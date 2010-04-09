ZigZag Lower Entry and Top Entry
- Uzman Danışmanlar
- Jose Alejandro Alcala Lira
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
MQL4 LOWER ENTRY AND UPPER ENTRY IN ZIGZAG
1.- ENTRIES AT THE HIGHEST POINT OF THE ZIGZAG INDICATOR WHEN YOU BUY (EXTREMUM HIGH) AND AT THE LOWEST POINT OF THE ZIGZAG INDICATOR WHEN YOU SELL (EXTREMUM LOW), MANUALLY ADDING THE LOTS, SLIPPAGE, STOP LOSS AND TAKE PROFIT, IT COMES WITH AN ALERT AND A SOUND WHEN THE ROBOT ADD THE PENDING OPERATION.
2.- YOU CAN DECIDE BY TRUE OR FALSE IF YOU WANT THE PENDING ORDERS TO BE MODIFIED IF A NEW ZIGZAG IS MADE AT A HIGHER POINT WHEN YOU ARE SELLING OR A NEW ZIGZAG IS MADE AT A LOWER POINT WHEN YOU ARE BUYING UNDER THE COMMAND (ModifyBuyOrders) OR (ModifySellOrders), COMES WITH AN ALERT AND A SOUND WHEN THE ROBOT ADDS THE PENDING OPERATION.
3.- YOU CAN DECIDE BY TRUE OR FALSE IF YOU WANT TO ADD A SECOND OPERATION IN A LATER ZIGZAG AFTER THE FIRST OPERATION HAS BEEN ACTIVATED UNDER THE COMMAND (ActivateContinuosBuys) or (ActivateContinuosSells), IT COMES WITH AN ALERT AND A SOUND WHEN THE ROBOT ADDS THE PENDING OPERATION.
4.- YOU CAN DECIDE BY TRUE OR FALSE IF YOU WANT TO INCLUDE A TRAILING STOP IN THE OPERATIONS UNDER 3 COMMANDS, THE FIRST IS IF YOU WANT TO ACTIVATE THE TRIAL STOP UNDER THE COMMAND (ActivateTrailingStopBuy) or (ActivateTrailingStopSells), THE SECOND IS (TrailingStopBuy) or (TrailingStopSells), AND THE THIRD IS TralingStepSizeBuy or TralingStepSizeSells, IT COMES WITH AN ALERT AND A SOUND WHEN THE ROBOT ADD THE PENDING OPERATION.
5.- YOU CAN DECIDE BY TRUE OR FALSE IF YOU WANT TO ADD THE BREAKEVEN UNDER THE COMMANDS (ActivateBreakEvenBuy) or (ActivateBreakEvenSell) AND DEFINE THE DISTANCE IN PIPS UNDER THE COMMAND (BreakEvenBuy) or (BreakEvenSell).