Godzillas - этот продукт мы разрабатывали больше 5 лет и вот сейчас готовы вам предоставить его для продажи.

Он торгует в ночное время использую автоматическую систему адаптации под рыночные условия. Что позволяет эффективно торговать и управлять капиталом.



