sur la paire GBPUSD. Le résultat est une stratégie basée sur un algorithme propriétaire et des calculs complexes qui détectent les signaux envoyés par ces modèles, permettant d'anticiper les mouvements du marché avec un avantage statisti
Fusion Gold Scalper
Quoc Dat Lam
Experts
The Expert Advisor tool has been developed for XAUUSD (GOLD), based on SUPPORT/RESISTANCE level . All trading positions contain a DYNAMIC TAKE-PROFIT and DYNAMIC STOP_LOSS. .  The signal: https://www.mql5.com/en/signals/997939?source=Site+Signals+My There is no need to set up parameters - all settings are already optimized and fine-tuned. Features Each deal is protected by Dynamic Take-profit and Dynamic Stop-loss. A fixed lot are used. No martingale, no grid. All settings optimized. Long-term
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way est un logiciel de trading automatisé compatible avec la plateforme MT4. Il adopte une stratégie hybride complète : grâce à la collaboration synergie de multiples sous-stratégies, il capture précisément les opportunités d'achat (long) et de vente (short) sur le marché de l'or (XAUUSD), vous aidant à saisir les moments de trading opportuns dans diverses conjonctures marchandes. Basé sur une logique de trading éprouvée, il vous permet d'effectuer des opérations professionnelles et
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Unstoppable Breakthrough
Pinjia Liu
1 (1)
Experts
Unstoppable Breakthrough   is a trading strategy designed specifically for gold trading (XAUUSD) in the financial markets. This strategy identifies potential trading opportunities based on market price behavior and the breakout of key price levels. The core of the strategy lies in accurately setting buy stop and sell stop orders, which automatically enter the market when gold prices break through these preset levels. Test Report: (Download XAUUSD 10 year Test report on fixed hands) Test Report:
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis