ZigZag Lower Entry and Top Entry

MQL4 LOWER ENTRY AND UPPER ENTRY IN ZIGZAG

1.- ENTRIES AT THE HIGHEST POINT OF THE ZIGZAG INDICATOR WHEN YOU BUY (EXTREMUM HIGH) AND AT THE LOWEST POINT OF THE ZIGZAG INDICATOR WHEN YOU SELL (EXTREMUM LOW), MANUALLY ADDING THE LOTS, SLIPPAGE, STOP LOSS AND TAKE PROFIT, IT COMES WITH AN ALERT AND A SOUND WHEN THE ROBOT ADD THE PENDING OPERATION.

2.- YOU CAN DECIDE BY TRUE OR FALSE IF YOU WANT THE PENDING ORDERS TO BE MODIFIED IF A NEW ZIGZAG IS MADE AT A HIGHER POINT WHEN YOU ARE SELLING OR A NEW ZIGZAG IS MADE AT A LOWER POINT WHEN YOU ARE BUYING UNDER THE COMMAND (ModifyBuyOrders) OR (ModifySellOrders), COMES WITH AN ALERT AND A SOUND WHEN THE ROBOT ADDS THE PENDING OPERATION.

3.- YOU CAN DECIDE BY TRUE OR FALSE IF YOU WANT TO ADD A SECOND OPERATION IN A LATER ZIGZAG AFTER THE FIRST OPERATION HAS BEEN ACTIVATED UNDER THE COMMAND (ActivateContinuosBuys) or (ActivateContinuosSells), IT COMES WITH AN ALERT AND A SOUND WHEN THE ROBOT ADDS THE PENDING OPERATION.

4.- YOU CAN DECIDE BY TRUE OR FALSE IF YOU WANT TO INCLUDE A TRAILING STOP IN THE OPERATIONS UNDER 3 COMMANDS, THE FIRST IS IF YOU WANT TO ACTIVATE THE TRIAL STOP UNDER THE COMMAND (ActivateTrailingStopBuy) or (ActivateTrailingStopSells), THE SECOND IS (TrailingStopBuy) or (TrailingStopSells), AND THE THIRD IS TralingStepSizeBuy or TralingStepSizeSells, IT COMES WITH AN ALERT AND A SOUND WHEN THE ROBOT ADD THE PENDING OPERATION.

5.- YOU CAN DECIDE BY TRUE OR FALSE IF YOU WANT TO ADD THE BREAKEVEN UNDER THE COMMANDS (ActivateBreakEvenBuy) or (ActivateBreakEvenSell) AND DEFINE THE DISTANCE IN PIPS UNDER THE COMMAND (BreakEvenBuy) or (BreakEvenSell).

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Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
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Multi Sniper mq
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5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
HFT Prop EA
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4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (44)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is fully worked on exploiting the volatility of the Gold mark
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
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Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
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